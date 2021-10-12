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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "штучний інтелект".
Штучний інтелект - підрозділ інформатики, що займається створенням інтелектуальних машин, інтелектуальних комп'ютерних програм; здатність інтелектуальних машин виконувати творчі функції людини. Поняття "штучний інтелект" не має точного визначення, але воно широко використовується дослідниками в науці та техніці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Світ входить у нову добу воєн, центральним елементом якої стає штучний інтелект. Завдяки ШІ зброя стає швидшою, ефективнішою і більш "розумною". Однак якщо вона вийде з-під контролю, це загрожує світові дестабілізацією.
Від надувного електровелосипеда до ощадливого електрокара, надрукованого на 3D-принтері - автовиробники та науковці в усьому світі вже зараз творять майбутнє. Дивіться, які транспортні тренди з'являться на дорогах.