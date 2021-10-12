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Штучний інтелект

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "штучний інтелект".

Штучний інтелект - підрозділ інформатики, що займається створенням інтелектуальних машин, інтелектуальних комп'ютерних програм; здатність інтелектуальних машин виконувати творчі функції людини. Поняття "штучний інтелект" не має точного визначення, але воно широко використовується дослідниками в науці та техніці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як штучний інтелект дописав незавершену симфонію Бетховена

Як штучний інтелект дописав незавершену симфонію Бетховена 12.10.2021

Машину навчили мислити як Бетховен, і вона дописала незавершений твір великого німецького композитора. Чи володіють комп'ютерні програми такою самою креативністю як музичний геній?

Як автомобіль навчають їздити без водія (28.09.2021) 28.09.2021

Поступово і без жодних ризиків для людей - штучний інтелект самокерованих автомобілів навчається реагувати на будь-яку ситуацію на дорозі, не проїхавши жодного кілометра. Ось як це працює!

Штучний інтелект знає, як почувається ваша кішка (30.07.2021) 30.07.2021

Мобільний додаток дозволяє розпізнати, чи болить щось у вашої кішки. Як це функціонує?
Пентагон розірвав 10-мільярдний контракт з Microsoft

Пентагон розірвав 10-мільярдний контракт з Microsoft 06.07.2021

Проєкт створення хмарної системи від ІТ-велетня Microsoft більше не відповідає потребам міністерства оборони США, наголосили в Пентагоні.

Штучний інтелект: як зупинити дрони-камікадзе та роботів-убивць на полі бою?

Штучний інтелект: як зупинити дрони-камікадзе та роботів-убивць на полі бою? 10.06.2021

Світ входить у нову добу воєн, центральним елементом якої стає штучний інтелект. Завдяки ШІ зброя стає швидшою, ефективнішою і більш "розумною". Однак якщо вона вийде з-під контролю, це загрожує світові дестабілізацією.

Мобільні тренди майбутнього: ощадливі електрокари, мікротранспорт та безпілотні авто (08.06.2021) 08.06.2021

Від надувного електровелосипеда до ощадливого електрокара, надрукованого на 3D-принтері - автовиробники та науковці в усьому світі вже зараз творять майбутнє. Дивіться, які транспортні тренди з'являться на дорогах.
Концерн Bosch відкрив у Дрездені завод з виробництва напівпровідників

Концерн Bosch відкрив у Дрездені завод з виробництва напівпровідників 08.06.2021

Під час пандемії COVID-19 автоіндустрія особливо потерпала через перебої в поставках мікрочіпів. Основою діяльності нового заводу концерну Bosch має стати поєднання технологій "інтернету речей" і штучного інтелекту.
Повернути померлих до життя: що таке технологія цифрової душі (відео)

Повернути померлих до життя: що таке технологія "цифрової душі" (відео) 01.02.2021

Штучний інтелект може повернути померлих до життя - як аватарів. Вони виглядають, розмовляють і поводяться, як їхні живі праобрази. Технічні гіганти розглядають ідею "цифрових душ" як ринок з величезним потенціалом.

Вічне життя завдяки цифровій душі? (29.01.2021) 29.01.2021

Штучний інтелект може повернути померлих людей до життя - віртуально як аватарів. Вони виглядають, розмовляють і поводяться, як колись їхні живі праобрази. Технічні гіганти розглядають ідею "цифрових душ" як ринок з величезним потенціалом.
Розпізнати коронавірус за допомогою смартфона: фантастика чи реальність?

Розпізнати коронавірус за допомогою смартфона: фантастика чи реальність? 05.11.2020

Американські дослідники розробили комп'ютерну програму, яка дозволяє розпізнавати коронавірусну інфекцію за звуком кашлю чи навіть змінами в голосі. Замість лабораторного тесту достатньо буде покашляти у смартфон?
До 2025 року люди і роботи працюватимуть нарівно - прогноз

До 2025 року люди і роботи працюватимуть нарівно - прогноз 21.10.2020

Експерти WEF прогнозують, що люди і роботи до 2025 року порівну поділять між собою виконання трудових функцій. Процес змін на ринку праці прискорився через пандемію COVID-19 та спричинену нею рецесію.

Покашляв у смартфон - з'ясував, чи маєш коронавірус? (28.07.2020) 28.07.2020

У Німеччині розробляють застосунок для смартфона, який здатний розпізнавати коронавірус за звуками кашлю, чхання чи змін у голосі. Розробники запевняють, що це можливо. Дивіться, як саме.
Коментар: Як коронавірус сприяє встановленню цензури та розвитку технологій в Китаї

Коментар: Як коронавірус сприяє встановленню цензури та розвитку технологій в Китаї 17.03.2020

Для боротьби з вірусом Китай застосовує "великі дані" та штучний інтелект. Однак межа між заходами безпеки та тотальним стеженням повільно стирається, вважає Франк Зірен.

Роботи допомогають лікувати коронавірус (06.02.2020) 06.02.2020

Аби звести контакти з пацієнтами, які інфіковані коронавірусом, до мінімуму, в китайській лікарні застосовують роботів. Дивіться, як саме!
Розумні ґаджети для спорту: чергові іграшки чи реальна допомога

"Розумні" ґаджети для спорту: чергові іграшки чи реальна допомога 09.01.2020

Ще кілька років тому вимірювати тривалість контакту з поверхнею бігової доріжки й рівень насиченості крові киснем можна було лише в лабораторії. Сьогодні це можуть робити маленькі спортивні ґаджети. Але навіщо?
Країна в смартфоні та ІТ-навчання для дітей (відео)

"Країна в смартфоні" та ІТ-навчання для дітей (відео) 08.07.2019

Якщо якісну освіту в ІТ-сфері дати кожній українській дитині, Україна отримає свого Ілона Маска і Кремнієву долину. У цьому переконаний Влад Котов з освітнього проекту RoboBus. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
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