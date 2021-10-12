На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "штучний інтелект".

Штучний інтелект - підрозділ інформатики, що займається створенням інтелектуальних машин, інтелектуальних комп'ютерних програм; здатність інтелектуальних машин виконувати творчі функції людини. Поняття "штучний інтелект" не має точного визначення, але воно широко використовується дослідниками в науці та техніці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.