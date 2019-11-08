Штайнмаєр: Без мужності Східної Європи німецька єдність була б неможливою

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) віддав належне внеску східноєвропейських держав - Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини - у падіння Берлінського муру. "Без мужності та волі до свободи поляків та угорців, чехів та словаків мирні революції у Східній Європі та німецька єдність були б неможливими", - заявив Штайнмаєр у суботу, 9 листопада, у Берліні під час урочистостей, присвячених 30-річчю падіння Берлінського муру.

Урочисті заходи відбуваються біля меморіалу Берлінського муру на Бернауер-штрассе в Берліні. У святкових заходах беруть участь президент Польщі Анджей Дуда, президент Чехії Мілош Земан, президентка Словаччини Зузана Чапутова та президент Угорщини Янош Адер. "Це місце та цей день нагадують про великі історичні досягнення. Вони також нам нагадують про те, що сьогодні Європа, на наше щастя, є об'єднаною", - зауважив німецький президент.

Анґела Меркель біля меморіалу Берлінського муру

Своєю чергою канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала захищати здобуту свободу та "рішуче протистояти ненависті, расизму та антисемітизму". Про це вона заявила під час свого виступу у каплиці Примирення, яка є частиною меморіалу Берлінського муру. "Жодні мури, які ізолюють людей та обмежують свободу, не є такими високими чи широкими, щоб їх неможливо було подолати", - наголосила німецька канцлерка, слова якої наводить агенція dpa.

За її словами, демократію, верховенство права та людську гідність потрібно знову захищати. І цей захист, за умов сучасного технологічного прогресу та глобальних змін, є як ніколи актуальним, і водночас складним завданням. "Внесок кожної окремої людини може видаватися маленьким, але ми не повинні через це спадати у відчай", - зауважила Меркель.

Падіння Берлінського муру та відкриття кордону між ФРН та НДР відбулося 9 листопада 1989 року. Трохи менше ніж рік потому, 3 жовтня 1990 року, політично розділена з кінця Другої світової війни Німеччина возз'єдналася.

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