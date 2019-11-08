 Штайнмаєр: Без мужності Східної Європи німецька єдність була б неможливою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2019

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Новини

Штайнмаєр: Без мужності Східної Європи німецька єдність була б неможливою

Народи Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини зробили важливий внесок у возз'єднання Німеччини, наголосив Франк-Вальтер Штайнмаєр. А Анґела Меркель закликала боронити демократію і людську гідність у сучасному світі.

Франк-Вальтер Штайнмаєр (на передньому плані) разом з президентами Вишеградської групи в Берліні

Франк-Вальтер Штайнмаєр (на передньому плані) разом з президентами Вишеградської групи в Берліні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) віддав належне внеску східноєвропейських держав - Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини - у падіння Берлінського муру. "Без мужності та волі до свободи поляків та угорців, чехів та словаків мирні революції у Східній Європі та німецька єдність були б неможливими", - заявив Штайнмаєр у суботу, 9 листопада, у Берліні під час урочистостей, присвячених 30-річчю падіння Берлінського муру.

Урочисті заходи відбуваються біля меморіалу Берлінського муру на Бернауер-штрассе в Берліні. У святкових заходах беруть участь президент Польщі Анджей Дуда, президент Чехії Мілош Земан, президентка Словаччини Зузана Чапутова та президент Угорщини Янош Адер. "Це місце та цей день нагадують про великі історичні досягнення. Вони також нам нагадують про те, що сьогодні Європа, на наше щастя, є об'єднаною", - зауважив німецький президент.

Анґела Меркель біля меморіалу Берлінського муру

Анґела Меркель біля меморіалу Берлінського муру

DW.COM

Падіння Берлінського муру у 1989 році й через сторіччя вважатиметься ключовою подією у поразці комунізму, сказав у розмові з DW Френсіс Фукуяма. (08.11.2019)

Невдале формулювання нового закону НДР про виїзд призвело до падіння Берлінського муру. Менше ніж за рік по тому Німеччина возз'єдналася. А події, які передували цьому, нині видаються політичним детективом. (09.11.2019)

Своєю чергою канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала захищати здобуту свободу та "рішуче протистояти ненависті, расизму та антисемітизму".  Про це вона заявила під час свого виступу у каплиці Примирення, яка є частиною меморіалу Берлінського муру. "Жодні мури, які ізолюють людей та обмежують свободу, не є такими високими чи широкими, щоб їх неможливо було подолати", - наголосила німецька канцлерка, слова якої наводить агенція dpa.

За її словами, демократію, верховенство права та людську гідність потрібно знову захищати. І цей захист, за умов сучасного технологічного прогресу та глобальних змін, є як ніколи актуальним, і водночас складним завданням. "Внесок кожної окремої людини може видаватися маленьким, але ми не повинні через це спадати у відчай", - зауважила Меркель.

Падіння Берлінського муру та відкриття кордону між ФРН та НДР відбулося 9 листопада 1989 року. Трохи менше ніж рік потому, 3 жовтня 1990 року, політично розділена з кінця Другої світової війни Німеччина возз'єдналася.

  • Братський поцілунок

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    "Братський поцілунок"

    Голова компартії СРСР Леонід Брежнєв та тодішній керівник НДР Еріх Гонеккер смачно цілуються. Ця картина обійшла цілий світ. "Братський поцілунок" московського митця Дмитра Врубеля є однією з найвідоміших робіт East Side Gallery, галереї, що постала на залишках Берлінського муру.

  • Flash-Galerie East Side Gallery

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Кілометрове мистецтво

    East Side Gallery з'явилася майже одразу після падіння Берлінського муру. 1990 року на шматку стіни завдовжки 1,3 кілометра 118 митців з 21 країни задокументували для історії цей політичний злам. Це найдовша галерея під відкритим небом у світі. Вона є символом колись поділеного Берліна і туристичним магнітом.

  • Flash-Galerie East Side Gallery

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Поблякла легенда

    Час та довкілля залишили свої сліди на цих творах мистецтва. Також туристи в гонитві за цінними сувенірами завдали шкоди цим настінним малюнкам. 2009 року з нагоди ювілею падіння Берлінського муру було ухвалене рішення про реставрацію East Side Gallery.

  • Flash-Galerie East Side Gallery

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Вразливе мистецтво

    Деякі малюнки були знищені або перефарбовані новими графіті. Громадська ініціатива почала збирати приватні та комунальні кошти, аби відновити оригінальні малюнки на тоді ще головному символі поділеного Берліна.

  • Flash-Galerie East Side Gallery

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Складна технологія

    Спершу зі стіни за допомогою водяної пари змили старі фарби. Тоді відполірували бетонну поверхню, аби митці могли знову нанести на неї свої малюнки. Деякий час стіна виглядала, як до переломних 90-х: голий сірий бетон.

  • Flash-Galerie East Side Gallery Berlin

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Мистецькі послання

    Два голуби миру у стилі Пікассо тримають дзьобами на червоній нитці мініатюрні Бранденбурзькі ворота. Художниця Роземарі Шинцлер майже випадково зголосилася 1990 року стати учасницею East Side Gallery.

  • Flash-Galerie East Side Gallery

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Туристична атракція

    Для відвідувачів Берліна оглядини цієї галереї під відкритим небом - обов’язковий пункт програми. Після Бранденбурзьких воріт це другий за популярністю туристичний магніт німецької столиці.

  • Flash-Galerie East Side Gallery

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Пролам

    На "трабанті" крізь стіну - ця робота принесла світову славу художниці Бірґіт Кіндер. "Трабант", який почали випускати в НДР 1957 року, мав стати народним автомобілем для східних німців. За період з 1957 до 1991 років з конвеєра зійшло 3 051 385 таких автівок.

  • Flash-Galerie East Side Gallery

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Символічна фігура

    Академік Сахаров був важливим символом протестного руху. 1970 року він заснував комітет з дотримання прав людини та у відкритому листі закликав радянську владу до демократизації СРСР. 1975 року йому присудили Нобелівську премію миру. Але Кремль заборонив йому їхати в Осло на церемонію нагородження.

    Автор: Сабіне Ельце, Христина Ніколайчук


Дивитись відео 03:48

Берлінський мур: історія появи і падіння стіни між Східною і Західною Німеччиною (08.11.2019)

DW.COM

Мистецтво на залишках Берлінського муру

9 листопада - день падіння Берлінського муру. Цей символ поділу Німеччини на дві держави перестав існувати 1989 року. А на його залишках постала East Side Gallery, яка стала магнітом для туристів з усього світу. (09.11.2019)  

Аудіо й відео до теми

Берлінський мур: історія появи і падіння стіни між Східною і Західною Німеччиною (08.11.2019)  

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Берлінський мур: історія появи і падіння стіни між Східною і Західною Німеччиною (08.11.2019) 08.11.2019

Падіння Берлінського муру 9 листопада 1989 року вважається кінцем "холодної війни" між диктатурою та демократією. Стіна майже 30 років розділяла Німеччину на Східну і Західну.

Mauerfall Berlin

30 років тому впав Берлінський мур - як це було 09.11.2019

Падінням Берлінського муру 9 листопада 1989 завершилася "холодна війна" між диктатурами та демократіями. Але основні передвісники цього мали місце за межами Німеччини - у Польщі, Угорщині та СРСР.

Dmitry Vrubel Künstler Russland Bruderkuss Berliner Mauer

Мистецтво на залишках Берлінського муру 09.11.2019

9 листопада - день падіння Берлінського муру. Цей символ поділу Німеччини на дві держави перестав існувати 1989 року. А на його залишках постала East Side Gallery, яка стала магнітом для туристів з усього світу.

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Докладно

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Від падіння Берлінського муру до єдності Німеччини

Ще раз про події, що передували 3 жовтня 1990 року.  

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