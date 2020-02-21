 Штаб Трампа подав до суду проти The New York Times через ″наклеп″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Штаб Трампа подав до суду проти The New York Times через "наклеп"

Журналістів видання The New York Times передвиборчий штаб Дональда Трампа звинувачує в поширенні брехливої інформації в статті про розслідування щодо втручання Росії у президентську кампанію 2016 року.

Президент США Дональд Трамп

У Трампа звинуватили журналістів NYT у поширення наклепницької інформації

Передвиборчий штаб президента Сполучених Штатів Дональда Трампа подав позов до суду проти американського видання The New York Times, звинувачуючи журналістів у поширенні неправдивої інформації. Про подання позову в команді Трампа повідомили в середу, 26 лютого, передає агенція новин Reuters.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп назвав повідомлення про ймовірне втручання Росії на його користь у цьогорічні вибори "дезінформаційною кампанією" демократів. У Кремлі також заперечують втручання. (21.02.2020)

Прес-секретарка Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент США Дональд Трамп визнає втручання Росії в американські вибори. (21.02.2018)

Президенту Росії Володимиру Путіну варто триматися якнайдалі від виборів у США, попередив претендент на висування кандидатом в президенти від Демократичної партії Берні Сандерс. (22.02.2020)

Згідно з повідомленням, позов направлено до Верховного суду штату Нью-Йорк. Мета звернення до суду проти цього впливового американського видання - "притягти до відповідальності цю медіаорганізацію за навмисне поширення фальшивих тверджень щодо (передвиборної. - Ред.) кампанії президента Трампа", наголошують у передвиборному штабі нинішнього глави Білого дому.

Підстава для позову - стаття New York Times, опублікована 27 березня 2019 року, де йшлося про розслідування в справі втручання Росії у перебіг президентської кампанії 2016 року. Представниця команди юристів Трампа Дженна Елліс назвала матеріали в тій статті "на 100 відсотків фальшивими та наклепницькими", цитує Reuters.

Нагадаємо, Дональд Трамп не раз звинуватив ЗМІ у поширенні брехливої інформації. У своїх дописах у соціальній мережі Twitter американський президент, якщо згадує ЗМІ, нерідко вживає вираз fake news media, що в перекладі означає "медіа, що поширюють фейкові новини".

Крім того, раніше Трамп вперто не визнавав можливість втручання Росії у вибори в США. Однак у лютому 2018 року в Білому домі повідомили, що президент Трамп визнає факт втручання Росії в вибори в США.

Попри це Трамп назвав повідомлення про ймовірне втручання Росії на його користь у цьогорічні вибори "дезінформаційною кампанією" демократів.

Дивитись відео 02:49

Як російські тролі втручаються у політику США - розповідь екс-працівниці "фабрики тролів"(19.02.2018)

Також за темою

US Wahlen Trump Auftritt in Phoenix

Трамп заперечує втручання Росії у цьогорічні вибори в США на його користь 21.02.2020

Президент США Дональд Трамп назвав повідомлення про ймовірне втручання Росії на його користь у цьогорічні вибори "дезінформаційною кампанією" демократів. У Кремлі також заперечують втручання.

Pete Buttigieg - Präsidentschaftskanditat der Demokraten

На кокусах Демпартії США в Айові лідирує Піт Буттіджич 05.02.2020

Через розбіжності у декількох базах даних американські демократи вже другий день поспіль не можуть підбити підсумки зборів партактивів в Айові. Напередодні переможцем оголосив себе Берні Сандерс.

Washington White House Donald Trump im Oval Office Mitarbeiter

В адміністрації Трампа спостерігається активний опір президенту - The New York Times 06.09.2018

Аби вберегти США від шкоди через дії Трампа, високопоставлені співробітники адміністрації президента США свідомо протидіють йому. Про це написав для видання The New York Times анонімний автор.

Реклама

Докладно

Ukraine - Kundgebung in Kiev für die Lustration in staatlichen Institutionen (DW/A. Sawitzky)

Чи виживе в Україні люстрація?

Київ остаточно програв у Європейському суді з прав людини справу "Полях та інші проти України".  

Робота у Німеччині

На роботу до Німеччини: хто допоможе у працевлаштуванні

У Бонні відкрили сервісну службу для іноземних фахівців.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  