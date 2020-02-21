Штаб Трампа подав до суду проти The New York Times через "наклеп"

Передвиборчий штаб президента Сполучених Штатів Дональда Трампа подав позов до суду проти американського видання The New York Times, звинувачуючи журналістів у поширенні неправдивої інформації. Про подання позову в команді Трампа повідомили в середу, 26 лютого, передає агенція новин Reuters.

Згідно з повідомленням, позов направлено до Верховного суду штату Нью-Йорк. Мета звернення до суду проти цього впливового американського видання - "притягти до відповідальності цю медіаорганізацію за навмисне поширення фальшивих тверджень щодо (передвиборної. - Ред.) кампанії президента Трампа", наголошують у передвиборному штабі нинішнього глави Білого дому.

Підстава для позову - стаття New York Times, опублікована 27 березня 2019 року, де йшлося про розслідування в справі втручання Росії у перебіг президентської кампанії 2016 року. Представниця команди юристів Трампа Дженна Елліс назвала матеріали в тій статті "на 100 відсотків фальшивими та наклепницькими", цитує Reuters.

Нагадаємо, Дональд Трамп не раз звинуватив ЗМІ у поширенні брехливої інформації. У своїх дописах у соціальній мережі Twitter американський президент, якщо згадує ЗМІ, нерідко вживає вираз fake news media, що в перекладі означає "медіа, що поширюють фейкові новини".

Крім того, раніше Трамп вперто не визнавав можливість втручання Росії у вибори в США. Однак у лютому 2018 року в Білому домі повідомили, що президент Трамп визнає факт втручання Росії в вибори в США.

Попри це Трамп назвав повідомлення про ймовірне втручання Росії на його користь у цьогорічні вибори "дезінформаційною кампанією" демократів.