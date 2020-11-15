Шмигаль: Уряд не продовжує "карантин вихідного дня"

Уряд України не буде продовжувати "карантин вихідного дня". Про це під час засідання уряду у середу, 2 грудня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає інформагенція "Українські Новини".

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"На вихідних і в будні будуть діяти обмеження "помаранчевої зони" на території всієї країни. Зараз Кабмін напрацьовує найбільш збалансоване рішення щодо можливого посилення карантинних обмежень", - сказав він.

Загалом Шмигаль оцінив ефект від "карантину вихідного дня" як позитивний. "На кінець "карантину вихідного дня", 30 листопада, за минулий тиждень ми отримали на 6 тисяч випадків захворювання менше, ніж прогнозувалося. Посилені заходи на вихідних дещо стабілізували ситуацію і в лікарнях. Спостерігається вирівнювання ситуації із зайнятістю ліжок, яка вже місяць тримається на постійному рівні - 27-28 тисяч", - зазначив прем'єр-міністр.

Зі слів Шмигаля, це дозволяє зняти "карантин вихідного дня". При цьому він підкреслив, що Кабмін попередить про посилення карантинних обмежень в разі їх введення за 7 днів до набуття ними чинності.

Нагадаємо, "карантин вихідного дня" було введено до 30 листопада. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає "карантин вихідного дня" недостатньо ефективним і повідомив про свої сумніви щодо його продовження.