Шмигаль: Уряд не продовжує "карантин вихідного дня"

Кабінет міністрів України не продовжуватиме "карантин вихідного дня". На всій території України діятимуть обмеження "помаранчевої зони" епідемічної небезпеки до ухвалення урядом інших рішень.
Уряд України не буде продовжувати "карантин вихідного дня". Про це під час засідання уряду у середу, 2 грудня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає інформагенція "Українські Новини".
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"На вихідних і в будні будуть діяти обмеження "помаранчевої зони" на території всієї країни. Зараз Кабмін напрацьовує найбільш збалансоване рішення щодо можливого посилення карантинних обмежень", - сказав він.
Загалом Шмигаль оцінив ефект від "карантину вихідного дня" як позитивний. "На кінець "карантину вихідного дня", 30 листопада, за минулий тиждень ми отримали на 6 тисяч випадків захворювання менше, ніж прогнозувалося. Посилені заходи на вихідних дещо стабілізували ситуацію і в лікарнях. Спостерігається вирівнювання ситуації із зайнятістю ліжок, яка вже місяць тримається на постійному рівні - 27-28 тисяч", - зазначив прем'єр-міністр.
Зі слів Шмигаля, це дозволяє зняти "карантин вихідного дня". При цьому він підкреслив, що Кабмін попередить про посилення карантинних обмежень в разі їх введення за 7 днів до набуття ними чинності.
Нагадаємо, "карантин вихідного дня" було введено до 30 листопада. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає "карантин вихідного дня" недостатньо ефективним і повідомив про свої сумніви щодо його продовження.