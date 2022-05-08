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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "школа".
Школа - навчальний заклад, в якому учні отримують знання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Попри безпрецедентну готовність німців прихистити у себе вдома українських біженців, Німеччина, схоже, поки не готова до того потоку українців, який узяла на себе Польща. Ось що варто знати про пошуки житла й соціальну підтримку біженців у ФРН.
Олена Троц продовжує викладати ученикам, попри активні бойові дії в Україні. Більшість її вихованців поїхали з країни. Вчителька вирішила залишити бомбосховище, де ховалась від авіанальотів, й продовжити онлайн-викладання з квартири у Києві.
На фоні загрози російського вторгнення, чи варто школам більше піклуватися про безпеку учнів? Чи це тільки призводить до більшої паніки в суспільстві? Тренування - один з найкращих способів впоратися з тривогою серед батьків і дітей, вважають у цій школі у Києві.
Італія: місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Франція: вражаючі долі біженців з табору в Кале. Іспанія: шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Бельгія: столітні дуби мандрують до Китаю. Великобританія: благодійність і після смерті.