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Школа

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "школа".

Школа - навчальний заклад, в якому учні отримують знання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Гайдай: 60 людей могли загинути під уламками школи в Білогорівці

Гайдай: 60 людей могли загинути під уламками школи в Білогорівці 08.05.2022

Внаслідок авіаудару армією РФ було знищено школу на Луганщині, повідомив голова Луганської ОВА. За його словами, на момент влучання там переховувались 90 осіб.
Втеча від війни: у німецьких школах вже понад 90 тисяч українських учнів

Втеча від війни: у німецьких школах вже понад 90 тисяч українських учнів 07.05.2022

Міністерка освіти ФРН Беттіна Штарк-Ватцінґер відзначила швидкий процес прийому українських біженців до шкільної системи Німеччини. Вона підкреслила необхідність збереження української ідентичності попри інтеграцію.
Куди розселяють українських біженців у Німеччині (02.04.2022)

Куди розселяють українських біженців у Німеччині (02.04.2022) 02.04.2022

Попри безпрецедентну готовність німців прихистити у себе вдома українських біженців, Німеччина, схоже, поки не готова до того потоку українців, який узяла на себе Польща. Ось що варто знати про пошуки житла й соціальну підтримку біженців у ФРН.

Українська учителька продовжує онлайн-уроки під загрозою обстрілів (27.03.2022) 27.03.2022

Олена Троц продовжує викладати ученикам, попри активні бойові дії в Україні. Більшість її вихованців поїхали з країни. Вчителька вирішила залишити бомбосховище, де ховалась від авіанальотів, й продовжити онлайн-викладання з квартири у Києві.

Німецькі школи приймають дітей-біженців з України

Німецькі школи приймають дітей-біженців з України 21.03.2022

Школи у Німеччині хочуть дати українським дітям шанс здобути освіту та не втратити майбутнє. При цьому навчальним закладам доводиться враховувати наслідки двох років пандемії.
Обстріли Києва: пошкоджені шість будинків, дитячий садок і школа

Обстріли Києва: пошкоджені шість будинків, дитячий садок і школа 18.03.2022

Унаслідок ранкового обстрілу Києва пошкоджено шість будинків, дитячий садок та школа на Виноградарі. Одна людина загинула, 19 поранені.
Експерти підрахували попередні збитки інфраструктури від війни в Україні

Експерти підрахували попередні збитки інфраструктури від війни в Україні 17.03.2022

У Київській школі економіки повідомили, що збитки від російської агресії в Україні зросли до 62,6 мільярда доларів. Раніше в уряді називали ще вищі цифри.
Літера Ц: урок для першого класу в умовах воєнного стану

Літера "Ц": урок для першого класу в умовах воєнного стану 15.03.2022

У більшості областей України, де це можливо, відновилося шкільне навчання. Втім, учителів та учнів за час війни розкидало по всій Європі. Про дистанційний урок столичних першокласників - в репортажі DW.
У хлопчиків - пеніс, а у дівчаток? У німецьких підручниках з'явився клітор

У хлопчиків - пеніс, а у дівчаток? У німецьких підручниках з'явився клітор 17.02.2022

У німецьких підручниках тепер міститься зображення та докладний опис не лише чоловічого статевого органа.
Тренування евакуації дітей - зайвий стрес чи допомога? (відео)

Тренування евакуації дітей - зайвий стрес чи допомога? (відео) 02.02.2022

На фоні загрози російського вторгнення, чи варто школам більше піклуватися про безпеку учнів? Чи це тільки призводить до більшої паніки в суспільстві?

Мінування шкіл та евакуація: що мають знати діти і чи треба проводити тренування (01.02.2022) 01.02.2022

На фоні загрози російського вторгнення, чи варто школам більше піклуватися про безпеку учнів? Чи це тільки призводить до більшої паніки в суспільстві? Тренування - один з найкращих способів впоратися з тривогою серед батьків і дітей, вважають у цій школі у Києві.

COVID-19: міносвіти України рекомендує дистанційне навчання

COVID-19: міносвіти України рекомендує дистанційне навчання 26.01.2022

Через стрімке поширення COVID-19 міносвіти України радить школам ввести дистанційне навчання для учнів 5-11 класів. Водночас відвідування закладів освіти учнями 1-4 класів дозволяється.
Андрій Курков: Схвалено телевізором

Андрій Курков: Схвалено телевізором 18.01.2022

"Герої нашого часу не народжуються революцією. Їх народжують телеканали. Маленьких героїв - маленькі телеканали, а великих - великі", - Андрій Курков, спеціально для DW.

Якою має бути сексуальна освіта? Три історії з Європи (18.01.2022) 18.01.2022

Молоді європейці відверто поговорили з DW на тему сексуальної освіти. Їхні історії різні, але висновок з них можна зробити один: чим краща сексуальна освіта в школі, тим менше проблем у людей згодом виникає в цій сфері.

Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - "Європа у фокусі" (27.12.2021) 27.12.2021

Італія: місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Франція: вражаючі долі біженців з табору в Кале. Іспанія: шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Бельгія: столітні дуби мандрують до Китаю. Великобританія: благодійність і після смерті.
ЮНІСЕФ і ВООЗ закликали відкрити школи в Україні

ЮНІСЕФ і ВООЗ закликали відкрити школи в Україні 19.11.2021

В Україні сьогодні закрита третина шкіл, тоді як принаймні одну дозу COVID-вакцини отримали вже 96 відсотків освітян. Міжнародні організації та українські міністерства закликають місцеву владу відкрити заклади освіти.
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