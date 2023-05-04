Як жінки навчаються керувати важкою будівельною технікою

Ірина Ухіна

03.09.2024 3 вересня 2024 р.

На Київщині відкрили першу школу операторів будівельної техніки для жінок. Їх навчать керувати 15 видами екскаваторів та навантажувачів. А після закінчення курсу вони одразу зможуть приступити до роботи на будівельних майданчиках.