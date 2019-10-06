"Шини готові": в Києві на Майдані пройшло віче проти "капітуляції"

На майдані Незалежності в Києві в неділю, 6 жовтня, пройшло віче під гаслом "Зупинимо капітуляцію". Люди протестували проти так званої "формули Штайнмаєра", яка передбачає умови, за яких на непідконтрольних Києву територіях Донбасу мають відбутися місцеві вибори і може почати діяти закон про особливий статус. Акція протесту була анонсована як "громадська", без відстоювання партійних інтересів та символіки. Утім, без політиків не минулося.

Політики знову на Майдані

На акцію протесту, за оцінками поліції, прийшло до десяти тисяч людей. Вони тримали українські прапори, плакати "Ні - капітуляції","ЗЕмократуру - геть", "Слуга, виходь - народ прийшов".

"Я з Луганська і знаю не з чуток, хто тоді ходив на так звані референдуми в "ЛНР" і як. Вони нас всіх, людей з проукраїнською позицією, до цих пір ненавидять", - каже пенсіонерка, яка спеціально приїхала на акцію з Кременчука, де проживає з 2014 року після захоплення влади в її рідному Луганську проросійськими сепаратистами. Вона побоюється представлятися, мовляв, політичні події нині розвиваються так, що сепаратисти скоро зможуть диктувати свої умови всій Україні.

Тисячі людей вийшли на віче проти погодження "формули Штайнмаєра"

"Ніяких особливих статусів. Ми - одна країна. Ми всі рівні", - лунає в цей час зі сцени, яка була заздалегідь встановлена на Майдані. Це виголошує промову колишня віце-спікерка Верховної Ради, представниця партії "Самопоміч" Оксана Сироїд. До та після неї на сцену виходили інші політики, зокрема з партії "Свобода", чинні депутати Верховної Ради від партій "Голос" та "Європейська солідарність". Також у віче взяли участь представники крайніх правих сил - "Національного корпусу", "Національної дружини" та "Правого сектора".

"Формула Штайнмаєра" - це формула Путіна, вона захищає інтереси Росії, а не наші. Ми маємо з цим боротися і маємо цього не допустити. Ми - це добровольці, "Європейська солідарність", бійці - ми за єдність та незалежність України. Вона для нас - понад усе", - заявила зі сцени колишня медик-доброволець, командирка медичного батальйону "Госпітальєри", а нині депутатка Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Яна Зінкевич. Приходив на Майдан і колишній президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Громадська організацію "Справа громад", яка була створена перед цьогорічними достроковими парламентськими виборами та підтримувала партію "Європейська солідарність", нині виступила організатором акції "Зупинимо капітуляцію" та через соцмережі збирала людей на віче.

Шини готові

Учасник віче на Майдані Михайло Рапота

Утім, на майдан Незалежності прийшли багато людей, які всіляко намагалися відмежуватися від політиків. Зокрема, Михайло Рапота з Броварів, який взяв на акцію протесту прапор ще з наліпками протесту 2014 року. Чоловік запевняє, що не підтримує політиків. Водночас його лякає те, що Україна різко змінила курс щодо окупованого Донбасу. "Вектор дій президента Зеленського взагалі не показує, що Росія у нас агресор. За "формулою Штаймаєра", яку підписала нинішня влада, Донбас буде і далі підконтрольний повністю Росії, там залишаться ті ж самі люди, що і зараз, і все це буде на шиї України і ми за це платитимемо, і нестимемо відповідальність за дії, які там робитимуть проросійські бойовики, але вже в цивільному одязі", - обурюється Михайло Рапота.

Колишній боєць батальйону "Київська Русь" Ігор Черненко

Дещо осторонь від основного натовпу людей, які прийшли на Майдан, окремою групою стоять колишній військові та добровольці. Серед них і Ігор Черненко, колишній боєць батальйону "Київська Русь", який воював поблизу Донецького аеропорту в 2015 році та був там поранений. "Ми відводимо війська. Але ж за кожен метр тої землі проливали кров мої побратими. Як мені дивитися в очі тим дітям-сиротам, батьки яких там загинули, вдовам? Хочу відповіді", - каже Ігор Черненко. За його словами, нині багато українців вимагають від президента Володимира Зеленського чітких відповідей і покрокового плану, як Україна рухатиметься у питанні вирішення конфлікту на Сході України. "Відеоролики в інтернеті - це добре. Але Зеленський взяв булаву, то хай має сміливість відповідати перед людьми за свої дії. У нас шини готові і не тільки", - каже колишній військовий, карбуючи кожне слово.

Після закінчення віче "Зупинимо капітуляцію" частина людей рушила з майдану Незалежності до будівлі Офісу президента на вулиці Банковій. Там учасники акції палили фаєри, скандували "Україна - не рояль" та "Імпічмент". Також мітингарі провели акції біля Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

Дивитись відео 00:57 Поділитись "Формула Штайнмаєра": що саме вона передбачає? (02.10.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Qdfv "Формула Штайнмаєра": що саме вона передбачає? (02.10.2019)