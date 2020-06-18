Шеф Пентагону представить Трампу план виведення військ з Німеччини

Міністр оборони США Марк Еспер 29 червня представить президенту країни Дональду Трампу план виведення американських військ з Німеччини. Як заявив представник Пентагону в суботу, 27 червня, міністр оборони "представить варіанти президенту в Білому домі щодо наших військових позицій у Німеччині", цитує агенція новин AFP.

За словами двох високопоставлених співробітників Пентагону, план передбачає зменшення кількості військовослужбовців, які постійно перебувають у Німеччині, до 25 тисяч, як і оголосив раніше Трамп,. Це означатиме виведення близько 9500 солдатів.

Деякі з них мають повернутися до Сполучених Штатів, частину перекинуть в країни Східної Європи. Еспер представить Трампу список країн Східної Європи, у які можуть відправити військових США. Перелік цих країн офіційно ще не затверджений. Утім, раніше цього тижня Трамп заявляв, що, "ймовірно", військових США перекинуть до Польщі.

За словами двох високопоставлених співробітників Пентагону, більшість передислокованих у Східну Європу американських військових перебуватимуть там на ротаційній, а не постійній основі. Мовляв, система ротації пропонує більшу гнучкість і є менш передбачуваною для Росії.

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Генсек НАТО Столтенберг зустрівся з главою Пентагону Еспером

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні у Брюсселі зустрівся з міністром оборони США Марком Еспером. Це була перша їхня особиста зустріч з початку пандемії коронавірусу у світі.

За словами Столтенберга, вони з Еспером обговорили зокрема виведення американських військових з Німеччини. Генсек НАТО сказав, що рішення США викликало занепокоєння в Альянсі, бо сильна присутність американських військ в Європі вважається важливою для стримування Росії.Він вказав також на важливість військової присутності в Європі і для самих Сполучених Штатів.

Сторони не повідомляли про конкретні результати переговорів. Утім, перед зустріччю Еспер вкотре закликав європейські країни, зокрема Німеччину, збільшити видатки на оборону до двох відсотків від ВВП, передає агентство dpa.

За останні роки Німеччина значно збільшила витрати, але в 2019 році вони все ще становили 1,38 відсотка ВВП.

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Нагадаємо, проти виведення американських військ виступили як демократи у Конгресі, так і деякі республіканці. 18 червня представники Демократичної партії у Конгресі США внесли законопроєкт, покликаний заборонити фінансування виведення американських військ з Європи без схвалення Конгресу. Також частина конгресменів від Республіканської партії закликала Трампа переглянути оголошені раніше плани скорочення американського військового контингенту в ФРН.

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