 Чотири країни ЄС уклали контракт на купівлю 300 мільйонів доз майбутньої вакцини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2020

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Чотири країни ЄС уклали контракт на купівлю 300 мільйонів доз майбутньої вакцини

Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди уклали контракт з британською компанією AstraZeneca на купівлю майбутньої вакцини проти коронавірусу. Очікується, що вакцина буде розроблена до кінця року.

Очікується, що вакцина може бути розроблена до кінця року

Очікується, що вакцина може бути розроблена до кінця року

Альянс з чотирьох держав ЄС - Німеччини, Франції, Італії та Нідерландів - уклав перший контракт на закупівлю щонайменше 300 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2. Про це у суботу, 13 червня, повідомило німецьке міністерство охорони здоров'я. Договір уклали з британською фармацевтичною компанією AstraZeneca. За даними очільника італійського МОЗ Роберто Сперанци, контракт передбачає придбання до 400 мільйонів доз.

AstraZeneca займається розробкою вакцини спільно з Оксфордським університетом. В кращому випадку розробка має бути завершена до кінця цього року. Отримати вакцину зможуть всі країни-члени Євросоюзу. Дози вакцини будуть розподілені відповідно до кількості населення.

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) зазначив, що багато країн світу вже забезпечили собі право придбання вакцин після того, як ті будуть розроблені, однак в Європі цього поки не було зроблено. "Швидкі скоординовані дії групи країн-членів у цій кризі принесуть користь всім громадянам Євросоюзу", - наголосив Шпан, цитує агентство новин dpa.

Раніше Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди створили "Альянс інклюзивних вакцин" з метою забезпечення вакциною  проти коронавірусу країн Європи. Своєю чергою Європейська Комісія також отримала від урядів країн-членів Євросоюзу політичний мандат на закупівлю перспективних вакцин проти коронавірусу, які ще перебувають у стадії розробки.

У травні Сполучені Штати також уклали контракт із AstraZeneca на 1,2 мільярда доларів, аби забезпечити собі 300 мільйонів доз вакцини, яку розробляє ця фірма.

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