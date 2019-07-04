Чому Кремль побоюється багатодітної матері фон дер Ляєн на чолі Єврокомісії? (відео)

Урсула фон дер Ляєн переконана: "Президент Путін не цінує слабкість. Плазування і поступливість не роблять його більш дружнім. Що стосується санкцій через події на сході України, ми повинні наполягати на тому, щоб Москва виконала мінські угоди. Тільки після цього можна їх пом'якшити".