Чому Кремль побоюється багатодітної матері фон дер Ляєн на чолі Єврокомісії? (відео)

Міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн на чолі Єврокомісії може стати одним з найгірших варіантів для Москви, вважають опитані DW експерти. Поки її заяви про Україну та санкції проти Росії підтверджують це.
Урсула фон дер Ляєн переконана: "Президент Путін не цінує слабкість. Плазування і поступливість не роблять його більш дружнім. Що стосується санкцій через події на сході України, ми повинні наполягати на тому, щоб Москва виконала мінські угоди. Тільки після цього можна їх пом'якшити".
Наступні п'ять років Єврокомісію може очолювати німкеня Урсула фон дер Ляєн. Її кандидатура стала несподіваним підсумком саміту ЄС, який тривав три дні. Втім, їй ще треба здобути підтримку в Європарламенті. (02.07.2019)
Німкеня фон дер Ляєн може стати наступною головою Єврокомісії, бельгієць Мішель - очолить Європейську Раду. DW розповідає, чого Україні очікувати від нових керівників ЄС і яких поглядів вони дотримуються. (03.07.2019)
Міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн може стати головою Єврокомісії. Як вона проявила себе на політичній сцені в Берліні? (03.07.2019)