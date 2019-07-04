 Чому Кремль побоюється багатодітної матері фон дер Ляєн на чолі Єврокомісії? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.07.2019

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Політика й суспільство

Чому Кремль побоюється багатодітної матері фон дер Ляєн на чолі Єврокомісії? (відео)

Міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн на чолі Єврокомісії може стати одним з найгірших варіантів для Москви, вважають опитані DW експерти. Поки її заяви про Україну та санкції проти Росії підтверджують це.

Міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн

Міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн переконана: "Президент Путін не цінує слабкість. Плазування і поступливість не роблять його більш дружнім. Що стосується санкцій через події на сході України, ми повинні наполягати на тому, щоб Москва виконала мінські угоди. Тільки після цього можна їх пом'якшити".

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Міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн на чолі Єврокомісії може стати одним з найгірших варіантів для Москви, вважають опитані DW експерти. Її заяви про Україну та санкції проти Росії підтверджують - Кремль не дарма остерігається представниці ФРН.

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