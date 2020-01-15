Чому Гончарук захищає високі зарплати міністрів (відео)

Зарплати міністрів та інших високопосадових чиновників будуть щомісяця оприлюднювати, запевняють в уряді після скандалу з нарахуванням великих премій та інших надбавок багатьом можновладцям у грудні 2019 року.
Прем’єр Олексій Гончарук запевняє, що з високими прозорими зарплатами вже не буде тіньових схем і корупції у владі
Зарплати топ-чиновників в Україні зросли у три з половиною-п’ять разів, а з 1 січня у два з половиною рази буде збільшена і зарплата народним депутатам - вона перевищуватиме 100 тисяч гривень, стверджує колишній віцепрем’єр і міністр соцполітики Павло Розенко. Це одразу спричинило багато спекуляцій на тему зарплат можновладців. У парламенті ці дані називають фейком і заперечують значне збільшення зарплат нардепів. Яка насправді різниця порівняно з доходами пересічних українців?
Український парламент ухвалив закон, згідно з яким народних депутатів позбавлятимуть місячних заробітних плат, якщо вони не брали участі у понад третині засідань протягом місяця без поважних причин. (16.10.2019)
У депутатів ВР зарплата "гарна, але недостатня". Так вважає голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який має стати новим спікером парламенту. Скільки ж насправді отримують народні обранці в Україні та ЄС? (21.08.2019)
Високі зарплати і премії керівників державних компаній стали предметом гострої критики в Україні. Але, як кажуть експерти, якщо хочеш мати результати, як у приватному секторі, то треба й платити як у приватному секторі. (01.02.2019)