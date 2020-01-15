 Чому Гончарук захищає високі зарплати міністрів (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.01.2020

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Політика й суспільство

Чому Гончарук захищає високі зарплати міністрів (відео)

Зарплати міністрів та інших високопосадових чиновників будуть щомісяця оприлюднювати, запевняють в уряді після скандалу з нарахуванням великих премій та інших надбавок багатьом можновладцям у грудні 2019 року.

Олексій Гончарук (Reuters/G. Garanich)

Прем’єр Олексій Гончарук запевняє, що з високими прозорими зарплатами вже не буде тіньових схем і корупції у владі

Зарплати топ-чиновників в Україні зросли у три з половиною-п’ять разів, а з 1 січня у два з половиною рази буде збільшена і зарплата народним депутатам - вона перевищуватиме 100 тисяч гривень, стверджує колишній віцепрем’єр і міністр соцполітики Павло Розенко. Це одразу спричинило багато спекуляцій на тему зарплат можновладців. У парламенті ці дані називають фейком і заперечують значне збільшення зарплат нардепів. Яка насправді різниця порівняно з доходами пересічних українців? 

 

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Аудіо й відео до теми

Скільки заробляють німецькі міністри (19.12.2019)  

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