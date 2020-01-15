Чому Гончарук захищає високі зарплати міністрів (відео)

Зарплати топ-чиновників в Україні зросли у три з половиною-п’ять разів, а з 1 січня у два з половиною рази буде збільшена і зарплата народним депутатам - вона перевищуватиме 100 тисяч гривень, стверджує колишній віцепрем’єр і міністр соцполітики Павло Розенко. Це одразу спричинило багато спекуляцій на тему зарплат можновладців. У парламенті ці дані називають фейком і заперечують значне збільшення зарплат нардепів. Яка насправді різниця порівняно з доходами пересічних українців?