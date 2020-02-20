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Володимир Бородянський - український топ-менеджер й урядовець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Бородянський".
В уряді Олексія Гончарука Володимир Бородянський обіймав посаду міністра культури, молоді та спорту України. На цій посаді він пробув із серпня 2019 до березня 2020 року. До свого призначення в уряді Бородянський був радником з гуманітарних питань новообраного на той момент президента України Володимира Зеленського. Раніше Володимир Бородянський тривалий час обіймав посаду директора холдингу StarLightMedia й генерального директора телеканалу СТБ, який входить до StarLightMedia. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Як ставиться нинішня влада до гастролей Повалій, Лорак, Лободи та інших українських артистів у Росії? Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю DW про ці виступи і чи можливо їх обмежити.
Протидія дезінформації, телеканал для тимчасово окупованих територій, виступи українських артистів у Росії - про ці та інші теми DW поспілкувалася з міністром культури, молоді та спорту України Володимиром Бородянським.
Яке покарання чекає на журналістів за дезінформацію? Як налагоджуватимуть діалог з тимчасово окупованими територіями? Коли зникнуть тварини з цирків? Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський відповів на ці та інші питання в ексклюзивному інтерв’ю DW.
Зарплати міністрів та інших топових чиновників будуть щомісяця оприлюднювати. Так запевняють в уряді після скандалу з нарахуванням великих премій та інших надбавок багатьом можновладцям у грудні 2019 року. Чому прем’єр-міністр Олексій Гончарук захищає високі зарплати міністрів і яка різниця порівняно з доходами пересічних українців?