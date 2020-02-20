Володимир Бородянський - український топ-менеджер й урядовець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Бородянський".

В уряді Олексія Гончарука Володимир Бородянський обіймав посаду міністра культури, молоді та спорту України. На цій посаді він пробув із серпня 2019 до березня 2020 року. До свого призначення в уряді Бородянський був радником з гуманітарних питань новообраного на той момент президента України Володимира Зеленського. Раніше Володимир Бородянський тривалий час обіймав посаду директора холдингу StarLightMedia й генерального директора телеканалу СТБ, який входить до StarLightMedia. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.