Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Володимир Бородянський

Володимир Бородянський - український топ-менеджер й урядовець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Бородянський".

В уряді Олексія Гончарука Володимир Бородянський обіймав посаду міністра культури, молоді та спорту України. На цій посаді він пробув із серпня 2019 до березня 2020 року. До свого призначення в уряді Бородянський був радником з гуманітарних питань новообраного на той момент президента України Володимира Зеленського. Раніше Володимир Бородянський тривалий час обіймав посаду директора холдингу StarLightMedia й генерального директора телеканалу СТБ, який входить до StarLightMedia. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Міністр культури Бородянський про виступи українських артистів у Росії (20.02.2020) 20.02.2020

Як ставиться нинішня влада до гастролей Повалій, Лорак, Лободи та інших українських артистів у Росії? Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю DW про ці виступи і чи можливо їх обмежити.
Міністр культури Бородянський: Звання народного артиста - це посткомуністичне минуле

Міністр культури Бородянський: Звання народного артиста - це посткомуністичне минуле 18.02.2020

Протидія дезінформації, телеканал для тимчасово окупованих територій, виступи українських артистів у Росії - про ці та інші теми DW поспілкувалася з міністром культури, молоді та спорту України Володимиром Бородянським.
Бородянський обіцяє новий законопроєкт про дезінформацію через два місяці

Бородянський обіцяє новий законопроєкт про дезінформацію через два місяці 18.02.2020

Головна мета закону про протидію дезінформації - убезпечити громадян від дезінформації, маніпулювання суспільною думкою, розповів у інтерв'ю DW міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Володимир Бородянський про дезінформацію, канал для ОРДЛО та виступи українських артистів в Росії (18.02.2020) 18.02.2020

Яке покарання чекає на журналістів за дезінформацію? Як налагоджуватимуть діалог з тимчасово окупованими територіями? Коли зникнуть тварини з цирків? Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський відповів на ці та інші питання в ексклюзивному інтерв’ю DW.
Чому Гончарук захищає високі зарплати міністрів (відео)

Чому Гончарук захищає високі зарплати міністрів (відео) 16.01.2020

Зарплати міністрів та інших високопосадових чиновників будуть щомісяця оприлюднювати, запевняють в уряді після скандалу з нарахуванням великих премій та інших надбавок багатьом можновладцям у грудні 2019 року.

Зарплати чиновників: чому Гончарук захищає високі зарплати міністрів (15.01.2020) 15.01.2020

Зарплати міністрів та інших топових чиновників будуть щомісяця оприлюднювати. Так запевняють в уряді після скандалу з нарахуванням великих премій та інших надбавок багатьом можновладцям у грудні 2019 року. Чому прем’єр-міністр Олексій Гончарук захищає високі зарплати міністрів і яка різниця порівняно з доходами пересічних українців?

Зеленський не регулюватиме стандарти новин - Бородянський

Зеленський не регулюватиме "стандарти новин" - Бородянський 09.11.2019

Володимир Бородянський назвав формулювання "стандарти новин" в указі Зеленського "термінологічним непорозумінням".
В уряді України розкритикували виступ Кварталу 95 та хору імені Верьовки

В уряді України розкритикували виступ "Кварталу 95" та хору імені Верьовки 21.10.2019

Висміювання підпалення будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої негативно вплине на інвестиційний клімат в Україні, заявив міністр розвитку економіки. Міністр культури вибачився перед Гонтаревою.
Російське мило - тепер в українській обгортці

Російське "мило" - тепер в українській обгортці 28.09.2015

Попри заборону трансляції російських серіалів, українські ТБ-канали не збираються відмовлятись від кінопродукції з Росії. І хоча глядачі хочуть дивитись українські фільми, медіавласники не готові в них "вкладатись".