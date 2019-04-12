Чого очікують від Зеленського німецькі інвестори?

Не пізніше 3 червня Володимир Зеленський, який переміг на президентських виборах в Україні, офіційно стане до виконання обов'язків глави держави. Якщо судити за підсумками другого туру - більше 73 відсотків за Зеленського - українці покладають на нього великі сподівання та розчаровані Петром Порошенком.

А що думають представники німецьких фірм, які мають комерційни інтереси в Україні? Як вони оцінюють підсумки роботи Порошенка на посаді президента та чого очікують від колишнього коміка та шоумена, якого обрано його наступником?

Німецькі комерсанти дотримуються нейтралітету

Перед першим туром і у період між першим та другим туром німецькі комерсанти займали підкреслено нейтральну позицію, замовчуючи, на чиїй стороні їхні симпатії.

Александер Маркус

Головне, аби рамкові умови для закордонних інвесторів в Україні ставали кращими, казав у середині квітня кореспондентові DW голова Німецько-української торгово-промислової палати у Києві Александер Маркус (Alexander Markus), аби було менше бюрократії та більше правової безпеки.

Але на відміну від пересічних українців, явно розчарованих Петром Порошенком, німецькі бізнесмени та їхні представники, радше, позитивно оцінюють підсумки його перебування на посаді президента. Так, Східний комітет німецької економіки, який представляє інтереси фірм із Німеччини, що ведуть справи у країнах Східної Європи, звертає увагу на економічні індикатори, які свідчать про те, що народне господарство України іде на поправку після різкого спаду у 2014 та 2015 роках, а також на зростання двосторонньої торгівлі, яке спостерігається із 2016 року.

Економіка України зростає

У 2018 році в Україні, як вказує Східний комітет, зафіксоване зростання ВВП на 3,5 відсотка. На поточний та майбутній роки Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання відповідно на 2,7 та 3 відсотка. Обсяг німецько-української торгівлі ще не досяг докризового рівня, але впевнено зростає протягом трьох останніх років - й імпорт з України, і експорт з Німеччини.

Німецька фірма Bader Ukraine у Львівськй області

Спеціальна група радників при німецькому міністерстві економіки, які консультують уряд України, у свою чергу, вказують на досягнуту в країні макроекономічну та фінансову стабільність, на скорочення державної заборгованості та зростання валютних резервів, на очищення банківської системи та реформи в енергетичній сфері, а також на зниження темпів інфляції.

Тому у Східному комітеті вважають, що головна задача Зеленського - забезпечити в Україні стабільність, у тому числі політичну, оскільки до країни з нестійкою політичною ситуацією, пояснили кореспондентові DW, німецьких інвесторів не заманити і калачем.

Що залежить від президента України?

Через це "нищівну" перемогу Зеленського представники бізнесу Німеччині оцінюють стримано. Александер Маркус від обраного президента нічого особливого не очікує. "Парламентські вибори у жовтні, скоріше за все, матимуть більший вплив на економіку, аніж результат президентської кампанії", - дипломатично заявив він цього разу кореспондентові DW. - "Адже, згідно з Конституцією, головні повноваження президента - це зовнішня та оборонна політика, правоохоронні органи, спецслужби, а також призначення керівників обласних адміністрацій".

У зв'язку з цим Маркус висловив "великий жаль" з приводу відставки голови Львівської обласної адміністрації Олега Синютки, якого називають "успішним регіональним керівником". "Він завжди був надійним партнером для німецького бізнесу", - із жалем зазначив голова Німецько-української торгівельно-промислової платати.

Стосовно Зеленського, головними його завданнями Маркус називає продовження процесу децентралізації, укріплення правової безпеки, судову реформу, а ще - обмеження повноважень спецслужб в економічних справах. Такі заходи, за словами Маркуса, "стали би для української економіки колосальним кроком вперед".

"Зеленський - це ворожіння на кавовій гущі"

Від того, що наступним президентом України знову стане політик, орієнтований на зближення із Заходом, радіє Клаус Кеслер (Klaus Kessler).

Клаус Кеслер

Він є економічним та правовим експертом, партнером великої юридичної контори Rödl&Partner, яка має свої філіали у Києві та Харкові та обслуговує багато німецьких фірм в Україні. Але і Петро Порошенко на посаді президента його влаштовував. "Порошенко почав цілий ряд хороших реформ", - зазначив Кеслер в інтерв'ю DW. - "Як розпочате ним буде продовжувати Зеленський - це ворожіння на кавовій гущі, він поки що не представив своєї політичної програми".

У період президентства Порошенка були прийняті дуже важливі та правильні закони, підігнані під європейські стандарти, як-то торгівельне або публічне право, податкові норми, пояснив Кеслер. Те, що повинен зробити Зеленський - це "втілити на практиці вже розроблені теорії".

Відлуння радянського менталітету

Проблему Кеслер бачить у чиновниках, які не вміють або не хочуть застосовувати нові закони. Бюрократія в Україні, за його оцінками, ще несе на собі радянський відбиток, працює по-старому та блокує нові починання.

Рішення Кеслер бачить у зламі існуючих кадрових структур, у заміні чиновників на ключових посадах новими людьми "з новими ідеями та просоченими західним духом, які отримали відповідну освіту на Заході та не мають радянського гарту, радянського менталітету".

Та оплачувати їх потрібно відповідним чином. "Не можна платити людині 500 доларів або євро та очікувати від неї хорошої роботи і готовності брати на себе відповідальність за 200 підлеглих", - запевняє співрозмовник DW.