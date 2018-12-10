Чи існує загроза цензури в Польщі?

Усередині листопада 2018 року ліберальне видання Gazeta Wyborcza викрила корупційний скандал, який змусив піти у відставку голову Комісії фінансового нагляду (КФН) Марека Хшановського. Той запропонував одному з власників банку свою допомогу у вирішенні деяких проблем його фінустанови. Цей банк мав взяти на роботу фахівця, якого запропонував Хшановський, виплативши йому гонорар на суму в 10 мільйонів євро у перерахунку. Цю розмову записали.

Зростання тиску на журналістів

Відколи Gazeta Wyborcza опублікувала подробиці цього скандалу, видання зазнає сильного тиску. Утім, для таких журналістів-викривальників як Войцех Чухновський подібні речі - звична справа. Лише упродовж цього року урядова партія "Право і справедливість" (ПіС) та різноманітні державні органи юридично опротестували 50 його статей.

Проти нього позиваються з метою отримання вибачень та сплати штрафів за образу честі й гідності, розмір кожного з яких становить близько 12 тисяч євро у перерахунку. Але відколи побачила світ стаття, що коштувала посади голові КФН, газетяр опинився під шаленим тиском з боку Національного банку Польщі. Фінансовий регулятор наполягає на вилученні з інтернету всіх без винятку матеріалів ЗМІ на цю тему.

Ліберальна Gazeta Wyborcza опинилася у списку "небажаних видань"

"Все це ускладнює мою роботу та забирає багато часу, бо я змушений висловлюватися щодо кожного позову. Це просто паралізує мою діяльність як журналіста, - розповів Чухновський у розмові з DW. - Але щоразу, коли я маю відповідати, я дуже уважно перевіряю свою інформацію й через це часто знаходжу нові історії", - додав він. Чухновський не дає себе залякати. Особливо надихає його підтримка читачів.

"Лист до світу"

Крім того, газетяра підтримують і колеги. Приміром, через ситуацію з ним, забила тривогу польська ліберальна Спілка журналістів, котра є членом Міжнародної федерації журналістів. У складеному газетярами "Листі до світу" зазначається, що нещодавні спроби залякування польских журналістів мали ознаки цензури. "Державний апарат ставиться до журналістів, котрі викривають афери та невідповідності, як до потенційних злочинців", - зазначається в цьому листі. На думку авторів, мета таких дій з боку держави - змусити газетярів відмовитися від критичного висвітлення подій, а також похитнути довіру до них. У цьому письмовому зверененні згадується також і випадок з журналістом видання Newsweek Войцехом Чеслою, котрого викликали на допит через матеріал про неоднозначного голову Конституційного трибуналу.

Свобода ЗМІ у небезпеці

Журналістська організація Press Club Polska відреагувала на це відкритим листом до прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. У тому листі йшлося про "цькування журналістів". Press Club також виступила з протестом проти спроб, примусити журналістів видавати свої джерела інформації, а також проти постійних допитів без конкретних звинувачень, на які регулярно викликають критичних до влади журналістів. "Коли державні органи намагаються інструменталізувати право та залякати журналістів або змусити їх замовкнути, тоді свобода ЗМІ у серйозній небезпеці", - зазначалося в письмовому зверненні до голови польського уряду.

Довгострокова кампанія ПіС

Так само і на міжнародній арені напад на свободу слова в Польщі спричинив жваві дебати. Організація "Репортери без кордонів" висунула вимогу до польського уряду покласти край політиці залякування журналістів. "Всі ці залякування - частина кампанії, котру польський уряд проводить проти незалежних ЗМІ з 2015 року. Мета цієї кампанії - фінансово задушити критичні до влади ЗМІ", - каже керівниця європейського та балканського бюро "Репортерів без кордонів" Паулін Аде-Мевель.

Аде-Мевель також обурюється через нещодавні закиди у бік приватного телеканалу TVN. На початку 2018 року цей телеканал, що належить до американської медійної групи Discovery, показав у одному з репортажів молодих людей на півдні Польщі, котрі святкували день народження Адольфа Гітлера з традиційними нацистськими жестами та привітаннями. Але якимось дивом влада Польщі звинуватила в пропаганді фашизму саме телеоператора телеканалу TVN. Йому закидають, що той також зробив вітальний жест нацистів, щоб отримати можливість вільно пересуватися серед натовпу неонацистів.

Посольство США підтримує свободу ЗМІ

Після протестів у багатьох польських ЗМІ, влада відмовилася від цих закидів. Не в останню чергу й через те, що Варшава не хотіла псувати відносини зі своїм союзником Вашингтоном. Дійшло до того, що в дебати про свободу слова в Польщі втрутилася посол США в цій східноєвропейській країні Джорджетт Мосбахер.

У своєму листі до глави польського уряду американська дипломатична представниця висловила "глибоку стурбованість" через ставлення до журналістів телеканалу TVN. Крім того, під час зустрічі з членами Сейму амбасадорка США висловила занепокоєння через дискусію про "реполонізацію" ЗМІ, адже такий крок міг би призвести до обмеження присутності закордонного капіталу в ЗМІ.

В організації "Репортери без кордонів" так само вкрай стурбовані нинішньою ситуацією з пресою у Польщі. "Польський уряд вже зробив з державних ЗМІ інструмент для пропаганди та намагався зробити те саме з незалежними журналістами. Тож цій меті може слугувати й реполонізація ЗМІ", - каже Аде-Мевель.

З 2016 року в щорічному звіті "Репортерів без кордонів" щодо свободи ЗМІ Польща опустилася з 18 на 58 місце.