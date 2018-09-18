Чи хоче Маріуполь у ЄС і НАТО - репортаж DW (відео)

Маріуполь - це коли з одного боку самопроголошена "ДНР", а з іншого - Росія, колись мирний, а нині агресивний сусід. Навколо Азовське море, де збільшується військова присутність. Війна наче у кільце взяла Маріуполь та не відпускає його мешканців, багато з яких і не знаєють, що Київ прагне закріпити у Конституції курс на ЄС і НАТО.