 Чи хоче Маріуполь у ЄС і НАТО - репортаж DW (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.09.2018

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Політика й суспільство

Чи хоче Маріуполь у ЄС і НАТО - репортаж DW (відео)

Вносити чи ні до Конституції України курс на Євросоюз та НАТО - в Маріуполі панують протилежні думки. У прифронтовому місті настрої залежать не лише від рівня освіти, а й району проживання. Репортаж DW з Маріуполя.

Міська влада Маріуполя проводить кампанію під назвою Тут варто жити

Міська влада Маріуполя проводить кампанію під назвою "Тут варто жити"

Маріуполь - це коли з одного боку самопроголошена "ДНР", а з іншого - Росія, колись мирний, а нині агресивний сусід. Навколо Азовське море, де збільшується військова присутність. Війна наче у кільце взяла Маріуполь та не відпускає його мешканців, багато з яких і не знаєють, що Київ прагне закріпити у Конституції курс на ЄС і НАТО. 

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Маріуполь у зашморгу: як Росія блокує українські порти Азовського моря

Росія вже кілька місяців затримує українські судна, які прямують до азовських портів. Київ втратив час, не приділяючи належної уваги цій проблемі, кажуть опитані DW експерти. (06.09.2018)  

Оборона Азовського моря: ексклюзивний репортаж DW з місця, де немає держкордону (відео)

Україна та РФ нарощують присутність на Азові. Знімальна група DW вийшла з українськими прикордонниками в море. Де-факто держкордону там немає, натомість - небезпечні інциденти між військовими обох країн. (20.09.2018)  

Сергій Жадан: Пояснити себе

"Скільки разів за останні п'ять років ми встигли "покластись на Європу"? Скільки разів за цей час ми встигли в ній розчаруватись?" - Сергій Жадан, спеціально для DW. (14.09.2018)  

Азовське море: "ахіллесова п'ята" України в протистоянні з Росією

Росія створює в Азовському морі військову флотилію, зупиняє судна на шляху до портів України, проводить стрільби. У Києві думають розірвати з РФ договір про спільне використання Азову, однак поки не наважуються. (21.06.2018)  

СБУ та Bellingcat: Маріуполь у 2015 році обстріляли російські військові

За даними СБУ, обстріл Маріуполя, під час якого в 2015 році загинуло понад 30 цивільних, скоїли військовослужбовці Збройних сил РФ. Цю інформацію підтвердила експертно-журналістська група Bellingcat. (07.05.2018)  

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