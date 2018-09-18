Чи хоче Маріуполь у ЄС і НАТО - репортаж DW (відео)

Вносити чи ні до Конституції України курс на Євросоюз та НАТО - в Маріуполі панують протилежні думки. У прифронтовому місті настрої залежать не лише від рівня освіти, а й району проживання. Репортаж DW з Маріуполя.
Маріуполь - це коли з одного боку самопроголошена "ДНР", а з іншого - Росія, колись мирний, а нині агресивний сусід. Навколо Азовське море, де збільшується військова присутність. Війна наче у кільце взяла Маріуполь та не відпускає його мешканців, багато з яких і не знаєють, що Київ прагне закріпити у Конституції курс на ЄС і НАТО.
Росія вже кілька місяців затримує українські судна, які прямують до азовських портів. Київ втратив час, не приділяючи належної уваги цій проблемі, кажуть опитані DW експерти. (06.09.2018)
Україна та РФ нарощують присутність на Азові. Знімальна група DW вийшла з українськими прикордонниками в море. Де-факто держкордону там немає, натомість - небезпечні інциденти між військовими обох країн. (20.09.2018)
"Скільки разів за останні п'ять років ми встигли "покластись на Європу"? Скільки разів за цей час ми встигли в ній розчаруватись?" - Сергій Жадан, спеціально для DW. (14.09.2018)
Росія створює в Азовському морі військову флотилію, зупиняє судна на шляху до портів України, проводить стрільби. У Києві думають розірвати з РФ договір про спільне використання Азову, однак поки не наважуються. (21.06.2018)