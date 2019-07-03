Чи зміниться політика санкцій ЄС щодо Росії з новою головою Єврокомісії?

Ухвалене два тижні тому рішення лідерів країн Євросоюзу висунути на пост голови Європейської Комісії (ЄК) міністерку оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) стало несподіванкою. Нову голову Єврокомісії, обрану депутатами Європарламенту на цю посаду в вівторок, 16 липня, оцінюють в різних країнах по-різному. Так, уряди трьох країн Балтії одностайно вітали рішення саміту ЄС. У Латвії, Литві та Естонії фон дер Ляєн називають однозначно проєвропейською політикинею і вважають, що на посаді голови ЄК вона зможе зробити Європу сильнішою.

Для Москви ж, зазначала, приміром, газета "Комерсант", нові обличчя на чолі ЄС виглядають неоднозначно. "Німкеня Урсула фон дер Ляєн і іспанець Жозеп Боррель, які повинні будуть очолити Єврокомісію і зовнішньополітичну службу ЄС відповідно, не раз виступали з жорсткими висловлюваннями на адресу Москви, - писало видання. - І напевно будуть наполягати на збереженні режиму санкції".

Наслідки анексії Криму для міністра оборони ФРН

Справді, фон дер Ляєн - вірна соратниця канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) і цілковито поділяє її підхід до санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на анексію Росією Криму та підтримку сепаратистів на сході України. Підхід цей полягає в тому, що санкції можуть скасувати, якщо будуть усунуті причини їхнього запровадження. На посаді голови ЄК фон дер Ляєн, швидше за все, буде і далі дотримуватися такої ж позиції.

Слід нагадати, що міністерство оборони Німеччини вона очолила в грудні 2013 року, тобто за кілька місяців до анексії Криму, що призвела до різкого охолодження відносин між Росією й країнами НАТО, а згодом - до необхідності кардинально перебудовувати оборонну політику ФРН. Власне, саме цим фон дер Ляєн і займалася всі останні п'ять з половиною років.

Урсула фон дер Ляєн очолила міністерство оборони ФРН у 2013 році

"Для Росії це один з найгірших кандидатів. Це жорстка, і навіть, можна сказати, проамериканська політикиня. Жодних спроб зблизитися з Росією вона як політикиня раніше не робила. І напевно буде і далі жорстко наполягати на збереженні режиму санкцій". Так в інтерв'ю газеті "Комерсант" номінацію фон дер Ляєн на пост голови ЄК коментував заступник директора Інституту Європи РАН Владислав Бєлов.

Насторожило це кадрове рішення і голову комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Костянтина Косачова. Він кілька разів слухав виступи фон дер Ляєн на Мюнхенській конференції з безпеки і дійшов висновку, що вона, цитує Косачова агентство "Інтерфакс", - "абсолютна євроатлантистка", для якої "НАТО, союзницькі відносини США й Німеччини - священна корова".

Фон дер Ляєн критикує Кремль

До політики російського президента Володимира Путіна вона ставиться однозначно критично і неодноразово публічно заявляла про це. На відміну від деяких своїх колег по уряду ФРН, фон дер Ляєн часто вживала слово "агресія", коли говорила про дії Москви щодо України. Вона вимагала звільнити українських моряків, захоплених в результаті інциденту в Керченській протоці, і повернути Україні заарештовані судна.

У неї не викликає також жодних сумнівів, що Договір про ракети середньої і меншої дальності порушила саме Росія. Будучи міністеркою оборони, фон дер Ляєн вимагала від Москви повернутися до його дотримання і говорила про необхідність дати "розумну і зважену" відповідь на можливе розміщення нових російських ракет в Європі.

Ця відповідь, за її словами, не має бути такою, як в 70-і та 80-і роки ХХ століття, коли радянським ракетам середньої дальності були протиставлені в Європі американські "Першинги". Тепер, вважає фон дер Ляєн, слід враховувати гібридні форми протистояння і можливість підривних дій в кіберпросторі. "Нам потрібні нові відповіді, нові рішення", - наголошувала вона. Утім, і повторного розміщення нових американських ракет в Європі вона не виключає, як це зробив соціал-демократичний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas).

"Без ілюзій щодо Росії"

Фон дер Ляєн переконана, що агресивна зовнішня політика Росії в Європі є загрозою не тільки для України, але й для країн Балтії. Будучи міністеркою оборони ФРН, вона часто бувала в цих державах і незмінно запевняла в тому, що Німеччина завжди буде їхнім надійним союзником по НАТО і в біді не залишить.

Вона з розумінням ставиться до занепокоєння східних європейців, що посилилося після анексії Криму, багато в чому його поділяє, і тому активно сприяла ухваленню заходів, спрямованих на підвищення почуття безпеки в країнах Балтії і Польщі. У липні 2016 року в НАТО вирішили відправити в ці країни спеціальні контингенти військовослужбовців. У Литві, зокрема, перебувають близько 500 солдатів Бундесверу.

"Ми добре знаємо німецьку міністерку оборони, вона зробила дуже великий внесок у відправку в Литву батальйону під командуванням Німеччини", - заявила президентка Литви Даля Грібаускайте, котра скоро залишить свій пост, коментуючи номінацію фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії. "Я думаю, у неї немає жодних ілюзій щодо Росії", - підтвердив литовський міністр охорони краю (оборони) Раймундас Каробліс.

За жорсткий курс щодо Москви

Експертка берлінського Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень (ZOiS) Надя Дуглас (Nadja Douglas) в інтерв'ю DW охарактеризувала Урсулу фон дер Ляєн як переконану прихильницю тісних трансатлантичних відносин і зміцнення блоку НАТО, який вона вважає не тільки військовим, а й політичним союзом.

Військовослужбовці Бундесверу в Литві

"Можна припустити, що на посаді голови Єврокомісії вона буде проводити щодо Росії більш жорсткий курс, ніж це робив Жан-Клод Юнкер, - вказала Дуглас, - який скептично ставився до розширення санкцій проти Росії". За більш жорсткий підхід до Москви фон дер Ляєн виступала і раніше. Влітку минулого року, наприклад, після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним в Гельсінкі вона критикувала президента США за відсутність жодного плану дій щодо Росії.

Тоді в інтерв'ю тижневику Der Spiegel міністерка заявила, що Путін намагається своєю роллю глобального гравця відвернути увагу від економічних проблем країни, а ось чого хоче президент США, зовсім незрозуміло. У будь-якому разі, сказала фон дер Ляєн, блок НАТО повинен і далі займати щодо Росії чітку й критичну позицію. "Ми хотіли б поліпшення відносин з Москвою, але зараз м'яч лежить на половині поля Кремля", - додала вона.

А навесні минулого року в інтерв'ю газеті Bild Урсула фон дер Ляєн закликала "бути готовим до діалогу з Москвою з позиції згуртованості і сили". Президент Путін, за її словами, слабкість не поважає, а "спроби втертися йому довіру і поступливість не зроблять його більш дружелюбним".

ЄС на шляху до оборонного союзу

Відповіддю на геополітичну гру Кремля, з її точки зору, повинно стати зміцнення не тільки трансатлантичної солідарності, а й європейської опори НАТО. Фон дер Ляєн виступає за підвищення оборонних витрат європейських членів Альянсу, за розширення співпраці країн ЄС у військовій сфері, за перетворення його в оборонний союз, за ​​рух в напрямку створення європейської армії. Багато що в цій галузі вже зроблено за активної участі фон дер Ляєн на посту очільниці міністерства оборони Німеччини.

"Тим самим з'являються нові, спільні європейські ресурси, які прямо і безпосередньо відповідають і інтересам НАТО, - говорила фон дер Ляєн минулої зими на Мюнхенській конференції з безпеки. - Ці ресурси дозволяють нам, європейцям, діяти в кризових ситуаціях, що також є трансатлантичним перерозподілом тягаря".

На посаді голови Єврокомісії вона матиме ще більше можливостей для поглиблення військової інтеграції в Європейському Союзі й розширення його зв'язків з НАТО.