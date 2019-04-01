Чи допоміг успіху Зеленського на виборах в Україні серіал "Слуга народу"

За кого проголосували майже 30 відсотків українців, які взяли участь у першому турі президентських виборів 31 березня? За відомого шоумена і новачка в політиці Володимира Зеленського чи за Василя Голобородька, головного героя комедійного серіалу "Слуга народу", в якому актор Зеленський зіграв головну роль - вчителя історії, котрий став президентом? Точну відповідь на це запитання ще мають дати соціологи. Фактом є те, що Зеленський активно використовував імідж свого героя впродовж усієї кампанії, немов кажучи виборцям: "Голобородько - це я".

Серіал стає реальністю

Так, Голобородьком з портфелем під пахвою, ілюструють програму кандидата на його сайті. Це ж фото використовується й на сторінці його команди у Facebook. Словосполучення "Слуга народу" фігурує на агітаційних матеріалах шоумена, але неясно, що це - назва серіалу чи створеної в 2017 однойменної партії, яка висунула Зеленського в президенти. Врешті-решт сам серіал, перший сезон якого вийшов восени 2015 року, був знову показаний перед виборами. Більше того - найсвіжіший третій сезон побачив світ всього за декілька днів перед першим туром.

Скрин-шот сайту кандидата в президенти України Володимира Зеленського

Наскільки все це допомогло Зеленському досягти успіху? З цим питанням DW звернулась до українських експертів. Один з них - Володимир Паніотто, директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Інститут був серед учасників національного екзит-полу, який досить точно передбачив результат першого туру виборів. "Це питання мене зацікавило, коли я дивився датський серіал "Уряд" (Borgen), - говорить Паніотто. - Потім я дізнався, що після того серіалу жінка вперше стала прем'єром (в Данії, - Ред.), тобто фактично реалізувалось те, що було в цьому серіалі, люди були підготовленими". Телесеріал "Уряд" вийшов у Данії у 2010 році, Хелле Торнінг-Шмітт стала прем'єр-міністром країни в 2011. Торнінг-Шмітт стала першою в Данії жінкою, яка в цій країні обійняла посаду глави уряду. За словами соціолога, в Україні свою роль міг зіграти як образ Голобородька, так і самого Зеленського. "Можливо, зіграв той фактор, що це як мрія про Попелюшку - проста людина, чесна, хоч і не кваліфікована, стане президентом", - пояснює Паніотто.

Зеленському допоміг не тільки "Слуга народу"

КМІС, на чолі якого стоїть Паніотто, в одному з опитувань до виборів виявив причини, за якими українці збирались голосувати за Зеленського в першому турі. Найбільш популярною відповіддю - її дали 54 відсотка респондентів - була наступна: "Тому що це людина з-поза системи, нове обличчя в політиці". Варіант "мені подобається, як він зіграв президента в серіалі "Слуга народу", за словами Паніотто, набрав менше всього голосів - шість відсотків. На думку соціолога, серіал допоміг шоуменові, але не був вирішальним для його успіху.

Володимир Паніотто: Зеленському допоміг "Квартал-95"

Більш важливою, вважає Паніотто, є вся продукція "Студії Квартал-95" Зеленського, яка за 15 років стала провідним сатиричним шоу в Україні. "Команда "Кварталу" весь час висміює політиків, і складається враження, що вони дуже добре в цій політиці розбираються, - продовжує Володимир Паніотто. - Це також могло стати одним з факторів". Іншими словами, в очах телеглядачів Зеленський не виглядає некомпетентним.

З тим, що серіал "звісно, вплинув" на результат Зеленського, але не став вирішальним, погоджується і Андрій Биченко, директор соціологічної служби Київського аналітичного центру імені Разумкова, який також брав участь в національному екзитполі. "По-перше, між серіалом і політичною сатирою в інших проектах "Кварталу" є синергетичний ефект, вони посилюють один одного, - констатує Биченко. – По-друге, на певному етапі з різних причин Зеленський став втіленням народної опозиції до влади, протесту проти істеблішменту". За його думкою, саме "Квартал-95" був чи не єдиним в Україні джерелом критики влади з "позиції народу", і це у підсумку допомогло Зеленському.

Зеленський їздить не на велосипеді, а на Land Rover

Медіа-експертка Діана Дуцик, виконавчий директор Українського інституту медіа і комунікації, солідарна з соціологами в тому, що успіх Зеленського пов'язаний не тільки з серіалом "Слуга народу". "За багато років "Квартал-95" сформував ціле покоління українців, які знали про політику тільки з вуст гумористичних шоу, - вважає Дуцик. - Це аполітичні люди, які дивляться, як правило, розважальні передачі, а потім до цього додався серіал "Слуга народу".

Діана Дуцик: Є покоління, що виросло на сатирі "Кварталу-95"

Соціологи не змогли підтвердити цю тезу своїми дослідженнями, але Паніотто не виключив, що це може бути саме так.

Дуцик зауважує, що одним з елементів кампанії Зеленського стала "примітивізація політики". Коли ми кажемо, що президент в "Слузі народу" їздить на велосипеді, - це примітивне уявлення, - вважає експертка. - Це означає, що в людей немає критичного мислення, тому що реальний Зеленський ніколи не їздив на велосипеді, він їздить на дорогому авто з охороною (в декларації Зеленського вказаний Land Rover. - Ред.) - І очевидно, що коли він стане президентом, то не пересяде на велосипед".

Показ серіалу "Слуга народу" перед виборами, за висловом Дуцик, став "частиною передвиборчої агітації, але не був визнаним як така, оскільки це "сіра зона" українського законодавства". За її словами, після виборів це законодавство треба буде міняти з урахуванням кампанії Зеленського.