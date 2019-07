Чи були висадки на Місяць насправді?

Ніяких американців на Місяці не було. То все - фейк та брехня.

Які висадки на Місяць? То все театральні постановки, відзняті в Голівуді, та ще й із такою відвертою халтурою, особливо щодо освітлення.

Та ще й з таким дилетантським ляпсусом як той американський прапор, котрий тріпотів. Ніби на Місяці, де немає атмосфери, можуть тріпотіти прапори. Фейк. Звичайнісінька політична змова американців з метою довести СРСР свою першість у космосі. Мовляв: "Ось погляньте, ми перші на нього сіли, а не ви".

Йшлося про те, щоб довести, що американські астронавти можуть сісти на Місяць, а радянські космонавти не можуть. На кону було питання престижу, де йшлося про те, хто ж все-таки провідна космічна нація. Крім того, все це відбувалося під час "холодної війни". Тоді таких методів ніхто не цурався.

Спричиненні HAARP землетруси та люди-ящури

А якщо вже ми завели про це мову, то знаєте, десь у крижаній пустелі на Алясці, як кажуть, розташований мегатаємний дослідний об'єкт, який може спричиняти землетруси. Називається ця штука HAARP і її також використовують як метеорологічну зброю з метою різноманітних маніпуляцій з погодою, щоб тероризувати людство. Не вірите? Уведіть пошуковий запит HAARP разом зі словом "землетрус" в Google, і він викине незліченну кількість знайдених посилань.

Є ще одна цікава історія: хіміотраси, або, як їх ще називають, хімтрейли. Це оті білі сліди, що залишаються за пасажирськими літаками, які нам підносять як просто нешкідливі конденсаційні сліди, залишені двигунами літаків. Але ж насправді це - розпилені літаками за вказівкою таємного світового уряду хімікати з метою змінити погоду та клімат та щоб отруювати нас, простих людей.

Та й взагалі Земля пласка й порожня всередині.

А насправді керують нею люди-ящури, лише добре замасковані.

Популярність теорії змови

До перелічених вище можна додати ще кільканадцять різноманітних теорій, ім'я яким - теорії змови. Скільки саме людей вірять у такі теорії, підрахувати складно. Так само не можна визначити, чи змінюється кількість прихильників цих теорій, тобто чи стало їх у 2019 році більше, ніж раніше.

У будь-якому разі, облудні теорії змови значно швидше стали поширюватися завдяки інтернету та соціальним мережам. Психологи кажуть, що прихильники цих теорій знаходять у них підтвердження своїм переконанням. Крім того, це допомагає їм не почуватися більше приналежними до невеличкої меншості.

Наукові експерименти довели, що прихильники теорій змови, або конспірологи, як їх ще називають, залюбки вірять у найабсурдніші речі з метою зарахувати себе до ексклюзивного, такого собі елітарного клубу "обраних", наділених знаннями, невідомими загалу.

Щодо причин появи такої великої кількості тих, хто сумнівається в справжності висадки астронавтів на Місяць, то це питання ще мають дослідити наукові. В будь-якому разі, приводом для цих сумнівів став вихід у світ книженції під промовистою назвою "Нас ніколи не було на Місяці" (назва англійського видання "We never went to the Moon". - Ред.). Написана американцем Біллом Кейсінгом і опублікована 1976 року.

Це мало ефект вибуху. Дуже багато людей повірили в абсурдні тези, викладені в цій книженції. Сам Кейсінг не був ані науковцем, ані техніком, ані інженером. До появи цієї "праці" він був автором кількох книжок. Писав про сільське господарство, кухарство та складав довідники-порадники про те, як можна заощадити на сплаті податків.

Ось з-під пера цього "експерта" вийшло чимало так званих "доказів" того, що висадок на Місяць ніколи насправді не було.

Пропонуємо кілька його найулюбленіших тез:

Прапор, який тріпотить від вітру

Що кажуть конспірологи:

На зроблених відеозаписах видно, як поставлений астронавтами Нілом Армстронгом та Базом Олдріном на Місяці прапор тріпотить від вітру. Але ж цього не може бути, бо на Місяці немає атмосфери!

Що кажуть науковці:

Прапор не тріпотів. Він просто рухався тоді, коли обидва астронавти торкалися до нього, щоб всадити держало у місячний ґрунт. На Землі атмосфера швидко приглушує такі легкі коливання. Але на Місяці, де атмосфери немає, ці коливання тривають дуже довго. Крім того, у полотні прапора навмисно розмістили викривлений дротик, щоб створити враження, що стяг тріпотить.

Для тріпотіння прапора на Місяці теж є вагомі наукові аргументи

Брак зірок на фотографіях

Що кажуть конспірологи:

На опублікованих НАСА фотографіях не видно зірок. Тож їх знімали в кіностудіях.

Що кажуть науковці:

Теза про те, що на Місяці, де немає атмосфери, можна розгледіти дивовижне зоряне небо - правильна. Однак астронавти були на Місяці саме тоді, коли там ще був день. Тож брак зірок на фотографіях пояснюється сильним сонячних світлом, що освітлювало поверхню Місяця разом з астронавтами та спусковим апаратом і водночас приглушувало сяйво зірок.

Занадто бездоганні фотографії

Що кажуть конспірологи:

Фотокамери астронавтів були розміщені на рівні погруддя, тож в видошукач зазирнути вони не могли. Як же тоді астронавтам вдалося відзняти такі бездоганні фотографії?

Що кажуть науковці:

Не всі фотографії були бездоганними. Є вдосталь нечітких зображень, відзнятих астронавтами на камери, котрі згодом опинилися в архівах НАСА. Опубліковували лише найкращі. Крім того, астронавти мали на Землі досить часу, щоб потренуватися з фотоапаратами. До того ж, ті фотокамери мали особливу ширококутну лінзу, що значно спрощувала фокусування та дозволяла знімати більші фотокадри.

Хибне розміщення тіней:

Прихильники теорії змови:

На деяких фотознімках можна побачити тіні, розміщенні не чітко паралельно одна до одної. Але ж на Місяці Сонце - єдине джерело світла, тож всі тіні мають відкидатися паралельно одна одній. А цього немає. Причина - знімали в кіностудії в Голівуді, де було багато прожекторів.

Не всі фото астронавтів були чіткими, а перспектива вплинула на кут падіння тіней

Що каже наука:

Паралельність лінії завжди залежить від перспективи. Коли йдеться про тривимірне зображення, то паралельні лінії завжди розбігатимуться, якщо намагатися їх передати в двовимірному зображенні. Як приклад можна навести залізничну колію: коли дивитися на неї в бік горизонту, то видається, що десь далеко рейки сходяться, хоч вони завжди розташовані паралельно одна до одної. Це стосується як Землі, так і Місяця.

Решта "доказів" конспірологів

Заперечуючи польоти астронавтів на Місяць, прихильники теорії змови вдаються й до інших "доказів". Вони, зокрема, вказують на відсутність пилу на спусковому апараті, високу небезпеку через радіоактивність тощо. Проте всі ці "аргументи" вже давно спростовані експертами. Тож вагомих доказів того, що астронавти США на Місяць не літали, немає.

Висновок один: висадки на Місяць відбулися. Навіть у СРСР не ставили під сумнів цього факту, а тоді, у розпал "холодної війни", це було не абищо. Крім того, в роботі над пілотованою програмою польотів на Місяць "Аполлон" працювало близько 400 тисяч людей. Чимало свідків, з яких бодай один міг би за всі ці роки щось таємне вибовкнути, хіба ні?

