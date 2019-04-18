Чи боїться Львів приходу до влади Зеленського? (відео)

Продажі солодощів у львівських рестораціях останнім часом зросли: городянам потрібно більше ендорфінів, аби пережити ці кілька днів до виборів, іронізує власник закладу Андрій Іонов. Насправді, бізнесмену не весело. Він не виключає, що Львівщина знов проголосує не так, як решта України, і готовий поважати вибір більшості. Але на тему війни на Донбасі та діалогу з Росією чоловік хотів би вже зараз мати більше конкретики від кандидата Зеленського.