 Чи боїться Львів приходу до влади Зеленського? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.04.2019

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Політика й суспільство

Чи боїться Львів приходу до влади Зеленського? (відео)

Петро Порошенко переміг у першому турі лише у двох областях - Львівській та Тернопільській. Кореспондентка DW побувала у Львові, щоб побачити, як городяни налаштовані перед другим туром.

Петра Порошенка у Львівській області багато за що критикують, проте принаймні донедавна Володимир Зеленський викликав ще більше несприйняття

Петра Порошенка у Львівській області багато за що критикують, проте принаймні донедавна Володимир Зеленський викликав ще більше несприйняття

Продажі солодощів у львівських рестораціях останнім часом зросли: городянам потрібно більше ендорфінів, аби пережити ці кілька днів до виборів, іронізує власник закладу Андрій Іонов. Насправді, бізнесмену не весело. Він не виключає, що Львівщина знов проголосує не так, як решта України, і готовий поважати вибір більшості. Але на тему війни на Донбасі та діалогу з Росією чоловік хотів би вже зараз мати більше конкретики від кандидата Зеленського. 

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