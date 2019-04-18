Чи боїться Львів приходу до влади Зеленського? (відео)

Петро Порошенко переміг у першому турі лише у двох областях - Львівській та Тернопільській. Кореспондентка DW побувала у Львові, щоб побачити, як городяни налаштовані перед другим туром.
Петра Порошенка у Львівській області багато за що критикують, проте принаймні донедавна Володимир Зеленський викликав ще більше несприйняття
Продажі солодощів у львівських рестораціях останнім часом зросли: городянам потрібно більше ендорфінів, аби пережити ці кілька днів до виборів, іронізує власник закладу Андрій Іонов. Насправді, бізнесмену не весело. Він не виключає, що Львівщина знов проголосує не так, як решта України, і готовий поважати вибір більшості. Але на тему війни на Донбасі та діалогу з Росією чоловік хотів би вже зараз мати більше конкретики від кандидата Зеленського.
31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. Жодному кандидату не вдалося здобути понад 50 відсотків голосів. На 21 квітня призначений другий тур. В огляді DW - все, що треба знати про голосування. (16.04.2019)
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"Може, в олігархів давні стосунки та виписані рахунки. Але борговим векселем не може бути Україна, шановні, і не можуть бути люди", - Лариса Денисенко, спеціально для DW. (15.04.2019)