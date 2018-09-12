Чехія вирішила перенести посольство в Ізраїлі в Єрусалим

Керівництво Чехії схвалило план перенесення посольства країни в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима. Відповідну спільну заяву з цього приводу зробили у середу, 12 вересня, президент, прем'єр-міністр, спікер парламенту та міністри закордонних справ і оборони Чехії, повідомляє агенція AFP.

Як йдеться у заяві, заплановане у листопаді 2018 року відкриття у Єрусалимі "Чеського дому" стане "першим кроком плану з перенесення чеського посольства до Єрусалима". У "Чеському домі", окрім посольства, будуть розташовані офіси інших чеських державних установ з просування торгівлі та туризму.

Статус Єрусалима є однією з найбільших проблем у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту на Близькому Сході. У 1980 році парламент Ізраїлю ухвалив закон про Єрусалим, згідно з яким визнав це місто ізраїльської столицею. Рада Безпеки ООН в резолюції номер 478 визнала анексію незаконною і з того часу неодноразово підтверджувала це. Однак в кінці 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і розпорядився перенести туди американське посольство. Це рішення викликало різку критику міжнародної спільноти. Слідом за США аналогічні кроки зробили Гватемала і Парагвай, проте пізніше Парагвай відкликав це рішення.