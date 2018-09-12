 Чехія вирішила перенести посольство в Ізраїлі в Єрусалим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2018

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Новини

Чехія вирішила перенести посольство в Ізраїлі в Єрусалим

Чехія схвалила план з перенесення посольства в Ізраїлі до Єрусалима. Першим кроком стане відкриття у листопаді в Єрусалимі "Чеського дому".

Чехія фактично визнала Єрусалим столицею Ізраїлю

Чехія фактично визнала Єрусалим столицею Ізраїлю

Керівництво Чехії схвалило план перенесення посольства країни в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима. Відповідну спільну заяву з цього приводу зробили у середу, 12 вересня, президент, прем'єр-міністр, спікер парламенту та міністри закордонних справ і оборони Чехії, повідомляє агенція AFP.

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Жодне місто світу не викликає такі суперечки як Єрусалим. Міжнародне право теж не дає чіткого роз'яснення ситуації. При цьому в ООН вже не один раз намагалися визначити статус міста. (07.12.2017)

У вибухонебезпечному нагромадженні проблем на Близькому Сході статус Єрусалима відносять до найгостріших. Рішення президента США Дональда Трампа визнати місто столицею Ізраїлю матиме непередбачувані наслідки. (07.12.2017)

Під час нових протестів через визнання Єрусалима столицею Ізраїлю у п'ятницю ізраїльські військові застрелили щонайменше чотирьох палестинців. Крім того, повідомляється про близько 160 поранених внаслідок протистояння. (15.12.2017)

Як йдеться у заяві, заплановане у листопаді 2018 року відкриття у Єрусалимі "Чеського дому" стане "першим кроком плану з перенесення чеського посольства до Єрусалима". У "Чеському домі", окрім посольства, будуть розташовані офіси інших чеських державних установ з просування торгівлі та туризму.

Статус Єрусалима є однією з найбільших проблем у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту на Близькому Сході. У 1980 році парламент Ізраїлю ухвалив закон про Єрусалим, згідно з яким визнав це місто ізраїльської столицею. Рада Безпеки ООН в резолюції номер 478 визнала анексію незаконною і з того часу неодноразово підтверджувала це. Однак в кінці 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і розпорядився перенести туди американське посольство. Це рішення викликало різку критику міжнародної спільноти. Слідом за США аналогічні кроки зробили Гватемала і Парагвай, проте пізніше Парагвай відкликав це рішення.

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Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок (14.05.2018)

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