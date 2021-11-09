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Черкаси - українське місто. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Черкаси".
Черкаси - українське місто, обласний центр. Кількість населення міста становить близько 278 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
За прогнозами МОЗ, кількість інфікувань коронавірусом може зрости у Запоріжжі, Черкасах і Чернігові, повідомив Віктор Ляшко. За його словами, там спостерігаються "стійкі відсотки збільшення кількості випадків".