Зимовий локдаун: що дозволено, а що заборонено в Україні

З 8 до 25 січня в Україні діє посилений карантин. Уряд запровадив його для боротьби з поширенням COVID-19. При цьому зимовий локдаун є значно м'якшим, аніж березневий карантин у 2020 році. Про що варто пам'ятати?