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Черкаси

Черкаси - українське місто. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Черкаси".

Черкаси - українське місто, обласний центр. Кількість населення міста становить близько 278 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коронавірус в Україні: Черкаська область переходить до червоної зони

Коронавірус в Україні: Черкаська область переходить до "червоної" зони 09.11.2021

В Україні розширюється "червона" зона епіднебезпеки через сплеск захворювань на COVID-19. Там діють найсуворіші карантинні обмеження. До переліку "червоних" регіонів приєднається Черкаська область.
Лікар у Черкасах першим вакцинувався від коронавірусу в Україні

Лікар у Черкасах першим вакцинувався від коронавірусу в Україні 24.02.2021

В Україні почали робити щеплення від коронавірусу. Першим його отримав лікар-реаманітолог з Черкас, який працює у відділенні для пацієнтів, хворих на COVID-19.
Зеленський призначив ексшоумена Скічка головою Черкаської ОДА

Зеленський призначив ексшоумена Скічка головою Черкаської ОДА 29.01.2021

Раніше призначення колишнього шоумена, а дотепер депутата ВР Олександра Скічка на пост голови Черкаської ОДА погодив Кабмін. Зеленський наголосив у привітанні на адресу Скічка на важливості розбудови інфраструктури.
Кабмін погодив призначення ексшоумена Скічка главою Черкаської ОДА

Кабмін погодив призначення ексшоумена Скічка главою Черкаської ОДА 20.01.2021

Український уряд погодив призначення колишнього шоумена Олександра Скічка на посаду голови Черкаської ОДА, схваливши відповідний проєкт указу президента України.

Зимовий локдаун: що дозволено, а що заборонено в Україні

Зимовий локдаун: що дозволено, а що заборонено в Україні 08.01.2021

З 8 до 25 січня в Україні діє посилений карантин. Уряд запровадив його для боротьби з поширенням COVID-19. При цьому зимовий локдаун є значно м'якшим, аніж березневий карантин у 2020 році. Про що варто пам'ятати?
Тернопіль проти локдауну: мер міста назвав умови запровадження нових обмежень

Тернопіль проти локдауну: мер міста назвав умови запровадження нових обмежень 07.01.2021

Тернопіль перейде на локдаун у разі зростання кількості хворих на COVID-19, заявив мер міста Сергій Надал. А 8 січня карантинний режим у місті не зміниться.
Частина українських міст відмовляється від карантину вихідного дня

Частина українських міст відмовляється від "карантину вихідного дня" 12.11.2020

Влада Рівного, Черкас, Слов'янська та низки інших міст не поспішатиме запроваджувати "карантин вихідного дня", про який було оголошено урядом України.
Ляшко застеріг щодо зростання числа інфікованих коронавірусом в окремих містах

Ляшко застеріг щодо зростання числа інфікованих коронавірусом в окремих містах 27.08.2020

За прогнозами МОЗ, кількість інфікувань коронавірусом може зрости у Запоріжжі, Черкасах і Чернігові, повідомив Віктор Ляшко. За його словами, там спостерігаються "стійкі відсотки збільшення кількості випадків".
ДБР заявляє, що попередило замовне вбивство заступника мера Черкас

ДБР заявляє, що попередило замовне вбивство заступника мера Черкас 16.07.2020

У ДБР заявили, що слідчі бюро попередили замовне вбивство заступника мера Черкас. Замовника вбивства вже затримали, кажуть у бюро. За даними ДБР, ним виявився депутат Черкаської міської ради.
За бандита: мер Черкас подав до суду проти Зеленського

За "бандита": мер Черкас подав до суду проти Зеленського 27.05.2020

Проти президента України Володимира Зеленського мер Черкас Анатолій Бондаренко подав позов до суду про захист честі і гідності.
Суд зупинив рішення про послаблення карантину в Черкасах - ОДА

Суд зупинив рішення про послаблення карантину в Черкасах - ОДА 07.05.2020

Суд задовольнив заяву Черкаської ОДА та зупинив рішення про послаблення у місті карантину. Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що суд перебрав на себе функцію епідеміологів.
Коментар: Бунт у Черкасах - команда Зеленського втрачає контроль над регіонами

Коментар: Бунт у Черкасах - команда Зеленського втрачає контроль над регіонами 06.05.2020

Черкаси та інші міста України пішли на відкритий конфлікт із центром. Відмова виконувати укази президента ризикує перетворити місцеве самоврядування на самоуправство, вважає Сергій Руденко.
Антикарантинний спротив. Чому українські мери протистоять центру

Антикарантинний спротив. Чому українські мери протистоять центру 06.05.2020

Місцева влада в Україні від початку епідемії коронавірусної хвороби ухвалювала власні рішення стосовно карантину. Частина мерів розпочала відкрите протистояння з центром.
Мер Черкас відповів Зеленському, що місто чинитиме опір

Мер Черкас відповів Зеленському, що місто чинитиме опір 02.05.2020

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив президенту України Володимиру Зеленському, що місто чинитиме опір у разі переслідувань через послаблення карантину.
Коронавірус: Мукачево послабляє карантин з 4 травня

Коронавірус: Мукачево послабляє карантин з 4 травня 02.05.2020

Влада Мукачева повідомила про плани відкрити торговельні центри та парки вже у найближчий понеділок. Наразі у місті зареєстровано 69 випадків зараження коронавірусом.
Мер Черкас пояснив причини пом'якшення карантинних обмежень

Мер Черкас пояснив причини пом'якшення карантинних обмежень 01.05.2020

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що передумовою для послаблення карантину в місті стали нерівні умови для підприємців.
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