 Через ″шатдаун″ Трамп скасував поїздку спікерки Конгресу за кордон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2019

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Новини

Через "шатдаун" Трамп скасував поїздку спікерки Конгресу за кордон

Візит спікерки Конгресу Ненсі Пелосі в Бельгію, Єгипет і Афганістан можуть внести до графіку після відновлення роботи адміністрації США, заявив Трамп.

Ненсі Пелосі і Дональд Трамп

Ненсі Пелосі і Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп через тривале припинення роботи уряду країни ("шатдаун") відклав запланований візит спікерки Конгресу Ненсі Пелосі в Бельгію, Єгипет і Афганістан. Про це рішення Трамп повідомив Пелосі в офіційному листі, опублікованому на сторінці Білого дому в мікроблозі Twitter у четвер, 17 січня.

"З жалем інформую вас, що вашу подорож у Брюссель, Єгипет та Афганістан відкладено. Ми знову заплануємо цю семиденну екскурсію, коли "шатдаун" буде позаду", - зазначив Трамп, висловивши впевненість, що Пелосі теж вважатиме "перенесення цього піар-заходу цілком доречним".

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Це рішення було ухвалено Трампом невдовзі після того, як Пелосі запропонувала йому відкласти у зв'язку з "шатдауном" його звернення до Конгресу щодо положення в країні, заплановане на 29 грудня. Також, як пише AFP, такий крок Трампа видається спробою притлумити критику з боку демократів щодо необов'язкових урядових поїздок за кордон під час "шатдауну". Так, на тлі цієї критики Білий дім оголосив про скасування поїздки делегації США разом із Трампом на Всесвітній економічний форум у Давосі, зважаючи на те, що "800 тисяч видатних американських працівників зараз не отримують зарплату".

Нагадаємо, що 21 грудня Конгрес США не зміг досягнути згоди щодо окремих пунктів державного бюджету та відвернути так званий "шатдаун" (government shutdown). Тож з 22 грудня через технічну відсутність фінансування американських урядових установ велика кількість держустанов закрита, а їхні співробітники відправлені у відпустку за власний рахунок.

Головним каменем спотикання між представниками Республіканської та Демократичної партій США стало фінансування робіт зі зведення муру на кордоні з Мексикою. Демократи категорично відмовляються підтримати запропонований президентом Дональдом Трампом проект, реалізація якого коштуватиме п'ять мільярдів доларів США. Натомість демократи готові виділити на ці цілі 1,3 мільярда доларів.

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