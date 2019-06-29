 Через торговельну війну зі США зростання економіки Китаю уповільнилося | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2019

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Новини

Через торговельну війну зі США зростання економіки Китаю уповільнилося

Показник зростання економіки Китаю в другому кварталі поточного року в 6,2 відсотка - найнижчий за майже 30 років. Причина - торговельна війна зі США.

Через торговельну війну зі США падіння експорту Китаю минулого місяця становило 1,3 відсотка, а імпорту - 7,3 відсотка

Через торговельну війну зі США падіння експорту Китаю минулого місяця становило 1,3 відсотка, а імпорту - 7,3 відсотка

Показник зростання економіки Китаю в другому кварталі поточного року становив 6,2 відсотка. Про це у понеділок, 15 липня, в Пекіні повідомило статистичне відомство КНР. У першому кварталі він дорівнював 6,4 відсотка. Загалом від початку року темпи зростання економіки сягнули 6,3 відсотка.

Показник другого кварталу в 6,2 відсотка - найнижчий у Китаї за майже 30 років, зазначає агентство новин dpa. Досягнутий показник, утім, перебуває в рамках запланованого урядом річного зростання від 6 до 6,5 відсотка. Пекін намагається стимулювати економічну кон'юнктуру зниженням податків, м'якою грошовою політикою та іншими заходами, що збільшує й без того значний державний борг.

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Однак тиск на другу за обсягами економіку світу зростає. Обсяг зовнішньої торгівлі Китаю з початку року скоротився на два відсотки, а в червні порівняно з аналогічним місяцем минулого року - навіть на чотири відсотки. При цьому, якщо падіння експорту становило минулого місяця лише 1,3 відсотка, то імпорту - 7,3 відсотка. Це відбулося головно за рахунок торговельних відносин зі США. Червень був першим місяцем, від якого діяли підвищені мита в обох країнах на великі обсяги імпорту. У підсумку експорт з Китаю до США в червні скоротився на 7,8 відсотка, а імпорт зі США впав на 31,4 відсотка.

Саме торговельна війна зі США - головна причина уповільнення зростання в Китаї, стверджують аналітики. Попри те, що президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін на полях саміту Великої двадцятки оголосили про відновлення торговельних переговорів, сторони поки не повернулися до предметних перемовин. Трамп на зустрічі з Сі в Японії також пообіцяв утриматися від запровадження нових мит.

Відсутність прогресу на переговорах впливає на настрої інвесторів. Торговельна війна уповільнює зростання не лише в Китаї, але й в США та шкодить глобальній кон'юнктурі. Зокрема, змушені були підкоригувати в бік зниження свій прогноз щодо зростання експорту й німецькі промисловці. 

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