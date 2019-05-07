 Через ″дизельний скандал″ Volkswagen витратив на юристів 1,77 мільярда євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2019

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Новини

Через "дизельний скандал" Volkswagen витратив на юристів 1,77 мільярда євро

Послуги консультантів та адвокатів через скандал з маніпулюванням даними про шкідливі викиди коштували автомобільному концерну 1,77 мільярда євро. Сума витрат збільшуватиметься.

Volkswagen опинився в центрі дизельного скандалу

Volkswagen опинився в центрі "дизельного скандалу"

У зв'язку з "дизельним скандалом" автомобільний концерн Volkswagen заплатив консультантам та юристам 1,77 мільярда євро. Про це у неділю, 16 червня, повідомило видання Handelsblatt, а пізніше ці дані підтвердив речник компанії. Сума включає оплату послуг консультантів та адвокатів у справах усіх марок, включно з Audi і Porsche, та на всіх ринках.

Передбачається, що ця сума збільшуватиметься, оскільки судові процеси через скандал з вихлопними газами не завершені. Одним з найбільших юридичних підрядників Volkswagen є американська фірма Jones Day, яка з вересня 2015 року представляє інтереси концерну в США.

Цього року прибуток Volkswagen скоротився. В першому кварталі група заробила 3,05 мільярда євро у порівнянні з 3,3 мільярда євро рік тому. Падінню рівня доходів сприяли, зокрема, рахунки компанії на судові процеси щодо "дизельного скандалу".

Раніше голова Федерального об'єднання центрів захисту прав споживачів (VZBV) Клаус Мюллер (Klaus Müller) повідомив, що до колективного позову проти Volkswagen у ФРН приєдналися вже 420 тисяч людей. Об'єднання пропонує автомобільному концерну врегулювати суперечки мирним шляхом.

DW.COM

Німецьке об'єднання центрів захисту прав споживачів пропонує автомобільному концерну владнати суперечку в досудовому порядку, інакше судова справа триватиме роками. (15.06.2019)

Прокуратура Штутгарта оштрафувала автовиробника Porsche на 535 мільйонів євро за маніпулювання даними про викиди дизельних двигунів. (07.05.2019)

Нагадаємо, як встановило розслідування у США, компанія VW у 2006 році почала розробку нового дизельного двигуна, який мав відповідати жорстким екологічним вимогам, що набули чинності у США у 2007 році. Топменеджмент автоконцерну анонсував виробництво "чистого дизеля", однак у ході розробки стало зрозуміло, що це неможливо.

Зрештою, інженери VW створили програмне забезпечення, яке розпізнавало режим роботи автомобіля: тестовий на час перевірки на відповідність екологічним стандартам або реальний на час використання на дорозі. В залежності від цього регулювалась система керування викидами. Під час атестації автомобілі відповідали стандартам США, а насправді рівень викидів міг перевищувати їх у 40 разів. Наслідки "дизельного скандалу" торкнулись практично усіх осіб, які придбавали дизельні автомобілі від VW.

Дивитись відео 02:00

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Керівника концерну Audi Руперта Штадлера затримали в Німеччині через звинувачення в шахрайстві, що сприяло продажам автомобілів з маніпульованими даними про шкідливі викиди.

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Керівник концерну Audi Руперт Штадлер має статус обвинуваченого у справі, повідомили у прокуратурі Мюнхена. Йому закидають шахрайство, що сприяло продажам автомобілів з маніпульованими даними про шкідливі викиди.

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