Через "дизельний скандал" Volkswagen витратив на юристів 1,77 мільярда євро

У зв'язку з "дизельним скандалом" автомобільний концерн Volkswagen заплатив консультантам та юристам 1,77 мільярда євро. Про це у неділю, 16 червня, повідомило видання Handelsblatt, а пізніше ці дані підтвердив речник компанії. Сума включає оплату послуг консультантів та адвокатів у справах усіх марок, включно з Audi і Porsche, та на всіх ринках.

Передбачається, що ця сума збільшуватиметься, оскільки судові процеси через скандал з вихлопними газами не завершені. Одним з найбільших юридичних підрядників Volkswagen є американська фірма Jones Day, яка з вересня 2015 року представляє інтереси концерну в США.

Цього року прибуток Volkswagen скоротився. В першому кварталі група заробила 3,05 мільярда євро у порівнянні з 3,3 мільярда євро рік тому. Падінню рівня доходів сприяли, зокрема, рахунки компанії на судові процеси щодо "дизельного скандалу".

Раніше голова Федерального об'єднання центрів захисту прав споживачів (VZBV) Клаус Мюллер (Klaus Müller) повідомив, що до колективного позову проти Volkswagen у ФРН приєдналися вже 420 тисяч людей. Об'єднання пропонує автомобільному концерну врегулювати суперечки мирним шляхом.

Нагадаємо, як встановило розслідування у США, компанія VW у 2006 році почала розробку нового дизельного двигуна, який мав відповідати жорстким екологічним вимогам, що набули чинності у США у 2007 році. Топменеджмент автоконцерну анонсував виробництво "чистого дизеля", однак у ході розробки стало зрозуміло, що це неможливо.

Зрештою, інженери VW створили програмне забезпечення, яке розпізнавало режим роботи автомобіля: тестовий на час перевірки на відповідність екологічним стандартам або реальний на час використання на дорозі. В залежності від цього регулювалась система керування викидами. Під час атестації автомобілі відповідали стандартам США, а насправді рівень викидів міг перевищувати їх у 40 разів. Наслідки "дизельного скандалу" торкнулись практично усіх осіб, які придбавали дизельні автомобілі від VW.