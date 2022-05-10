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Червоний Хрест

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Червоний хрест".

Приватна гуманітарна організація Міжнародний Червоний Хрест була створена 1863 року в Женеві. Свою місію ця організація вбачає в захисті життя, здоров'я та гідності людини, а також в зменшенні страждань тих, хто потрапив у скрутну ситуацію. Міжнародний комітет Червоного Хреста є частиною Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Міжнародний комітет Червоного Хреста тричі ставав лауреатом Нобелівської премії миру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Червоний Хрест і війна в Україні: як шукають зниклих людей

Червоний Хрест і війна в Україні: як шукають зниклих людей 10.05.2022

Червоний Хрест - одна з міжнародних організацій, які розшукують безвісно зниклих людей. Хто і як шукає мешканців України, з якими зник зв'язок?
Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла Азовсталі

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" 06.05.2022

Триває евакуація з заводу "Азовсталь", розташованому у заблокованому російськими окупантами місті Маріуполь. Президент Зеленський у координації з ООН сподівається, що можливості вивезти звідти людей збережуться.

Порятунок з "Азовсталі": жінки, поранені, немовлята (02.05.2022) 02.05.2022

Серед першої сотні евакуйованих з розбомбленої росіянами "Азовсталі" - двомісячне немовля. У людей, які ховалися на заводі від авіанальотів, закінчувалася їжа. Перші врятовані вже у Запоріжжі.

Українські лікарні під ударом: чи будуть для Росії правові наслідки?

Українські лікарні під ударом: чи будуть для Росії правові наслідки? 08.04.2022

Після вторгнення Росії десятки лікарень в Україні зазнали атак. Чи вдасться притягнути винних до відповідальності? Розслідування DW.
МКЧХ: Ми й надалі пробуватимемо потрапити в заблокований Маріуполь

МКЧХ: Ми й надалі пробуватимемо потрапити в заблокований Маріуполь 05.04.2022

Міжнародний комітет Червоного Хреста не полишатиме спроб евакуювати людей з Маріуполя й хоче перевірити умови тримання російських військовополонених. DW поговорила з речником МКЧХ в Україні Олександром Власенком.
Україна критикує Червоний Хрест і вважає, що РФ його використала

Україна критикує Червоний Хрест і вважає, що РФ його використала 27.03.2022

Ініціатива Міжнародного комітету Червоного Хреста відкрити представництво у російському Ростові-на-Дону наразилась на різку критику зі сторони України, проти якої РФ веде війну.
Війна Росії проти України: хроніка подій 11 березня

Війна Росії проти України: хроніка подій 11 березня 11.03.2022

Росія 16-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події п'ятниці, 11 березня.
Україна просить Червоний хрест вивезти тіла російських солдатів

Україна просить Червоний хрест вивезти тіла російських солдатів 26.02.2022

За даними Офісу президента України, втрати російських військ станом на ранок 26 лютого становлять 3500 вбитих. РФ про свої втрати у війні проти України не повідомляє.

Гуманітарні місії і війна на Донбасі

Гуманітарні місії і війна на Донбасі 23.02.2022

Агентства ООН, українські та міжнародні неурядові організації, що опікуються гуманітарними проблемами Донбасу останні вісім років, готуються до загострення бойових дій.

Супертайфун Рей на Філіппінах: понад 30 жертв

Супертайфун "Рей" на Філіппінах: понад 30 жертв 18.12.2021

Тайфун "Рей" на Філіппінах забрав десятки життів. Понад 300 тисяч людей залишили свої домівки у пошуках порятунку. Тайфун назвали одним із найпотужніших на островах за останні 10 років.

Вибух паливного резервуара в Лівані: десятки загиблих

Вибух паливного резервуара в Лівані: десятки загиблих 15.08.2021

У ліванській провінції Аккар внаслідок вибуху паливного резервуара загинули щонайменше 20 людей, 79 поранені. Причини вибуху поки невідомі.
Зниклі безвісти на Донбасі. Хто відповідає за пошуки людей?

Зниклі безвісти на Донбасі. Хто відповідає за пошуки людей? 25.05.2021

Для пошуку осіб, зниклих безвісти за час війни на Донбасі, два роки тому була створена міжвідомча комісія. Але вона досі не може почати свою роботу. Чому, - дізнавалася DW.
У Боснії тисячі біженців опинились просто неба на морозі

У Боснії тисячі біженців опинились просто неба на морозі 29.12.2020

У Боснії, неподалік від кордону з ЄС, понад три тисячі мігрантів вже кілька днів живуть просто неба після закриття табору "Липа".
Через зміни клімату у світі зростає кількість стихійних лих - Червоний Хрест

Через зміни клімату у світі зростає кількість стихійних лих - Червоний Хрест 17.11.2020

Чотири з п'яти природних катаклізмів у всьому світі були спричинені екстремальною погодою та наслідками кліматичної кризи протягом останніх десяти років, повідомляється у новому дослідженні.
Баку передав Єревану тіла 29 загиблих військових

Баку передав Єревану тіла 29 загиблих військових 29.10.2020

У міноборони Вірменії підтвердили отримання тіл 29 військовослужбовців від Азербайджану. Посередниками гуманітарної акції виступили Росія, Міжнародний Червоний Хрест і ОБСЄ.
Коронавірус і Донбас: що буде, якщо Covid-19 прийде в ДНР і ЛНР

Коронавірус і Донбас: що буде, якщо Covid-19 прийде в "ДНР" і "ЛНР" 26.03.2020

У "ДНР" та "ЛНР" стверджують, що у них досі немає жодного підтвердженого випадку коронавірусу. Натомість експерти застерігають від спалаху COVID-19 в ОРДЛО.
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