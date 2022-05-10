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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Червоний хрест".
Приватна гуманітарна організація Міжнародний Червоний Хрест була створена 1863 року в Женеві. Свою місію ця організація вбачає в захисті життя, здоров'я та гідності людини, а також в зменшенні страждань тих, хто потрапив у скрутну ситуацію. Міжнародний комітет Червоного Хреста є частиною Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Міжнародний комітет Червоного Хреста тричі ставав лауреатом Нобелівської премії миру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.