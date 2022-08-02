Оленівка і вбивство полонених: що важливо для розслідування

КонфліктиУкраїнаОленівка і вбивство полонених: що важливо для розслідуванняTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаМикита Баталов | Ірина Ухіна | Анна Савчук05.08.20225 серпня 2022 р.Ліжка полонених на своїх місцях. Тріщин в стінах немає. Про що це свідчить? І чи можна приховати докази злочину? Експертна оцінка офіцера-артилериста, реакція ООН, Червоного Хреста та родичів загиблих і полонених.https://www.dw.com/uk/olenivka-i-vbyvstvo-polonenykh-shcho-vazhlyvo-dlia-rozsliduvannia/video-62726736Реклама