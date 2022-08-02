Оленівка і вбивство полонених: що важливо для розслідування

Микита Баталов | Ірина Ухіна | Анна Савчук

05.08.2022 5 серпня 2022 р.

Ліжка полонених на своїх місцях. Тріщин в стінах немає. Про що це свідчить? І чи можна приховати докази злочину? Експертна оцінка офіцера-артилериста, реакція ООН, Червоного Хреста та родичів загиблих і полонених.