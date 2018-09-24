 Червона доріжка і незручні теми: Ердоган розпочав офіційну частину візиту до ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2018

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Новини

Червона доріжка і незручні теми: Ердоган розпочав офіційну частину візиту до ФРН

Візит президента Туреччини супроводжується посиленими заходами безпеки - у Берліні анонсована низка акцій протесту проти політики Ердогана. Анґела Меркель обіцяла порушити на переговорах і тему дотримання прав людини.

Франк-Вальтер Штайнмаєр (ліворуч) і Реджеп Таїп Ердоган, 28 вересня 2018 року

Франк-Вальтер Штайнмаєр (ліворуч) і Реджеп Таїп Ердоган, 28 вересня 2018 року

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю, 28 вересня, розпочав офіційну частину свого державного візиту до Німеччини. Його з військовими почестями зустрів президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Згодом у резиденції президента ФРН - замку Бельвю -  розпочалися переговори двох політиків. Після цього програмою візиту Ердогана передбачено обід з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel). Увечері Штайнмаєр дає з нагоди візиту Ердогана бенкет, від участі в якому відмовилися окремі опозиційні депутати Бундестагу на знак протесту проти політики турецького президента.

Візит Ердогана відбувається на тлі масштабних заходів безпеки, адже в Берліні заплановано чимало акцій протесту головно проти ув'язнення журналістів та опонентів турецького президента. Лише на мітинг на Потсдамській площі організатори очікують щонайменше 10 тисяч учасників, повідомляє агентство dpa.

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Нагадаємо, що президент Туреччини напередодні свого візиту до ФРН закликав до тіснішої співпраці між двома країнам і висловив сподівання на нову главу у відносинах. Останніми роками Реджеп Таїп Ердоган неодноразово демонстративно конфліктував із Німеччиною та ЄС. Відносини між Берліном та Анкарою були обтяжені, зокрема, арештами німецьких громадян у Туреччині, а також забороною детутатам Бундестагу відвідати військових Бундесверу на базі "Інджирлік". 

Ердоган прибув до Берліна напередодні та провів зустріч з представниками турецьких організацій у Німеччині. 

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