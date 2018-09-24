Червона доріжка і незручні теми: Ердоган розпочав офіційну частину візиту до ФРН

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю, 28 вересня, розпочав офіційну частину свого державного візиту до Німеччини. Його з військовими почестями зустрів президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Згодом у резиденції президента ФРН - замку Бельвю - розпочалися переговори двох політиків. Після цього програмою візиту Ердогана передбачено обід з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel). Увечері Штайнмаєр дає з нагоди візиту Ердогана бенкет, від участі в якому відмовилися окремі опозиційні депутати Бундестагу на знак протесту проти політики турецького президента.

Візит Ердогана відбувається на тлі масштабних заходів безпеки, адже в Берліні заплановано чимало акцій протесту головно проти ув'язнення журналістів та опонентів турецького президента. Лише на мітинг на Потсдамській площі організатори очікують щонайменше 10 тисяч учасників, повідомляє агентство dpa.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) напередодні запланованої зустрічі з Ердоганом пооіцяла порушити на переговорах і тему стану прав людини в Туреччині. "Ситуація з правами людини (в Туреччині - Ред.) не така, якою я б хотіла її бачити", - заявила Меркель.

Нагадаємо, що президент Туреччини напередодні свого візиту до ФРН закликав до тіснішої співпраці між двома країнам і висловив сподівання на нову главу у відносинах. Останніми роками Реджеп Таїп Ердоган неодноразово демонстративно конфліктував із Німеччиною та ЄС. Відносини між Берліном та Анкарою були обтяжені, зокрема, арештами німецьких громадян у Туреччині, а також забороною детутатам Бундестагу відвідати військових Бундесверу на базі "Інджирлік".

Ердоган прибув до Берліна напередодні та провів зустріч з представниками турецьких організацій у Німеччині.