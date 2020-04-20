Ціна на нафту марки WTI стала від'ємною вперше в історії

Вартість травневих ф'ючерсів на американську нафту WTI на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становить на вечір понеділка, 20 квітня, понад мінус 36 доларів США за барель, що означає падіння за добу на мінус 300 відсотків. Обіг травневих ф'ючерсів WTI закінчується у вівторок ввечері. Водночас наступний за строком контракт WTI - з поставкою в червні - торгується за ціною 21,37 долара за барель, що на 15 відсотків нижче рівня на час закриття ринку в п'ятницю. Нафта європейської марки Brent з поставкою в червні за добу також просіла на понад 7 відсотків - до 26 доларів за барель.

Як зазначає агентство Bloomberg, розрахунки за ф'ючерсами на WTI, щоденний обсяг торгів якими становить мільярди доларів, майже завжди проходять на фінансових ринках. Незакриті контракти ліквідуються фізичними поставками нафти, якщо сторонам не вдається домовитися про позабіржову операцію. Ця нафта надходить у сховища в терміналі у місті Кушинг в штаті Оклахома, які швидко заповнюються.

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Трейдери, які не встигнуть закрити позиції до вечора вівторка, повинні будуть протягом декількох днів повідомити продавцеві, як вони планують приймати поставки, які будуть здійснюватися з 1 по 31 травня. З огляду на темпи заповнення сховищ в Кушингу, там буде складно знайти місце, особливо фінансовим трейдерам, які не часто мають справу з фізичними поставками, пише Bloomberg. А це означає, що вони виявляться власниками реальної нафти, від якої неможливо позбутися і зберігання якої коштує великих грошей.

Криза нафтовидобувної галузі в США

Число діючих нафтових бурових установок в США за минулий тиждень скоротилося на 66 і становило 438, що є мінімальним показником з жовтня 2016 року, свідчать дані американської нафтосервісної компанії Baker Hughes. На ту ж дату минулого року в країні працювало 825 бурових.

Всього за останні п'ять тижнів кількість установок впала на 245, оскільки поширення коронавірусу COVID-19 і запроваджені обмежувальні заходи знижують попит на нафту. Крім того, сильне падіння нафтових котирувань змушує виробників зупиняти свою діяльність або істотно скорочувати активність.

Нова угода ОПЕК+ ситуацію не врятувала

Як повідомлялося, минулого тижня країни так званої групи ОПЕК+ домовилися про найбільше в історії скорочення видобутку нафти. Мета - не допустити подальшого падіння світових цін на нафту. У травні-червні 2020 року нафтовидобуток країн має скоротитися на 9,7 мільйона барелів на добу.

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До ОПЕК+ належать двоє затятих конкурентів на світовому ринку нафти - Росія і Саудівська Аравія. Суперечки щодо обсягів видобутку нафти між ними на тлі коронавірусної кризи та низького попиту на сировину призвели до падіння ціни на нафту до найнижчого рівня за майже 20 років.