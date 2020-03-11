ОПЕК і Росія узгодили припинення нафтової "цінової війни" - ЗМІ

Учасники зустрічі країн-експортерів нафти в форматі ОПЕК+ погодили у четвер, 9 квітня, умови скорочення обсягів нафтовидобутку задля стабілізації світових цін. За даними агенції новин Reuters, що посилається на власні джерела в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та в російській делегації, сторони домовилися зменшити обсяги видобутку сировини загалом на 20 мільйонів барелів на добу. Досягнуті обсяги скорочень нафтивидобутку відповідають близько 20 відсоткам світових поставок.

Представники ОПЕК і Росії запевнили журналістів Reuters, що їм вдалося подолати всі наявні раніше розбіжності щодо скорочень нафтовидобутку. "Це глобальна угода", - запевнило одне з джерел, що представляє ОПЕК, не уточнивши, чи візьмуть у ній участь США, на чому раніше наполягали Росія і деякі з країн-членів ОПЕК.

Досі спроби досягти компромісу в цьому плані наражалися на суперечки між двома провідними країнами-експортерами нафти - Саудівською Аравією і Росією. Після того, як у березні цього року члени ОПЕК+ не змогли домовитись про скорочення обсягів нафтовидобутку, Саудівська Аравія оголосила готовність наростити видобуток сировини до 10-11 мільйонів барелів на добу. Це спричинило різкий обвал цін на нафту.

Рекорд, але замалий для стабілізації ринку

Попри те, що досягнуті домовленості щодо скорочення обсягів видобутку є безпрецедентними, вони не зможуть призвести до вирівнювання між попитом і пропозицією. Нині світовий попит на нафту впав на 30 мільйонів барелів на добу, що становить 30 відсотків світового видобутку. Причиною цього стали заходи боротьби з подальшим поширенням коронавірусу, що призвело до масового простою літаків, кораблів та інших видів транспорту й різкого зменшення обсягів пасажирських і транспортних перевезень. Тож навіть досягнуте скорочення обсягів нафтовидобутку на 20 мільйонів барелів не зарадить країнам-експортерам "чорного золота", що потерпають від раптового падіння цін на нафту.

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Минулого місяця ціна нафти еталонної марки Brent досягла 18-річного мінімуму, а 9 квітня барель цієї нафти торгувався в районі 33 доларів, що вдвічі нижче рівня кінця 2019 року. Від раптового просідання вартості нафти програють також компанії, котрі займаються розробкою родовищ сланцевої нафти в США та нафтоносних пісків у Канаді.

Участь США під питанням

Раніше в Кремлі наголошували, що нова угода щодо скорочень обсягів нафтовидобутку "навряд чи можлива" без участі інших гравців на ринку, насамперед Сполучених Штатів. На необхідності залучення США, котрі натепер є найбільшою у світі країною-виробником нафти, наголошували також і в ОПЕК. Однак Вашингтон ще не продемонстрував готовність погодитися на таке радикальне скорочення обсягів нафтовидобутку.

Дотепер найбільшим одноразовим скороченням обсягів нафтовидобутку було зафіксовано в розпал фінансової кризи 2008 року - тоді країни-члени ОПЕК узгодили зменшення обсягів видобутку сировини на 2,2 мільйона барелів на добу, нагадує Reuters.