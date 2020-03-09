Путін запропонував ОПЕК+ скоротити нафтовидобуток

Російський президент Володимир Путін запропонував країнам-учасницям ОПЕК+ скоротити загальний нафтовидобуток на 10 мільйонів барелів на добу від рівня першого кварталу 2020 року. "Звичайно, це все повинно відбуватися по-партнерськи", - заявив Путін у п'ятницю, 3 квітня.

За його словами, Росія не прагне до того, щоб ціни на нафту були "занадто високими", а хоче уникнути того, щоб вони були "занадто низькими". Путін назвав комфортною ціною для РФ 42 долари за барель.

За словами Путіна, причина обвалу цін на нафту - вихід Саудівської Аравії з угоди ОПЕК+, збільшення видобутку і готовність цієї країни надати знижки на нафту, щоб "позбутися конкурентів, які видобувають сланцеву нафту". Він зазначив, що Росія такої мети не ставить і хоче враховувати інтереси всіх партнерів.

Саудівська Аравія відкидає обвинувачення

У відповідь глава МЗС Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан заявив, що розраховує на те, що Росія ухвалить правильне рішення і погодиться на скорочення нафтовидобутку, повідомила агенція SPA. Також міністр "висловив подив" з приводу того, що Росія вважає однією з причин падіння цін на нафту вихід королівства з угоди ОПЕК+.

Своєю чергою, міністр енергетики Саудівської Аравії Абдель Азіз бін Салман заявив, що "королівство, як і раніше, вітає всіх, хто хоче знайти розв'язання проблем нафтового ринку, і закликало до термінової зустрічі країн ОПЕК+ і низки інших країн".

1 квітня припинила дію угода ОПЕК + по скороченню обсягів видобутку нафти. З того часу ціни на нафту на світовому ринку впали більш ніж удвічі. Середньодобовий видобуток нафти в ОПЕК + в першому кварталі склав близько 40 мільйонів барелів, Росія з них видобувала близько 11 мільйонів. До складу ОПЕК + входять 13 держав-учасниць Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), а також Росія, Казахстан і Азербайджан.