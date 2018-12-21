ЦВК оголосила про початок президентської кампанії з 31 грудня

Центральна виборча комісія України (ЦВК) оголосила 31 грудня 2018 року датою початку виборчого процесу чергових виборів президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року. Відповідну постанову було ухвалено на засіданні ЦВК у четвер, 27 грудня, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, напередодні президент України Петро Порошенко заявив про завершення дії воєнного стану в десяти областях країни. Він зазначив, що якби не президентські вибори, то звернувся б до Верховної Ради з проханням продовжити термін дії воєнного стану.

Згідно з даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", зараз лідером президентського рейтингу є Юлія Тимошенко, яку готові підтримати 20,8 відсотка тих, хто визначився і братиме участь у голосуванні. Другу позицію посідає шоумен Володимир Зеленський (13,4 відсотка), а третю - Петро Порошенко (11,1 відсотка). У п'ятірку лідерів також увійшли Юрій Бойко та Анатолій Гриценко.

Раніше ЦВК затвердила календарний план виборів, згідно з яким з 31 грудня до 3 лютого 2019 року включно дозволяється офіційне висування кандидатів і подання документів для реєстрації. До 8 лютого включно має відбутися реєстрація кандидатів, після цього оголосять остаточний і офіційний список претендентів на посаду глави держави. Передвиборна агітація кандидатом дозволяється з наступного дня після його реєстрації до 29 березня 2019. Результати виборів має бути встановлено до 10 квітня.

Календарний план було затверджено тільки для першого туру виборів, але якщо жоден з кандидатів не набере 31 березня понад 50 відсотків голосів, то на 21 квітня має бути призначено другий тур виборів. У такому випадку ЦВК має офіційно оголосити результати виборів до 1 травня 2019 включно, а інавгурація новообраного президента має пройти до 31 травня.

Кандидат у президенти має бути громадянином України, який досяг 35-річного віку, володіти державною мовою і проживати в Україні протягом 10 останніх років до дня виборів. Кандидат також має внести заставу в розмірі 2,5 мільйона гривень. Цю суму повертають кандидату або ж партії, яка його висунула, у двох випадках: або в разі перемоги на виборах, або у разі виходу в другий тур. Усім іншим учасникам виборів гроші не повертаються, вони йдуть до державного бюджету України.

