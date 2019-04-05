ЦВК оголосила офіційні результати першого туру президентських виборів

Центральна виборча комісія (ЦВК) встановила результати голосування на виборах президента України, які відбулися 31 березня. Протокол про результати голосування було складено на засіданні в неділю, 7 квітня.

Із 30 мільйонів виборців участь у голосуванні взяли 18,9 мільйона (62,8 відсотка). Найбільше виборців проголосували за керівника студії "Квартал 95" коміка Володимира Зеленського - 30,2 відсотка (5,7 мільйона громадян) і чинного президента Петра Порошенка - 15,9 відсотка (три мільйони осіб). Також 13,4 відсотка (2,5 мільйона) виборців підтримали лідерку партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

За співголову партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка проголосували 11,7 відсотка виборців, за лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка - 6,9 відсотка, колишнього голову Служби безпеки України Ігоря Смешка - шість відсотків. Крім того, 5,5 відсотка виборців віддали свій голос за лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, 4,2 відсотка - за заступника голови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Олександра Вілкула, 1,6 відсотка - за колишнього заступника голови Верховної Ради Руслана Кошулинського. Решта 30 кандидатів отримали менше ніж по одному відсотку голосів.

У межах регіонів Порошенко переміг тільки у Львівській (35,3 відсотка голосів) і Тернопільській областях (24,4 відсотка), а також у закордонному окрузі (38,9 відсотка). На Донбасі інших кандидатів випередив Бойко: в Луганській області його підтримали 43,9 відсотка виборців, у Донецькій - 36,9 відсотка. В Івано-Франківській області перемогла Тимошенко, отримавши 22,5 відсотка голосів. У всіх інших областях перемогу здобув Зеленський: найнижчий результат він отримав у Волинській області (21,6 відсотка), а найвищий - у Дніпропетровській (45,3 відсотка).

Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 сантиметрів.

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