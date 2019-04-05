 ЦВК оголосила офіційні результати першого туру президентських виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2019

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Новини

ЦВК оголосила офіційні результати першого туру президентських виборів

За Володимира Зеленського віддали голоси 5,7 мільйона українців, а Петра Порошенка підтримали три мільйони виборців, повідомила Центральна виборча комісія. Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський позмагаються за президентське крісло в другому турі 21 квітня

Петро Порошенко та Володимир Зеленський позмагаються за президентське крісло в другому турі 21 квітня

Центральна виборча комісія (ЦВК) встановила результати голосування на виборах президента України, які відбулися 31 березня. Протокол про результати голосування було складено на засіданні в неділю, 7 квітня.

Із 30 мільйонів виборців участь у голосуванні взяли 18,9 мільйона (62,8 відсотка). Найбільше виборців проголосували за керівника студії "Квартал 95" коміка Володимира Зеленського - 30,2 відсотка (5,7 мільйона громадян) і чинного президента Петра Порошенка - 15,9 відсотка (три мільйони осіб). Також 13,4 відсотка (2,5 мільйона) виборців підтримали лідерку партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

За співголову партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка проголосували 11,7 відсотка виборців, за лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка - 6,9 відсотка, колишнього голову Служби безпеки України Ігоря Смешка - шість відсотків. Крім того, 5,5 відсотка виборців віддали свій голос за лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, 4,2 відсотка - за заступника голови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Олександра Вілкула, 1,6 відсотка - за колишнього заступника голови Верховної Ради Руслана Кошулинського. Решта 30 кандидатів отримали менше ніж по одному відсотку голосів.

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У межах регіонів Порошенко переміг тільки у Львівській (35,3 відсотка голосів) і Тернопільській областях (24,4 відсотка), а також у закордонному окрузі (38,9 відсотка). На Донбасі інших кандидатів випередив Бойко: в Луганській області його підтримали 43,9 відсотка виборців, у Донецькій - 36,9 відсотка. В Івано-Франківській області перемогла Тимошенко, отримавши 22,5 відсотка голосів. У всіх інших областях перемогу здобув Зеленський: найнижчий результат він отримав у Волинській області (21,6 відсотка), а найвищий - у Дніпропетровській (45,3 відсотка).

Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 сантиметрів.

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