ЦВК оголосила остаточні результати президентських виборів

Центральна виборча комісія на засіданні у вівторок, 30 квітня, оголосила остаточні результати виборів президента України, які відбулися 21 квітня. Згідно з останніми підрахунками протоколів щодо голосування у другому турі, Володимир Зеленський переміг, набравши 73,22 відсотка голосів виборів. Петра Порошенка підтримали 24,45 відсотка виборців. За словами голови ЦВК Тетяни Сліпачук, за Зеленського віддали голоси загалом 13,541 мільйона громадян, а за Порошенка - 4,522 мільйона українців. При цьому 428 тисяч бюлетенів визнані недійсними.

ЦВК оголосила результати голосування ще 23 квітня, однак до 30 квітня ще очікувала відповіді від судів щодо можливого оскарження результатів виборів президента України.

Згідно з українським законодавством, ЦВК зобов'язана оголосити результати виборів не пізніше за 1 травня. Після цього не пізніше, ніж через 30 днів повинна відбутися інавгурація новообраного президента.

25 квітня Володимир Зеленський заявив, що ЦВК навмисно затягує офіційне оголошення підсумків голосування у другому турі президентських виборів. За його словами, це робиться навмисно, аби його інавгурація відбулася після 27 травня, що зробить розпуск Верховної Ради за його ініціативою неможливим. Однак у ЦВК відкинули ці звинувачення.