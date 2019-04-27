 ЦВК оголосила остаточні результати президентських виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЦВК оголосила остаточні результати президентських виборів

Володимир Зеленський переміг на президентських виборах, отримавши підтримку 73,22 відсотка виборців, повідомила Центральна виборча комісія. Інавгурація президента має відбутися до 30 травня.

Переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський

Переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський

Центральна виборча комісія на засіданні у вівторок, 30 квітня, оголосила остаточні результати виборів президента України, які відбулися 21 квітня. Згідно з останніми підрахунками протоколів щодо голосування у другому турі, Володимир Зеленський переміг, набравши 73,22 відсотка голосів виборів. Петра Порошенка підтримали 24,45 відсотка виборців. За словами голови ЦВК Тетяни Сліпачук, за Зеленського віддали голоси загалом 13,541 мільйона громадян, а за Порошенка - 4,522 мільйона українців. При цьому 428 тисяч бюлетенів визнані недійсними.

ЦВК оголосила результати голосування ще 23 квітня, однак до 30 квітня ще очікувала відповіді від судів щодо можливого оскарження результатів виборів президента України.

DW.COM

За словами Володимира Зеленського, ЦВК затягує офіційне оголошення підсумків голосування, аби його інавгурація відбулася після 27 травня. (25.04.2019)

Згідно з українським законодавством, ЦВК зобов'язана оголосити результати виборів не пізніше за 1 травня. Після цього не пізніше, ніж через 30 днів повинна відбутися інавгурація новообраного президента.

25 квітня Володимир Зеленський заявив, що ЦВК навмисно затягує офіційне оголошення підсумків голосування у другому турі президентських виборів. За його словами, це робиться навмисно, аби його інавгурація відбулася після 27 травня, що зробить розпуск Верховної Ради за його ініціативою неможливим. Однак у ЦВК відкинули ці звинувачення.

Дивитись відео 03:58

Зеленський без парламентської більшості: один без Ради не воїн? (25.04.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеленський без парламентської більшості: один без Ради не воїн? (25.04.2019)  

Також за темою

Ukraine | Präsidentschaftswahlen | Reaktion Wolodymyr Selenskyj

Володимир Зеленський застеріг щодо аферистів, які прикриваються його ім'ям 27.04.2019

Нині чимало аферистів, котрі називають себе "людьми Зеленського", намагаються переконати багатьох посадовців на місцях, що мають повноваження "все вирішувати", застеріг Володимир Зеленський.

Symbolbild Präsident der Ukraine

ЦВК оголосить остаточні результати виборів 30 квітня 26.04.2019

У вівторок, 30 квітня, Центральна виборча комісія планує оголосити остаточні результати виборів президента України.

Ukraine | Präsidentschaftswahlen | Reaktion Poroschenko

Петро Порошенко визнав поразку, але не йде з політики 21.04.2019

Президент України Петро Порошенко заявив, що результати екзит-полу дають підстави привітати Володимира Зеленського з перемогою. Він також наголосив, що не йде з політики.

Реклама

Докладно

Дострокові парламентські вибори в Іспанії

На парламентських виборах в Іспанії лідирують соціалісти

Утім, соціалісти разом з ймовірними партнерами з "Подемос" не здобувають більшості, необхідної для формування уряду.  

Країни Єврозони припиняють випускати купюри в 500 євро

Усі країни Єврозони припинили випуск банкнот в 500 євро

Німеччина та Австрія останніми в Єврозоні 26 квітня припинили випускати купюри номіналом в 500 євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  