 ЦВК зареєструвала більше сорока кандидатів у президенти України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2019

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Новини

ЦВК зареєструвала більше сорока кандидатів у президенти України

Центральна виборча комісія зареєструвала чинного українського президента Петра Порошенка та ще трьох висуванців кандидатами у президенти. Таким чином, у виборчих перегонах бере участь вже 41 кандидат.

Вибори президента України відбудуться 31 березня

Вибори президента України відбудуться 31 березня

Центральна виборча комісія України (ЦВК) зареєструвала чинного президента України Петра Порошенка кандидатом на президентських виборах як самовисуванця. Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні в четвер, 7 лютого, повідомляє агенція "Українські новини".

Також цього дня ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти народного депутата України попередніх скликань Юрія Кармазіна, журналістку Юлію Литвиненко та керівника громадської організації "Влада народу" Олександра Ващенко.

DW.COM

Українці хочуть бачити в політиці нові обличчя й на виборах президента готові віддати голоси шоумену Володимиру Зеленському. Але результат перегонів складно передбачити, вважає Сергій Руденко. (04.02.2019)

Кількість кандидатів в президенти України продовжує збільшуватися. Тим часом суд відмовив Петру Симоненку у задоволенні позову через рішення ЦВК не реєструвати його кандидатом. (06.02.2019)

Таким чином, станом на 7 лютого, у президенти України балотується вже 41 кандидат.

Цього ж дня ЦВК відмовила в реєстрації п'ятьом кандидатам, на розгляді комісії залишається менше 10 потенційних кандидатів. Реєстрація кандидатів завершується 8 лютого.

Наразі зареєстрована рекордна кількість кандидатів, до цього найбільша кількість кандидатів в президенти була зафіксована у 2004 році. Тоді на цю посаду претендували 24 кандидати (ще двоє відмовилися від балотування до виборів). У виборах президента 2014 року брав участь 21 кандидат. Вибори президента України відбудуться 31 березня.

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Піца, реп і гроші в пакеті: як висувалися кандидати у президенти (04.02.2019)

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