ЦВК зареєструвала більше сорока кандидатів у президенти України

Центральна виборча комісія України (ЦВК) зареєструвала чинного президента України Петра Порошенка кандидатом на президентських виборах як самовисуванця. Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні в четвер, 7 лютого, повідомляє агенція "Українські новини".

Також цього дня ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти народного депутата України попередніх скликань Юрія Кармазіна, журналістку Юлію Литвиненко та керівника громадської організації "Влада народу" Олександра Ващенко.

Таким чином, станом на 7 лютого, у президенти України балотується вже 41 кандидат.

Цього ж дня ЦВК відмовила в реєстрації п'ятьом кандидатам, на розгляді комісії залишається менше 10 потенційних кандидатів. Реєстрація кандидатів завершується 8 лютого.

Наразі зареєстрована рекордна кількість кандидатів, до цього найбільша кількість кандидатів в президенти була зафіксована у 2004 році. Тоді на цю посаду претендували 24 кандидати (ще двоє відмовилися від балотування до виборів). У виборах президента 2014 року брав участь 21 кандидат. Вибори президента України відбудуться 31 березня.