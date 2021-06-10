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Хутро

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "хутро".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ізраїль першим у світі вирішив заборонити торгівлю хутром

Ізраїль першим у світі вирішив заборонити торгівлю хутром 10.06.2021

Заборона на торгівлю хутром в Ізраїлі не поширюватиметься на наукові, освітні та релігійні потреби. Вона набуде чинності через пів року.

Хутро з коноплі як альтернатива вбивству тварин (29.03.2021) 29.03.2021

Український бренд рекламує конопляне хутро як альтернативу традиційному хутру тваринного походження та синтетиці. Торік екологічно чистий матеріал представили на показах моди Ukrainian Fashion Week.

Яка справжня ціна шуб з натурального хутра? (28.12.2020) 28.12.2020

Онлайнмагазин хутряних виробів, де ціна зазначена не в гривнях, а в кількості вбитих тварин - таку ідею втілив зоозахисний рух UAnimals. Дивіться, чому натуральне хутро вже не в моді.

Норки та коронавірус: українські хутрові ферми у виграші (відео)

Норки та коронавірус: українські хутрові ферми у виграші (відео) 18.11.2020

Поки в Європі знищують норок, у яких виявили мутований коронавірус, на українських хутрових фермах... готуються до надприбутків через втрати найбільших конкурентів на ринку. Екоактивісти обурені бездіяльністю влади.

Норки та коронавірус: чому українські хутрові ферми у виграші (18.11.2020) 18.11.2020

Поки в Європі знищують норок, у яких виявили мутований коронавірус, на українських хутрових фермах... готуються до надприбутків через втрати найбільших конкурентів на ринку. Екоактивісти натомість обурені бездіяльністю української влади.
Коронавірус - останній цвях у труну хутряних ферм?

Коронавірус - останній цвях у труну хутряних ферм? 10.11.2020

На норкових фермах у Данії виявили мутацію коронавірусу, тому у країні знищать мільйони норок. Таким чином пандемія прискорює тенденцію відмови від виробництва одягу з хутра. Щоправда, далеко не всюди.
Мутований коронавірус у норок: уряд Данії запроваджує локдаун в Північній Ютландії

Мутований коронавірус у норок: уряд Данії запроваджує локдаун в Північній Ютландії 05.11.2020

У регіоні зупиниться рух громадського транспорту, школярі навчатимуться дистанційно, а майже 280 тисяч жителів закликають не виїздити за межі своїх комун. Причина - мутований коронавірус, виявлений у норок.

У Нідерландах достроково закривають хутрові ферми (15.09.2020) 15.09.2020

Вирощування норок для виробництва хутра у Нідерландах буде припинено вже 2021 року. Це рішення ухвалили після того, як тисячі тварин підхопили коронавірус і їх довелося умертвити.

Як активіст бореться за заборону хутрових ферм (відео)

Як активіст бореться за заборону хутрових ферм (відео) 22.08.2019

Щороку в Україні вбивають понад 800 тисяч норок задля хутра. Активіст Павло Вишебаба з ГО "Єдина планета" виступає за закриття хутрових ферм і вже навіть довів цю справу до Верховної Ради. Дивіться у #LocalHeroes.

Заборона хутрових ферм: як активіст до Верховної Ради достукався - #LocalHeroes (22.08.2019) 22.08.2019

Щороку в Україні вбивають понад 800 тисяч норок задля хутра, яке купують переважно Китай та Росія. Активіст Павло Вишебаба з ГО "Єдина планета" виступає за закриття хутрових ферм і вже навіть довів цю справу до Верховної Ради. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Європа відмовляється від хутра, а Україна? (відео)

Європа відмовляється від хутра, а Україна? (відео) 29.01.2019

Понад 600 тисяч - саме стільки тварин щороку вбивають на українських хутрових фермах. І це число може збільшитися, якщо через суворі заборони європейські хутровики перенесуть свій бізнес до України.

Протести проти хутра: на що готові захисники тварин (29.01.2019) 29.01.2019

Роздягтися на вулиці, зірвати показ мод, пікетувати модний бутік - до чого тільки не вдаються активісти, щоб зупинити вбивство тварин заради хутра.

Хутрові ферми: Європа забороняє, Україна - схвалює? (28.01.2019) 28.01.2019

Понад 600 тисяч - саме стільки тварин щороку вбивають на українських хутрових фермах. І це число може збільшитися, якщо через суворі заборони європейські хутровики перенесуть свій бізнес до України.

Європа відмовляється від хутра, а Україна? (04.01.2019) 04.01.2019

Сербія заборонила розводити та вбивати тварин для виробництва хутра. Схожі заборони існують вже у багатьох країнах ЄС. Тим часом в Україні хутрові ферми - все ще поширене явище.

Данські природоохоронці рятують країну від нашестя норок 14.05.2015

Мода на хутро спричинила норковий бум у Данії: ферм, на яких вирощують тварин налічуються тисячі. Однак утримати хижаків за ґратами власникам не вдається. Норки масово тікають, плодяться і загрожують дикій природі Данії.
Fake Fur: штучне хутро як модний тренд сезону

Fake Fur: штучне хутро як модний тренд сезону 24.11.2010

Нині, коли стовпчики термометрів у Європі поступово опускаються дедалі нижче, модникам варто перевірити свій гардероб на предмет речей зі штучного хутра. Цей матеріал зігріє в мороз і дасть змогу виглядати ультрамодним.
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