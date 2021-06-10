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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "хутро".
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Поки в Європі знищують норок, у яких виявили мутований коронавірус, на українських хутрових фермах... готуються до надприбутків через втрати найбільших конкурентів на ринку. Екоактивісти натомість обурені бездіяльністю української влади.
У регіоні зупиниться рух громадського транспорту, школярі навчатимуться дистанційно, а майже 280 тисяч жителів закликають не виїздити за межі своїх комун. Причина - мутований коронавірус, виявлений у норок.
Щороку в Україні вбивають понад 800 тисяч норок задля хутра, яке купують переважно Китай та Росія. Активіст Павло Вишебаба з ГО "Єдина планета" виступає за закриття хутрових ферм і вже навіть довів цю справу до Верховної Ради. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.