У Нідерландах достроково закривають хутрові ферми (15.09.2020)

Вирощування норок для виробництва хутра у Нідерландах буде припинено вже 2021 року. Це рішення ухвалили після того, як тисячі тварин підхопили коронавірус і їх довелося умертвити.