 Ізраїль першим у світі вирішив заборонити торгівлю хутром | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2021

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Новини

Ізраїль першим у світі вирішив заборонити торгівлю хутром

Заборона на торгівлю хутром в Ізраїлі не поширюватиметься на наукові, освітні та релігійні потреби. Вона набуде чинності через пів року.

Deutschland Pelzmäntel

Ізраїль став першою у світі країною, яка ухвалила рішення заборонити торгівлю натуральним хутром. Галузь з його виробництва є причиною загибелі сотень тисяч тварин в усьому світі і призводить до "невимовних страждань", заявила міністерка екології країни Гіла Гамліель в середу, 9 червня, після підписання нею відповідного розпорядження, повідомляє інформагентство dpa.

Рішення, яке набуде чинності за шість місяців, зробить ізраїльський ринок одягу більш дружелюбним до довкілля, зазначила Гамліель. Утім, заборона торгівлі натуральним хутром не поширюватиметься на наукові, освітні та релігійні потреби. Зокрема, винятки робитимуть для хутряних головних уборів ортодоксальних юдеїв.

Аналогічні заборони діють в деяких країнах на регіональному рівні - зокрема, в американському штаті Каліфорнія і бразильському штаті Сан-Паулу.

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Захисники тварин привітали рішення Ізраїлю. Так, міжнародна організація із захисту тварин PETA назвала його "історичною перемогою". Такий крок захистить незліченну кількість лисиць, норок, кроликів та інших тварин, впевнені активісти.

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