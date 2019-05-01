 Хуан Гуайдо не проти інтервенції США у Венесуелу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2019

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Новини

Хуан Гуайдо не проти інтервенції США у Венесуелу

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо заявив про готовність погодитися на військову інтервенцію США до своєї країни. Через загрозу переслідувань двоє його соратників переховуються в іноземних посольствах.

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо не проти військової інтервенції Сполучених Штатів Америки у свою країну. "Якби США запропонували військове втручання, я, мабуть, прийняв би цю пропозицію", - сказав він в інтерв'ю італійській газеті La Stampa, опублікованому у п'яницю, 10 травня.

На початку травня держсекретар США Майк Помпео заявив про можливість військового втручання у Венесуелу. Втім, він додав, що Сполучені Штати вважають за краще мирну передачу влади у країні.

Опозиційні депутати ховаються в посольствах

Тим часом двоє соратників Хуана Гуайдо - парламентарі Річард Бланко та Амеріко Ді Граціа - звернулися до іноземних дипломатичних представництв у пошуку притулку. Про це повідомило ввечері четверга, 9 травня, інформагентство Reuters з посиланням на свої неназвані джерела.

За даними журналістів, член венесуельської опозиції Річард Бланко перебуває в посольстві Аргентини в Каракасі. Своєю чергою, Амеріко Ді Граціа, котрий представляє опозиційну партію "Радикальна справа", знайшов притулок у диппредставництві Італії в Венесуелі. Інформацію про це підтвердило також МЗС Італії.

Раніше Верховний суд Венесуели скасував депутатську недоторканність з 10 членів Національної асамблеї Венесуели, серед яких були й ці двоє опозиційних політиків. Опозиція країни різко розкритикувала це судове рішення.

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Під час виступів опозиції у Каракасі Національна гвардія застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Тим часом США та РФ звинуватили одне одного в втручанні в ситуації у Венесуелі. (01.05.2019)

Спецслужба Венесуели затримала віце-спікера Національної асамблеї Едгара Самбрано. Тимчасовий президент Хуан Гуайдо назвав це "викраденням". (09.05.2019)

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня в країні почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританії, а також чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Однак фактично політику ще не вдалося перейняти владу в країні.

Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та декілька інших країн.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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