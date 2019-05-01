Хуан Гуайдо не проти інтервенції США у Венесуелу

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо не проти військової інтервенції Сполучених Штатів Америки у свою країну. "Якби США запропонували військове втручання, я, мабуть, прийняв би цю пропозицію", - сказав він в інтерв'ю італійській газеті La Stampa, опублікованому у п'яницю, 10 травня.

На початку травня держсекретар США Майк Помпео заявив про можливість військового втручання у Венесуелу. Втім, він додав, що Сполучені Штати вважають за краще мирну передачу влади у країні.

Опозиційні депутати ховаються в посольствах

Тим часом двоє соратників Хуана Гуайдо - парламентарі Річард Бланко та Амеріко Ді Граціа - звернулися до іноземних дипломатичних представництв у пошуку притулку. Про це повідомило ввечері четверга, 9 травня, інформагентство Reuters з посиланням на свої неназвані джерела.

За даними журналістів, член венесуельської опозиції Річард Бланко перебуває в посольстві Аргентини в Каракасі. Своєю чергою, Амеріко Ді Граціа, котрий представляє опозиційну партію "Радикальна справа", знайшов притулок у диппредставництві Італії в Венесуелі. Інформацію про це підтвердило також МЗС Італії.

Раніше Верховний суд Венесуели скасував депутатську недоторканність з 10 членів Національної асамблеї Венесуели, серед яких були й ці двоє опозиційних політиків. Опозиція країни різко розкритикувала це судове рішення.

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня в країні почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританії, а також чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Однак фактично політику ще не вдалося перейняти владу в країні.

Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та декілька інших країн.