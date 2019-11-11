Хуан Гуайдо закликав до відновлення протестів у Венесуелі

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо закликав своїх прихильників до нової хвилі протестів проти уряду глави країни Ніколаса Мадуро. Виступаючи під час мітингу біля посольства Болівії у Каракасі у суботу, 16 листопада, він заявив, що опозиція має посилити тиск на Мадуро.
"Кожен венесуелець зобов'язаний вести бій, виходити на вулиці, щоб вимагати дотримання своїх прав (…) Якщо ми залишимося вдома, ми програємо", - заявив він, додавши, що акції протесту триватимуть, цитує агентство новин Reuters. "Сьогодні, завтра, у понеділок - ми будемо на вулицях", - наголосив тимчасовий президент Венесуели, пославшись на приклад Болівії, де після 18-ти днів протестів колишній президент Ево Моралес подав у відставку та залишив країну.
На антиурядовий мітинг у Каракасі вийшли близько п'яти тисяч прихильників Гуайдо, повідомляє агенція новин AFP. Вони тримали прапори країни та транспаранти з написами "Мадуро-геть!" та "Слідуйте прикладу Болівії". Сьогоднішня акція була найбільшою з травня цього року, коли невдачею закінчилася спроба усенення Мадуро від влади.
Тим часом в іншому районі Каракаса сотні людей зібралися на акцію на підтримку Мадуро та Моралеса. Ніколас Мадуро заявив, що не терпітиме жодних спроб повторити "державний переворот", який закінчився втечею колишнього президента Болівії до Мексики.
Політична криза у Венесуелі триває уже майже рік. У січні глава парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і Німеччина, визнали його на посаді. Водночас глава Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії і силових структур, його легітимність визнають, зокрема, Росія, Китай і Куба.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Курс конфронтації
Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Загиблі під час протестів
Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Вісник надії Гуайдо
Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
"Люди вимагають свободи і правової захищеності"
Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Мадуро мобілізує своїх прихильників
На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Прапори Венесуели за кордоном
Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.
Автор: Інес Айзеле