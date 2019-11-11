Хуан Гуайдо закликав до відновлення протестів у Венесуелі

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо закликав своїх прихильників до нової хвилі протестів проти уряду глави країни Ніколаса Мадуро. Виступаючи під час мітингу біля посольства Болівії у Каракасі у суботу, 16 листопада, він заявив, що опозиція має посилити тиск на Мадуро.

"Кожен венесуелець зобов'язаний вести бій, виходити на вулиці, щоб вимагати дотримання своїх прав (…) Якщо ми залишимося вдома, ми програємо", - заявив він, додавши, що акції протесту триватимуть, цитує агентство новин Reuters. "Сьогодні, завтра, у понеділок - ми будемо на вулицях", - наголосив тимчасовий президент Венесуели, пославшись на приклад Болівії, де після 18-ти днів протестів колишній президент Ево Моралес подав у відставку та залишив країну.

На антиурядовий мітинг у Каракасі вийшли близько п'яти тисяч прихильників Гуайдо, повідомляє агенція новин AFP. Вони тримали прапори країни та транспаранти з написами "Мадуро-геть!" та "Слідуйте прикладу Болівії". Сьогоднішня акція була найбільшою з травня цього року, коли невдачею закінчилася спроба усенення Мадуро від влади.

Тим часом в іншому районі Каракаса сотні людей зібралися на акцію на підтримку Мадуро та Моралеса. Ніколас Мадуро заявив, що не терпітиме жодних спроб повторити "державний переворот", який закінчився втечею колишнього президента Болівії до Мексики.

Політична криза у Венесуелі триває уже майже рік. У січні глава парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і Німеччина, визнали його на посаді. Водночас глава Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії і силових структур, його легітимність визнають, зокрема, Росія, Китай і Куба.