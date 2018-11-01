ХСС і "Вільні виборці" домовилися про створення коаліції в Баварії

Через кілька тижнів після виборів до ландтагу Баварії Християнсько-соціальний союз (ХСС) і "Вільні виборці" у п'ятницю, 2 листопада, домовилися створити правлячу коаліцію. Про це повідомили баварський прем'єр-міністр, представник ХСС Маркус Зедер (Markus Söder) і голова "Вільних виборців" Губерт Айванґер (Hubert Aiwanger).

Розкривати подробиці угоди ні Зедер, ані Айванґер не стали. Очікується, що обидві партії на засіданнях 4 листопада схвалять рішення про коаліційний союз, 5 листопада буде підписано відповідну угоду, а ще через добу ландтаг переобере Зедера на посаду прем'єра.

На виборах в земельний парламент Баварії 14 жовтня партія ХСС здобула найгірші результати з 1950 року, набравши лише 37,6 відсотка голосів і втративши абсолютну більшість. Друге місце посіла партія Зелених, на третьому опинилися ідеологічно близькі до ХСС "Вільні виборці". Відразу після виборів Зедер і лідер ХСС Горст Зеегофер (Horst Seehofer) оголосили, що для них найкращий союз саме з "Вільними виборцями".