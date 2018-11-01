 ХСС і ″Вільні виборці″ домовилися про створення коаліції в Баварії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2018

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Новини

ХСС і "Вільні виборці" домовилися про створення коаліції в Баварії

Баварський прем'єр-міністр і лідер "Вільних виборців" домовилися про створення правлячої коаліції. Угоду можуть підписати в понеділок.

Маркус Зедер та Губерт Айванґер домовилися про коаліцію у Баварії

Маркус Зедер та Губерт Айванґер домовилися про коаліцію у Баварії

Через кілька тижнів після виборів до ландтагу Баварії Християнсько-соціальний союз (ХСС) і "Вільні виборці" у п'ятницю, 2 листопада, домовилися створити правлячу коаліцію. Про це повідомили баварський прем'єр-міністр, представник ХСС Маркус Зедер (Markus Söder) і голова "Вільних виборців" Губерт Айванґер (Hubert Aiwanger).

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Партнер Анґели Меркель у консервативному блоці поніс великі втрати на виборах у Баварії. За два тижні випробування чекає і на самих християнських демократів. Не виключено, що в грудні канцлерка піде у відставку. (15.10.2018)

Результат останніх земельних виборів у Баварії став історичною поразкою для ХСС, а відповідальність за це лежить насамперед на Горсті Зеегофері. Наслідки цих виборів відчує вся Німеччина, вважає Розалія Романець. (15.10.2018)

Розкривати подробиці угоди ні Зедер, ані Айванґер не стали. Очікується, що обидві партії на засіданнях 4 листопада схвалять рішення про коаліційний союз, 5 листопада буде підписано відповідну угоду, а ще через добу ландтаг переобере Зедера на посаду прем'єра.

На виборах в земельний парламент Баварії 14 жовтня партія ХСС здобула найгірші результати з 1950 року, набравши лише 37,6 відсотка голосів і втративши абсолютну більшість. Друге місце посіла партія Зелених, на третьому опинилися ідеологічно близькі до ХСС "Вільні виборці". Відразу після виборів Зедер і лідер ХСС Горст Зеегофер (Horst Seehofer) оголосили, що для них найкращий союз саме з "Вільними виборцями".

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