 Християнські демократи перемагають на виборах у Шлезвіг-Гольштейні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Християнські демократи перемагають на виборах у Шлезвіг-Гольштейні

Християнсько-демократичний союз набирає понад 43 відсотків голосів у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн і зможе сформувати новий уряд із ще однією партією. СДПН поступилася Зеленим.

Даніель Ґюнтер

Даніель Ґюнтер

Правоцентристський Християнсько-демократичний союз (ХДС) перемагає на виборах до ландтагу (земельного парламенту) федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн, що відбулися в неділю, 8 травня. За попередніми офіційними результатами, ХДС набрав 43,4 відсотка голосів виборців, значно випередивши інші партії.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), за попередніми даними, посідає третє місце з 16 відсотками голосів, опинившись позаду партії Зелених, за яку проголосували 18,3 відсотка виборців. На четвертому місці - Вільна демократична партія (ВДП), що набирає 6,4 відсотка голосів.

Партія данської меншини "Союз виборців Південного Шлезвіга" (SSW) заручилася підтримкою 5,7 відсотка тих, хто проголосував. Тим часом правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) не долає п'ятивідсотковий бар'єр (4,4 відсотка) і до ландтагу не увійде.

Результати СДПН суттєво погіршилися

У порівнянні з попередніми виборами у Шлезвіг-Гольштейні, що відбулися у 2017 році, ХДС та Зелені суттєво покращили свої позиції, тоді як соціал-демократи, радше, втратили підтримку багатьох виборців. П'ять років тому християнські демократи отримали 32 відсотки голосів, СДПН - 27,3 відсотка, а Зелені - 12,9 відсотка.Якщо попередні офіційні результати підтвердяться, ХДС зможе сформувати новий уряд цієї федеральної землі лише з ще однією партією. Даніель Ґюнтер (Daniel Günther), ймовірно, залишиться на другий термін прем'єр-міністром землі Шлезвіг-Гольштейн.

Дивитись відео 02:28

Перші транс-жінки у Бундестазі (26.10.2021)

Реклама

Докладно

Завод Азовсталь знаходиться під постійними обстрілами росіян

Як війна впливає на українських олігархів і яка їхня роль

Війна, яку розв'язала РФ, впливає і на українських олігархів. Як саме та що вони роблять для допомоги Україні.  

Dänemark Greenpeace Protestaktion vor dem Supertanker Pertamina Prime

Євросоюз не дійшов згоди щодо нафтового ембарго проти РФ

Гарантії безпеки щодо забезпечення нафтою певних країн ЄС, які залежать від постачань з РФ, у процесі опрацювання.  