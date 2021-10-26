Християнські демократи перемагають на виборах у Шлезвіг-Гольштейні

Правоцентристський Християнсько-демократичний союз (ХДС) перемагає на виборах до ландтагу (земельного парламенту) федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн, що відбулися в неділю, 8 травня. За попередніми офіційними результатами, ХДС набрав 43,4 відсотка голосів виборців, значно випередивши інші партії.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), за попередніми даними, посідає третє місце з 16 відсотками голосів, опинившись позаду партії Зелених, за яку проголосували 18,3 відсотка виборців. На четвертому місці - Вільна демократична партія (ВДП), що набирає 6,4 відсотка голосів.

Партія данської меншини "Союз виборців Південного Шлезвіга" (SSW) заручилася підтримкою 5,7 відсотка тих, хто проголосував. Тим часом правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) не долає п'ятивідсотковий бар'єр (4,4 відсотка) і до ландтагу не увійде.

Результати СДПН суттєво погіршилися

У порівнянні з попередніми виборами у Шлезвіг-Гольштейні, що відбулися у 2017 році, ХДС та Зелені суттєво покращили свої позиції, тоді як соціал-демократи, радше, втратили підтримку багатьох виборців. П'ять років тому християнські демократи отримали 32 відсотки голосів, СДПН - 27,3 відсотка, а Зелені - 12,9 відсотка.Якщо попередні офіційні результати підтвердяться, ХДС зможе сформувати новий уряд цієї федеральної землі лише з ще однією партією. Даніель Ґюнтер (Daniel Günther), ймовірно, залишиться на другий термін прем'єр-міністром землі Шлезвіг-Гольштейн.