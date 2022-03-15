Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Хорватія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Хорватія".

Республіка Хорватія є державою на заході Балканського півострова. До 1991 року Хорватія входила до складу Югославії. 2009 року Хорватія увійшла до НАТО, а 2013 року - до Європейського Союзу. В Хорватії проживає понад чотири мільйона осіб. Столиця - Загреб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Російський безпілотник перетинав повітряний простір Польщі - ЗСУ

Російський безпілотник перетинав повітряний простір Польщі - ЗСУ 15.03.2022

За словами речника командування Повітряних сил України, російські безпілотники літають територією НАТО. ЗСУ зафіксували перетин кордону з Польщею, до цього повідомлялося про падіння дронів у Румунії та Хорватії.

Прем'єр Хорватії просить НАТО розслідувати падіння дрона у Загребі

Прем'єр Хорватії просить НАТО розслідувати падіння дрона у Загребі 13.03.2022

За словами прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича, Ту-141, що впав у Загребі, ніс "дуже явну загрозу", на яку "належить дати відповідь".

Озеленення міста: як пенсіонер у Загребі тисячу дерев посадив (10.02.2022) 10.02.2022

Він - чоловік, який садить дерева: Владімір Діміч із Загреба хоче зробити столицю Хорватії зеленішою. За сорок років він посадив більше тисячі дерев, причому здебільшого потай.
Прем'єр Хорватії вибачився за слова президента про членство України в НАТО

Прем'єр Хорватії вибачився за слова президента про членство України в НАТО 26.01.2022

Напередодні президент Хорватії Зоран Міланович сказав, що Україні "не місце в НАТО", а протести на Майдані 2014 року назвав "переворотом".
Німецького журналіста затримали в Хорватії за перехід кордону з мігрантами

Німецького журналіста затримали в Хорватії за перехід кордону з мігрантами 21.11.2021

Суд Хорватії стягнув 500 євро штрафу з німецького журналіста, який переходив боснійсько-хорватський кордон разом з групою мігрантів.

Кулеба назвав країни ЄС, які залишаються відкритими для подорожей українців

Кулеба назвав країни ЄС, які залишаються відкритими для подорожей українців 11.11.2021

Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Кіпр, Нідерланди, Хорватія та Чехія залишаються відкритими для подорожей українців, у тому числі з туристичною метою, незважаючи на виключення України з "зеленого" списку ЄС.
У Хорватії автобус з'їхав з траси: щонайменше 10 загиблих

У Хорватії автобус з'їхав з траси: щонайменше 10 загиблих 25.07.2021

Рейсовий автобус, у якому громадяни Косова поверталися з роботи в Німеччині, потрапив в аварію в Хорватії. Щонайменше 10 людей загинули, десятки інших дістали поранення.
Євро-2020: Іспанія перемагає Хорватію у драматичному матчі в овертаймі

Євро-2020: Іспанія перемагає Хорватію у драматичному матчі в овертаймі 28.06.2021

Збірна Іспанії з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2020, перемігши у драматичному матчі в додатковий час команду Хорватії з рахунком 5:3.
ЗМІ повідомили про незаконне видворення мігрантів із ЄС

ЗМІ повідомили про незаконне видворення мігрантів із ЄС 23.06.2021

Прикордонники Хорватії протизаконно видворяють мігрантів з цієї країни-члена ЄС до сусідньої Боснії і Герцеговини. Відповідні відеометаріали оприлюднила низка ЗМІ. Уряд у Загребі каже, що все законно.
Євро-2020: Англія, Хорватія та Чехія вийшли у плей-оф з групи D

Євро-2020: Англія, Хорватія та Чехія вийшли у плей-оф з групи D 23.06.2021

Збірна Англії посіла перше місце у групі D. Хорвати проходять у плей-оф з другого місця завдяки перемозі над шотландцями.
Відпустка в Європі - куди можуть поїхати українці?

Відпустка в Європі - куди можуть поїхати українці? 15.06.2021

Наближається літо, рівень вакцинації від коронавірусу зростає - і деякі країни Європи відкривають свої кордони набагато швидше, ніж інші. На що варто звернути увагу, плануючи відпустку в ЄС.
Хорватія дозволить з 1 квітня в'їзд вакцинованим туристам

Хорватія дозволить з 1 квітня в'їзд вакцинованим туристам 31.03.2021

Починаючи з 1 квітня до Хорватії зможуть в'їжджати туристи-іноземці, що мають доказ вакцинації від коронавірусу, а також ті, хто отримав негативний тест, кажуть у МВС країни.
Акції проти COVID-обмежень відбулися у низці країн Європи

Акції проти COVID-обмежень відбулися у низці країн Європи 20.03.2021

У кількох європейських країнах на вулиці вийшли незгодні з нинішніми протиепідемічними обмеженнями.
Газпром втратив монополію в Болгарії і Хорватії через TAP і СПГ

"Газпром" втратив монополію в Болгарії і Хорватії через TAP і СПГ 05.01.2021

Постачання газу з Азербайджану і новий СПГ-термінал у Хорватії змінили розклад сил на ринку газу у Південно-Східній Європі. Виграти від цього може і Україна.
Правозахисники закидають ЄС повний провал у ситуації з біженцями в Боснії

Правозахисники закидають ЄС "повний провал" у ситуації з біженцями в Боснії 03.01.2021

Через ситуацію навколо табору біженців "Липа" в Боснії, мешканці якого опинилися на морозі просто неба, правозахисники закидають ЄС неспроможність вирішити проблему. Брюссель обіцяє допомогти боснійській владі.
У Хорватії стався сильний землетрус, Словенія відключила АЕС

У Хорватії стався сильний землетрус, Словенія відключила АЕС 29.12.2020

Землетрус магнітудою 6,3 стався в районі міста Петринья, внаслідок чого в місті зруйновані деякі будівлі. Повідомляється, що підземні поштовхи відчувалися у Відні, Белграді та Сараєві.
Інші статті