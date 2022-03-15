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Республіка Хорватія є державою на заході Балканського півострова. До 1991 року Хорватія входила до складу Югославії. 2009 року Хорватія увійшла до НАТО, а 2013 року - до Європейського Союзу. В Хорватії проживає понад чотири мільйона осіб. Столиця - Загреб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.