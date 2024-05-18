У Хорватії новий уряд на чолі з проукраїнським прем'єром

Хорватський парламент у п'ятницю, 17 травня, затвердив новий склад уряду, який очолить проєвропейський та проукраїнський прем'єр-міністр Андрей Пленкович. Як передає Reuters, для голови уряду це вже буде третій термін на цій посаді.

Із 141 присутніх депутатів затвердження нового складу уряду підтримало 79, ще 61 голосував проти, а один утримався. "Ми хочемо успішної, життєво важливої, справедливої, сталої та суверенної Хорватії", - заявив Пленкович у парламенті під час презентації програми уряду.

Партія прем'єра "Хорватська демократична співдружність" (HDZ) сформувала коаліцію з ультраправим рухом "Батьківщина" (DF), який матиме трьох міністрів з 18. Згідно з коаліційною угодою між двома партіями HDZ залишить своїх міністрів внутрішніх справ і культури. Також HDZ залишає міністрів з попереднього уряду, залучивши лише одне нове обличчя.

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Антимігрантська "Батьківщина" під час передвиборчої кампанії виступала за захист традиційних сімейних цінностей і проти дозволу сербській партії меншості приєднатися до будь-якої майбутньої коаліції. "Батьківщина", яка вперше увійшла до складу уряду, очолить міністерство сільського господарства, нове міністерство демографії та частину міністерства економіки, яке було розділене на два департаменти.

Нагадаємо, що "Хорватська демократична співдружність" виграла дострокові парламентські вибори, які відбулися в середу, 17 квітня. Передвиборча кампанія у Хорватії була дуже напруженою. Головними дійовими особами були прем'єр-міністр Андрей Пленкович з HDZ та лівий популіст із Соціал-демократичної партії, президент країни Зоран Міланович, відомий своїми антиукраїнськими та проросійськими висловлюваннями.