 Холодницький розповів, що його охороняють вісім охоронців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2018

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Новини

Холодницький розповів, що його охороняють вісім охоронців

Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького охороняють позмінно вісім охоронців. Про це сам очільник САП розповів журналістам.

Назар Холодницький

Назар Холодницький (архівне фото)

DW.COM

Керівник САП Назар Холодницький відбувся доганою з боку Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. За що ж прагнув звільнити його з посади глава НАБУ та на що чекати далі? (26.07.2018)

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зберіг свою посаду. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія вирішила обмежитися лише доганою. (26.07.2018)

Загалом вісім охоронців позмінно охороняють керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького. Про це сам Холодницький розповів у вівторок, 14 серпня, в розмові з журналістами онлайн-видання "Українська правда". "Мене охороняють восьмеро людей позмінно", - цитує Холодницького видання.

За словами чиновника, охорону йому надали в листопаді 2016 року. Спочатку він звернувся до Генеральної прокуратури України (ГПУ) з відповідним листом, що містив прохання про надання йому охорони. Прохати про охорону підштовхнув підпал дверей його помешкання, пояснив Холодницький. У ГПУ, своєю чергою, направили його прохання до Управління держохорони, де йому пояснили, що з таким проханнями слід звертатися до Адміністрації президента, розповів Холодницький.

Раніше українські журналісти повідомили про те, що президент України Петро Порошенко ще у 2016 році дав доручення надати Холодницькому державну охорону. 

Нагадаємо, 26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) ухвалила рішення про висловлення догани керівнику САП Назару Холодницькому.

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