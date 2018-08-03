Холодницький розповів, що його охороняють вісім охоронців

Загалом вісім охоронців позмінно охороняють керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького. Про це сам Холодницький розповів у вівторок, 14 серпня, в розмові з журналістами онлайн-видання "Українська правда". "Мене охороняють восьмеро людей позмінно", - цитує Холодницького видання.

За словами чиновника, охорону йому надали в листопаді 2016 року. Спочатку він звернувся до Генеральної прокуратури України (ГПУ) з відповідним листом, що містив прохання про надання йому охорони. Прохати про охорону підштовхнув підпал дверей його помешкання, пояснив Холодницький. У ГПУ, своєю чергою, направили його прохання до Управління держохорони, де йому пояснили, що з таким проханнями слід звертатися до Адміністрації президента, розповів Холодницький.

Раніше українські журналісти повідомили про те, що президент України Петро Порошенко ще у 2016 році дав доручення надати Холодницькому державну охорону.

Нагадаємо, 26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) ухвалила рішення про висловлення догани керівнику САП Назару Холодницькому.

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