Хлор і питна вода: чи безпечно пити воду з крана у Києві (відео)

В Україні з 2010 року якість питної води визначається Державними санітарними нормами. Цей документ замінив застарілий радянський ГОСТ та має максимально наближені до Європейського союзу норми. У ньому визначено 90 бактеріологічних та фізико-хімічних показників, за якими встановлюється якість води. Незважаючи на заяви про повну безпеку вживання води з крана, кияни, однак, у якості водопровідної води не впевнені, а тому і в будні, і у вихідні біля бюветів вишиковуються черги. То яка ж вода краща - з крана, з магазину чи з бювету?