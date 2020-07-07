 Хлор і питна вода: чи безпечно пити воду з крана у Києві (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.07.2020

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Політика й суспільство

Хлор і питна вода: чи безпечно пити воду з крана у Києві (відео)

В Україні для очистки питної води усе ще використовується переважно хлор. У Києві від нього поступово відмовляються. DW з'ясовувала, чим замінять хлор і як це вплине на якість питної води?

Питна вода з крана (Imago Images/photothek/T. Trutschel)

В Україні з 2010 року якість питної води визначається Державними санітарними нормами. Цей документ замінив застарілий радянський ГОСТ та має максимально наближені до Європейського союзу норми. У ньому визначено 90 бактеріологічних та фізико-хімічних показників, за якими встановлюється якість води. Незважаючи на заяви про повну безпеку вживання води з крана, кияни, однак, у якості водопровідної води не впевнені, а тому і в будні, і у вихідні біля бюветів вишиковуються черги. То яка ж вода краща - з крана, з магазину чи з бювету?

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Докладно

Питна вода з крана (Imago Images/photothek/T. Trutschel)

Чи безпечно пити воду з крана у Києві (відео)

У Києві поступово відмовляються від очистки води хлором. Чим саме його замінять і як це вплине на якість?  

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