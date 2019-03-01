 Хакери зламали телекомунікаційні системи у 30 країнах - Cybereason | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2019

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Новини

Хакери зламали телекомунікаційні системи у 30 країнах - Cybereason

Внаслідок нападу викрадені приватні дані клієнтів, а також інформація самих телекомунікаційних компаній, повідомило безпекове підприємство Cybereason. За його даними, напад координувався з Китаю.

Як підозрюють, за атакою на телекомунікаційні системи може стояти Китай

Хакери здійснили напад на системи телекомунікаційних компаній у понад 30-и країнах. Про це у вівторок, 25 червня, повідомляє  американсько-ізраїльське безпекове підприємство Cybereason. За його даними, внаслідок зламування телекомунікаційних систем викрадені великі обсяги приватних даних, а також інформація компаній. Водночас назви компаній, а також країни, в яких вони зазнали хакерського нападу, не називаються. Ублозі на своєму сайті Cybereason повідомляє, що хакери розгортали доступ до систем ще з 2017 року і здійснювали його протягом 2018 року. Активну діяльність з нелегального доступу до телекомунікаційних систем Cybereason помітив цього року.

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Повідомляється, що атака, ймовірно, була організована урядом Китаю. "Рівень комплексності свідчить про те, що це не кримінальне угруповання", - наголосив керівник Cybereason Ліор Дів. За його словами, такого обсягу злам міг координуватись тільки урядом якоїсь країни, а використані програми з високим ступенем ймовірності засвідчили, що атака була здійснена з Китаю. "Засоби і прийоми, що використовуються в ході цих атак, узгоджуються з кількома китайськими суб'єктами загрози, зокрема з загрозою, яка, як вважається, діє від імені китайського міністерства державної безпеки", - наголошується у блозі Cybereason.

За даними безпекового підприємства, метою хакерського нападу є інформація про окремих осіб в урядах, політиці, а також у силових органах. За даними Cybereason, хакери забезпечили доступ до кожного користувача та його пароля, завдяки чому отримали, зокрема, рахунки і дані про телефонні з'єднання.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану в сфері телекомунікацій та заборону на використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, яке виробляють фірми, що становлять загрозу "національній безпеці, зовнішній політиці та економіці" країни. Цей документ підготував ґрунт для повної відмови США від ділових контактівз китайським телекомунікаційним концерном Huawei, який підозрюють у шпигунстві на користь уряду Китаю.

Посилання в інтернеті

https://www.cybereason.com/blog/operation-soft-cell-a-worldwide-campaign-against-telecommunications-providers

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