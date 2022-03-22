На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "хабарництво". Хабарництво - одержання службовою особою, а також надання їй хабара задля неправомірної вигоди.

Хабарництво переслідується законом як у Німеччині, так і в Україні. В Німеччині за хабарництво загрожує до п'яти років тюрми, в Україні за хабарництво в особливо великих розмірах законом передбачене ув'язнення до 12 років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.