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Хабарництво

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "хабарництво". Хабарництво - одержання службовою особою, а також надання їй хабара задля неправомірної вигоди.

Хабарництво переслідується законом як у Німеччині, так і в Україні. В Німеччині за хабарництво загрожує до п'яти років тюрми, в Україні за хабарництво в особливо великих розмірах законом передбачене ув'язнення до 12 років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Команда Навального пов'язала з Путіним 140-метрову яхту Шехерезада

Команда Навального пов'язала з Путіним 140-метрову яхту "Шехерезада" 22.03.2022

У складі екіпажу яхти є співробітники Федеральної служби охорони, запевняють соратники російського опозиціонера. Справжній власник "Шехерезади" невідомий.
Суд заарештував депутата Трубіцина із заставою у 15 мільйонів гривень

Суд заарештував депутата Трубіцина із заставою у 15 мільйонів гривень 12.02.2022

ВАКС заарештував депутата Київради Владислава Трубіцина, якого впіймали на хабарі у 1,4 мільйона гривень . Альтернативою арешту є застава у майже 15 мільйонів гривень.
Депутата Київради від Слуги народу спіймали на хабарі в понад мільйон гривень

Депутата Київради від "Слуги народу" спіймали на хабарі в понад мільйон гривень 09.02.2022

Правоохоронці затримали депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина за одержання хабаря у понад мільйон гривень.
НАБУ затримало депутата, якого викрили на хабарі у пів мільйона гривень

НАБУ затримало депутата, якого викрили на хабарі у пів мільйона гривень 07.02.2022

Депутата Кузьміних з фракції "Слуга народу" оголосили в розшук, адже він нібито не з'влявся на виклики правоохоронців. Кузьміних стверджує, що він сам з'явився до НАБУ, "після того, як з інтернету дізнався про розшук".

В Україні на хабарі у пів мільйона гривень затримали депутата від правлячої партії

В Україні на хабарі у пів мільйона гривень затримали депутата від правлячої партії 28.01.2022

Правоохоронці затримали "на гарячому" депутата Верховної Ради. За повідомленнями ЗМІ, це народний обранець від фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних.

У ростовському суді розповіли про присутність російських військових на Донбасі, Кремль заперечує

У ростовському суді розповіли про присутність російських військових на Донбасі, Кремль заперечує 16.12.2021

Обвинувачений у хабарництві менеджер постачальника збройних сил РФ в суді розповів, як відправляв колони з харчами російським військовим в "Л/ДНР". Втім в Кремлі і надалі заперечують присутність армії в Україні.
Канцлер Австрії Шалленберґ анонсував свою відставку

Канцлер Австрії Шалленберґ анонсував свою відставку 02.12.2021

Александер Шалленберґ піде у відставку, адже вважає, що посади голови уряду та голови Австрійської народної партії має обіймати одна людина. А він не збирається боротися за крісло голови АНП.

Ексканцлер Австрії Себастьян Курц йде з політики

Ексканцлер Австрії Себастьян Курц йде з політики 02.12.2021

На тлі звинувачень у корупції Себастьян Курц уже подав у відставку з посади канцлера Австрії. Тепер він залишає й інші політичні посади.
У Словаччині за корупцію засудили колишнього чільного антикорупційного прокурора

У Словаччині за корупцію засудили колишнього чільного антикорупційного прокурора 21.09.2021

Експрокурора, який відповідав за боротьбу з корупцією в Словаччині, засудили до 14 років ув'язнення за хабар, отриманий в обмін на допомогу одному з лідерів мафії.
Ексвіцеканцлера Австрії засудили до 15 місяців умовного ув'язнення

Ексвіцеканцлера Австрії засудили до 15 місяців умовного ув'язнення 27.08.2021

Суд визнав колишнього віцеканцлера Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе винним у хабарництві. Вирок поки не має юридичної сили.
Навальний закликав Захід посилити боротьбу з корупцією в Росії

Навальний закликав Захід посилити боротьбу з корупцією в Росії 20.08.2021

У статті, написаній російським політиком для кількох західних видань, вказується також на необхідність санкцій проти олігархів з оточення Путіна.
Екссуддю Чауса судитимуть за хабар у банках на городі

Екссуддю Чауса судитимуть за хабар у банках на городі 06.08.2021

Екссудді з Києва Миколі Часу, який, ймовірно, отримав хабар у 150 тисяч доларів і ховав його на городі, вручили обвинувальний акт, який згодом скерують до суду.
Підозрюваного у хабарництві голову Харківської облради звільняють під заставу

Підозрюваного у хабарництві голову Харківської облради звільняють під заставу 05.08.2021

Запобіжний захід у вигляді застави в майже три мільйони гривень Вищий антикорупційний суд обрав для підозрюваного в отриманні хабаря голови Харківської обласної ради Артура Товмасяна.
Суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт

Суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт 05.08.2021

Вищий антикорупційний суд України відправив екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт із обов'язком носити електронний браслет до 18 серпня.
Голову Харківської облради, члена Слуги народу підозрюють в отриманні мільйонного хабара

Голову Харківської облради, члена "Слуги народу" підозрюють в отриманні мільйонного хабара 04.08.2021

За версією слідства, Артур Товмасян у змові зі своїм заступником вимагав хабар за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства.
НАБУ: Ексуддю Чауса затримали правоохоронці

НАБУ: Ексуддю Чауса затримали правоохоронці 30.07.2021

Колишнього суддю-утікача Миколу Чауса затримали співробітники Служби безпеки України, повідомив його адвокат. НАБУ закликало правоохоронців передати Чауса їм.
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