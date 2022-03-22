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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "хабарництво". Хабарництво - одержання службовою особою, а також надання їй хабара задля неправомірної вигоди.
Хабарництво переслідується законом як у Німеччині, так і в Україні. В Німеччині за хабарництво загрожує до п'яти років тюрми, в Україні за хабарництво в особливо великих розмірах законом передбачене ув'язнення до 12 років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Депутата Кузьміних з фракції "Слуга народу" оголосили в розшук, адже він нібито не з'влявся на виклики правоохоронців. Кузьміних стверджує, що він сам з'явився до НАБУ, "після того, як з інтернету дізнався про розшук".
Обвинувачений у хабарництві менеджер постачальника збройних сил РФ в суді розповів, як відправляв колони з харчами російським військовим в "Л/ДНР". Втім в Кремлі і надалі заперечують присутність армії в Україні.