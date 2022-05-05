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Фінляндія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фінляндія".

Фінляндія є країною в Північній Європі. Вона межує з Норвегією, Швецією та Росією. Кількість населення Фінляндії становить близько 5,5 мільйона осіб. Столиця - Гельсінкі. Фінляндія є парламентською республікою. Фінляндія входить до складу Європейського Союзу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Байден і Шольц домовилися не визнавати жодних змін кордонів України

Байден і Шольц домовилися не визнавати жодних змін кордонів України 05.05.2022

71-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події четверга, 5 травня.
Великобританія та США допоможуть Швеції й Фінляндії з безпекою до вступу до НАТО

Великобританія та США допоможуть Швеції й Фінляндії з безпекою до вступу до НАТО 05.05.2022

Фінляндія та Швеція побоюються за свою безпеку у процесі вступу до НАТО, що може тривати місяці. Вашингтон і Лондон обіцяють їм допомогу у разі ворожих дій з боку Росії.
Російські туристи та українські біженці у Туреччині - Європа у фокусі (відео)

Російські туристи та українські біженці у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео) 27.04.2022

Проблеми сурогатних матерів у часи війни в Україні. Кого бояться українські біженки в Туреччині. Чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанські багатії програли екоактивістам. Рецепт корму для корів з Великобританії.

Проблеми сурогатних матерів в Україні через війну - "Європа у фокусі" (26.04.2022) 26.04.2022

Україна: з якими проблемами зіткнулися сурогатні матері. Туреччина: кого бояться українські біженки. Фінляндія: чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанія: як багатії програли екоактивістам. Великобританія: оригінальний рецепт корму для корів.

Блокада Маріуполя: Зеленський готовий на будь-який формат обміну

Блокада Маріуполя: Зеленський готовий на будь-який формат обміну 20.04.2022

56-й день війни Росії проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події cереди, 20 квітня.
Росія погрожує Фінляндії та Швеції негативними наслідками у разі вступу в НАТО

Росія погрожує Фінляндії та Швеції негативними наслідками у разі вступу в НАТО 15.04.2022

За словами Захарової, у разі вступу Швеція і Фінляндія перетворяться на новий рубіж протистояння НАТО з Росією, а "негативні наслідки для миру та стабільності на Півночі Європи очевидні".
Фінляндія і Швеція на шляху до НАТО

Фінляндія і Швеція на шляху до НАТО 14.04.2022

Одним із наслідків війни РФ проти України найімовірніше стане розширення НАТО. Фінляндія та Швеція можуть розпрощатися з нейтралітетом і поповнити лави Альянсу. Бернд Ріґерт повідомляє з Брюсселя.
Переважна більшість фінів бачать у Росії військову загрозу

Переважна більшість фінів бачать у Росії військову загрозу 12.04.2022

Більшість фінів вважають, що Кремль несе загрозу. Очікується, що вже в травні-червні Фінляндія може подати заявку на вступ до НАТО.
Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже влітку 2022 року - ЗМІ

Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже влітку 2022 року - ЗМІ 11.04.2022

За даними британської The Times, Швеція та Фінляндія, можливо, подадуть заявку на вступ до Альянсу вже в червні-липні.
У Швеції може сформуватися парламентська більшість за вступ до НАТО

У Швеції може сформуватися парламентська більшість за вступ до НАТО 09.04.2022

За словами лідера другої за величиною опозиційної партії Швеції Їммі Окессона, він закличе раду партії підтримати вступ королівства до НАТО, якщо цим курсом піде Фінляндія.
Членство Фінляндії у НАТО вже не за горами?

Членство Фінляндії у НАТО вже не за горами? 30.03.2022

На тлі російської війни в Україні та геополітичної турбулентності, фіни тепер пильніше приглядаються до свого протяжного кордону з Росією. DW відвідала фінський прикордонний пункт пропуску Ваалімаа.
Нейтралітет для України на переговорах про мир. Чи це можливо?

Нейтралітет для України на переговорах про мир. Чи це можливо? 29.03.2022

Росія вимагає, щоб Україна відмовилася від членства у НАТО. Однак загроза з боку РФ змушує навіть традиційно нейтральні країни в Європі замислитись про вступ до Альянсу.
НАТО проводить масштабні навчання на тлі війни Росії в Україні

НАТО проводить масштабні навчання на тлі війни Росії в Україні 14.03.2022

Маневри запланували ще задовго до російського вторгнення в Україну. В них беруть участь близько 30 тисяч солдатів із 27 країн.
Чим фінляндизація може обернутись для України

Чим "фінляндизація" може обернутись для України 10.02.2022

На тлі загрози нового вторгнення РФ в Україну дедалі частіше чути про "фінляндизацію" як можливий шлях виходу з кризи. Чому це "кульгава паралель" і не підходить для Києва, пояснив у розмові з DW Аркадій Мошес.
Військова активність Росії: як реагують країни Скандинавії

Військова активність Росії: як реагують країни Скандинавії 20.01.2022

Про це менше говорять, але підвищена військова активність РФ останнім часом спостерігається не лише на кордоні з Україною, а й у Північній Європі. У столицях скандинавських країн відчувається занепокоєння.

Коментар: Путін жене фінів у НАТО

Коментар: Путін жене фінів у НАТО 04.01.2022

У своїй боротьбі за Україну Кремль забув, що довколо Росії є й інші країни, які не входять до військових союзів. Дипломатія РФ за Путіна стала схожа на слона в порцеляновій крамниці, нарікає Іван Преображенський.
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