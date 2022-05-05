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Фінляндія є країною в Північній Європі. Вона межує з Норвегією, Швецією та Росією. Кількість населення Фінляндії становить близько 5,5 мільйона осіб. Столиця - Гельсінкі. Фінляндія є парламентською республікою. Фінляндія входить до складу Європейського Союзу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.