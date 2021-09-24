На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "фінансування партій". Фінансування партій - підтримка політичних партій коштом держави.

Державне фінансування партій є широко застосовується в країнах Європи. В Україні відповідний закон було ухвалено 2015. Висловлюються сподівання, що запровадження державного фінансування в Україні сприятиме прозорості джерел фінансування партій і допоможе запобігти політичній корупції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.