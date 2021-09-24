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Фінансування партій

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "фінансування партій". Фінансування партій - підтримка політичних партій коштом держави.

Державне фінансування партій є широко застосовується в країнах Європи. В Україні відповідний закон було ухвалено 2015. Висловлюються сподівання, що запровадження державного фінансування в Україні сприятиме прозорості джерел фінансування партій і допоможе запобігти політичній корупції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Хто дає гроші на вибори німецьким партіям (відео)

Хто дає гроші на вибори німецьким партіям (відео) 24.09.2021

Вибори до Бундестагу наближаються. Потрапляння до парламенту німецьким партіям дуже важливо для їхнього фінансування. Скільки вони отримують від держави за кожен голос виборців?

Де беруть гроші на вибори німецькі партії (23.09.2021)

Де беруть гроші на вибори німецькі партії (23.09.2021) 23.09.2021

Німеччина на порозі виборів у Бундестаг. Як фінансуються німецькі партії, скільки вони отримують від держави за кожен голос виборців і чи є фінансові лазівки у німецькій виборчій системі? Пояснюємо простими словами.
Верховна Рада ухвалила закон про деолігархізацію

Верховна Рада ухвалила закон про деолігархізацію 23.09.2021

Народні депутати підтримали у другому читанні так званий закон про деолігархізацію. За проголосували 279 парламентаріїв.
Партія на один сезон. Чи повторить Голос долю Самопомочі

Партія на один сезон. Чи повторить "Голос" долю "Самопомочі" 03.08.2021

Після того як із партії "Голос" пішов музикант Святослав Вакарчук, всередині політсили не вщухають суперечки. Експерти пророкують партії долю іншої сили, що спиралася на середній клас і активістів, - "Самопомочі".
Зеленський пропонує створити реєстр олігархів

Зеленський пропонує створити реєстр олігархів 03.06.2021

Президент України вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується створити реєстр олігархів. Вирішувати, кого вносити до такого реєстру, буде РНБО.
Слуга народу: квазіпартія з депутатів-гумористів та тіні Коломойського

"Слуга народу": квазіпартія з депутатів-гумористів та тіні Коломойського 17.06.2020

"Слуга народу" майже рік як при владі, а партійні структури досі не сформовані. Кадрова політика має мало спільного з обіцяним оновленням, фінансування партії залишається непрозорим.

Партія Слуга народу відмовляється від держфінансування до кінця року

Партія "Слуга народу" відмовляється від держфінансування до кінця року 26.03.2020

Кошти, від яких відмовилася партія "Слуга народу", будуть спрямовані в стабілізаційний фонд, який український уряд створює для подолання наслідків коронавірусу. "Слуга народу" закликає інші партії вчинити так само.

Верховна Рада змінила форму управління НАЗК

Верховна Рада змінила форму управління НАЗК 02.10.2019

Верховна Рада ухвалила закон, що змінює форму управління Національним агентством з питань запобігання корупції, скорочує держфінансування партій та зобов'язує керівництво Офісу президента подавати електронні декларації.
11 партій отримуватимуть в Україні державне фінансування

11 партій отримуватимуть в Україні державне фінансування 13.08.2019

Фінансування з державного бюджету отримають усі партії, які на парламентських виборах в липні здобули понад два відсотки голосів виборців. Даних про розмір фінансування в НАЗК не надали.
Трошки прозорості. Як державне фінансування вплинуло на політичні партії

Трошки прозорості. Як державне фінансування вплинуло на політичні партії 09.07.2019

Завдяки наданню державних грошей партійні фінанси стали більш прозорими, але партії так і залишились лідерськими проектами.
Фінансування партій в Україні: чорні каси та інші схеми (відео)

Фінансування партій в Україні: чорні каси та інші схеми (відео) 05.07.2019

Виборчі фонди українських партій досі фінансуються переважно нелегально - попри те, що вони тепер отримують гроші від держави. Ось як це відбувається.

Чорні каси: як українські партії наповнюють свої фонди (03.07.2019) 03.07.2019

Виборчі фонди українських партій досі фінансуються переважно нелегально - попри те, що вони тепер отримують гроші від держави. Ось як це відбувається.

Пожертви для АдН: у партії розповіли про переказ з Бельгії

Пожертви для АдН: у партії розповіли про переказ з Бельгії 15.11.2018

Правопопулістська партія "Альтернативи для Німеччини" заявила, що виявила ще одну велику пожертву для свого місцевого відділку, яка надійшла з Бельгії. В АдН повідомили, що повернули гроші відправнику.
Пожертва для АдН зі Швейцарії: справою зацікавилася прокуратура

Пожертва для АдН зі Швейцарії: справою зацікавилася прокуратура 14.11.2018

Прокуратура міста Констанц вже передала Бундестагу клопотання про зняття зі співголови фракції "Альтернативи для Німеччини" депутатської недоторканності.
Скандал з грошима зі Швейцарії: у АдН заперечують причетність

Скандал з грошима зі Швейцарії: у АдН заперечують причетність 12.11.2018

130 тисяч євро для місцевого відділку правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" виявили німецькі ЗМІ. Після перевірки фінансовими відомствами, кошти повернули відправникові.
Комітет виборців України пропонує заборонити політичну рекламу

Комітет виборців України пропонує заборонити політичну рекламу 30.01.2018

Державне фінансування партій стало ударом по політичній корупції, вважають у Комітеті виборців України.

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