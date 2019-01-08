 Фінал Brexit: головні факти про голосування в парламенті Великобританії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.01.2019

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Європа

Фінал Brexit: головні факти про голосування в парламенті Великобританії

Завершується черговий акт драми навколо виходу Великобританії з ЄС: у вівторок, 15 січня, на голосування в Палаті громад британського парламенту виставлено угоду, яка покликана врегулювати цей процес.

Symbolbild: Brexit (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

За що голосуватимуть?

Під час дебатів та голосування у вівторок, 15 січня, йтиметься  про те, чи підтримує битанський парламент угоду щодо виходу Великобританії з Європейського Союзу (Brexit). Ця угода встановлює умови виходу Сполученого Королівства з ЄС і містить норми, які визначають обов'язки для обох сторін. Депутати британського парламенту також визначатимуться щодо заяви, у якій детально змальовані відносини Великобританії з ЄС після Brexit.

Прем'єр-міністерці Великобританії Терезі Мей у парламенті потрібно здобути 318 голосів, щоб ратифікувати текст угоди, який вона погодила з Брюсселем. Однак у Палаті громад з 650 депутатами Мей не має абсолютної більшості. Та й в її власній Консервативній партії деякі прихильники так званого жорсткого Brexit - тобто без угоди - уже заявили, що не підтримають лідерку. Крім того, угоду з ЄС не приймають представники північноірландської Демократичної юніоністської партії (DUP), на яку у цілому спирається уряд Мей. Причиною цьому є пункт про відкритий кордон між Північною Ірландією (територією Великобританії) та Ірландією (членом ЄС), якщо Сполучене Королівство та ЄС до грудня 2020 року не домовляться про новий договір про вільну торгівлю. Як DUP, так і деякі однопартійці Мей побоюються, що обмежені у часі особливі умови на кордоні між британською Північною Ірландією та членом ЄС Ірландією набудуть постійного характеру та перешкоджатимуть укладенню нових угод про вільну торгівлю.

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Як проходитиме голосування?

9 січня розпочались п'ятиденні дебати, які мають завершитись у вівторок, 15 січня. Депутати голосуватимуть спочатку за зміни до урядової заяви щодо Brexit, а потім - за саму угоду.

Уряд уже зазнав у цій процедурі дві поразки. Депутати проголосували за зміни, які обумовлюють, що без згоди парламенту уряд не може ухвалювати рішення про фінансові видатки. Таким чином, щодо будь-яких наслідків ймовірного Brexit без угоди рішення ухвалюватимуться за участю парламенту.

По-друге, парламентарі по-новому визначили часовий план на випадок, якщо Мей програє дане голосування і буде вимушена запропонувати план Б. Зазвичай уряд має 21 день, щоб знайти альтернативу. У цьому ж питанні Мей повинна організуватись упродовж трьох днів.

Коли буде результат?

Голосування розпочнеться пізно ввечері. Спікер Палати громад Джон Берков, згідно з протоколом, закличе тих, хто підтримує угоду, вигукнути "Aye", а тих, хто проти, - "No".

Якщо він не зможе однозначно визначити результат голосування, то проситиме парламентарів вигуком "Clear the lobbies!" залишити сесійну залу, а потім повернутись до неї через різні двері. Депутати заходитимуть назад через двері "Aye" або "No", їхні прізвища вноситимуть в протокол, а потім відповідно підрахують. Результат оголосять голова лічильної комісії та спікер Палати громад. Уся процедура триватиме близько 15 хвилин.

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Вихід Великобританії з Євросоюзу без угоди суттєво зашкодить обом сторонам, попередив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. (08.01.2019)

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У Консервативній партії Великобританії забракло голосів для вотуму недовіри главі уряду Терезі Мей. На її підтримку було 200 голосів. (12.12.2018)

Що станеться, якщо Мей програє голосування?

У законі передбачено, що уряд упродовж 21-го дня повинен повідомити, як діятиме далі. Однак, як було зазначено, парламент скоротив цей строк до трьох днів. Мей уже заявила, що Сполучене Королівство залишить ЄС 29 березня без угоди, якщо Палата громад не підтримає її наявний текст.

Для Мей особисто провал голосування може стати кінцем її прем'єрства. Хоч у грудніголосування про недовіру Мей  провалилось, але по факту 117 зі 317 депутатів більшості проголосували проти прем'єрки і голови партії. Поразка під час голосування у вівторок суттєво збільшить тиск на Мей щодо відставки.

Що каже опозиція?

Голова лейбористів Джеремі Корбін уже заявив, що його партія голосуватиме проти угоди з ЄС. Наступний крок цієї політичної сили - вотум недовіри уряду. Якщо Мей вимусять піти у відставку, це спричинить проведення позачергових виборів. Якщо на них перемогу здобуде Лейбористська партія, Корбін, як він заявив, проведе нові переговори з ЄС щодо умов виходу Великобританії зі спільноти.

Він також не виключив проведення другого референдуму щодо Brexit. Багато членів його партії віддають перевагу новому всенародному опитуванню - за умови, що воно не спричинить нові вибори.

Чи зумовить Brexit конституційну кризу у Великобританії?

Деякі оглядачі називають рухи навколо Brexit не розбіжностями між Сполученим Королівством та Європейським Союзом, а боротьбою за владу між британським урядом і парламентом. Ця боротьба може бути провісником конституційної кризи, оскільки насправді ніхто не знає, що буде далі.

На даний час більшості немає на жодну з наступних опцій:

- Brexit без угоди (торгові обмеження набувають чинності, їхніми наслідками можуть бути блокади в портах та дефіцит товарів),

- м'який Brexit, коли Великобританія й надалі буде прив'язана до ЄС,

- другий референдум щодо Brexit у Сполученому Королівстві.

Аудіо й відео до теми

Хто виграє, а хто програє від Brexit? (28.06.2016)  

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Докладно

Symbolbild: Brexit (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

Фінал Brexit: головні факти

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