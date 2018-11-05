 ФРН та Україна підписали угоду про соціальне забезпечення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2018

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Новини

ФРН та Україна підписали угоду про соціальне забезпечення

Документ може полегшити обопільне інвестування і сприяти створенню робочих місць. Передбачається і необмежений переказ пенсій між обома державами.

прапори України і ФРН

Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель і міністр соціальної політики України Андрій Рева у середу, 7 листопада, підписали німецько-українську угоду про соціальне забезпечення. Про це повідомляє прес-служба посольства Німеччини в Україні.

Угода про соціальне забезпечення, зокрема, координує соціальний захист у сфері державного пенсійного страхування. Також нею передбачене регулювання для уникнення подвійного страхування в обох країнах. 

"Для працівників, а також їхніх роботодавців здебільшого діють норми законодавства тієї держави, у якій за фактом провадиться трудова діяльність", - йдеться у повідомленні посольства Німеччини. Якщо люди тимчасово працюють в іншій країні, вони можуть "залишатися інтегрованими у систему соціального страхування тієї країни, де вони працювали до того". Повідомляється, що угода є корисною і для Німеччини, і для України, може полегшити обопільне інвестування і сприяти створенню робочих місць.

Крім того, вона передбачає необмежений переказ пенсій до іншої держави, у даному випадку України або ФРН. "Передумови для набуття права на пенсію можуть виконуватися через спільне підсумовування отриманого в обох державах страхового стажу (накопичення мінімального пенсійного стажу)", - зазначено у повідомленні.

Аби угода набула чинності її мають схвалити у парламентах обох держав.

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